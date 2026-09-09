Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники французского автомобильного концерна Renault массово отказываются перепрофилировать сборочные линии под выпуск военной продукции, рассказал Гримальди. В ответ на это руководство компании угрожает несогласным увольнением, передает РИА «Новости».

«Мы не радуемся всеобщему движению к войне, мы не радуемся тому, что государства вливают миллиарды евро в производство вооружений, в то время как у нас есть такие статьи расходов, как пожарные, учителя, больницы и многие другие сферы, которые требуют дополнительных средств», – заявил Гримальди в эфире телеканала LCI.

По словам спикера, рабочих ставят перед жестким выбором: либо они собирают оружие, либо завод закрывается, а люди остаются без работы. Гримальди отметил, что сотрудники устраивались в компанию для производства автомобилей, а не военной техники.

Представитель профсоюза также раскритиковал призывы президента Франции Эммануэля Макрона к милитаризации, процитировав писателя Анатоля Франса о том, что люди умирают не за Родину, а ради промышленников. По мнению Гримальди, главными выгодоприобретателями текущих конфликтов становятся крупные акционеры, в частности, владельцы нефтегазовой компании Total.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский автоконцерн Renault договорился о совместном производстве беспилотников для Киева на своих заводах.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал компанию отказаться от выпуска военной продукции.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости помощи Киеву в разработке военного оборудования.