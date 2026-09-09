СК: Уголовное дело возбудили из-за вспышки сальмонеллеза в детсаду Калининграда

Tекст: Валерия Городецкая

Заболели 12 воспитанников, девять из них находятся в инфекционной больнице, уточняется в сообщении в канале ведомства в Max. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», – говорится в публикации.

Причиной проверки стали сообщения в СМИ и интернете об обращении детей к врачам с признаками острой кишечной инфекции. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей и изучают документацию.

Работа детского сада приостановлена с 8 сентября. Следователи также проверяют поставщика питания в других дошкольных учреждениях региона, хотя там подобных случаев не выявлено. Расследование продолжается.

Накануне управление Роспотребнадзора по Калининградской области сообщило о заражении сальмонеллезом 12 воспитанников местного детского сада.

В середине августа следователи на Сахалине возбудили уголовное дело из-за массового отравления более 30 детей и воспитателей в дошкольном учреждении Корсакова.

Месяцем ранее суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии руководителя компании-поставщика питания за вспышку сальмонеллеза в частном детсаду.