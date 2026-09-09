Суд дал 19 лет готовившему подрыв машины чиновников жителю Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании вынес приговор фигуранту дела о государственной измене, 63-летнему жителю Белгородской области Олегу Зибареву, сообщается в сообществе суда в соцсети «ВКонтакте».

«Суд путем частичного сложения окончательно приговорил Зибарева к наказанию в виде лишения свободы на срок 19 лет, из которых три года с отбыванием в тюрьме, а остальной части срока – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей», – говорится в публикации.

Следствие установило, что осенью 2023 года мужчина находился на территории Сумской области, где согласился работать на Службу безопасности Украины. Спустя почти два года кураторы поручили ему совершить теракт в Белгороде. Целью диверсии должен был стать служебный транспорт харьковской администрации.

Злоумышленник прошел специальное обучение в Киеве, а весной 2025 года провел разведку у здания ведомства. В конце марта он забрал из тайника взрывчатку, однако довести задуманное до конца не успел. Правоохранители оперативно обнаружили и изъяли самодельные устройства.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили подрыв машины сотрудника администрации Харьковской области в Белгороде. Задержанный агент украинских спецслужб дал признательные показания о подготовке покушения.

В июне суд назначил 22 года лишения свободы жителю Воронежа за попытку подрыва автомобиля российского военнослужащего.