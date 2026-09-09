Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Проново

Tекст: Валерия Городецкая

Знаменитый канадский спортсмен умер на 91-м году жизни, передает ТАСС. Пресс-служба хоккейного клуба подтвердила информацию о кончине ветерана спорта. Точная причина смерти хоккеиста на данный момент не уточняется.

Андре Проново добился выдающихся успехов в составе команды «Монреаль». Нападающий выигрывал престижный Кубок Стэнли в четырех сезонах подряд в период с 1957 по 1960 год. За свою продолжительную карьеру в Национальной хоккейной лиге он также защищал цвета клубов «Бостон», «Детройт» и «Миннесота».

В прошлом году скончался другой четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля» Марсель Бонин.

В начале текущего года из жизни ушел легендарный вратарь и рекордсмен Национальной хоккейной лиги Гленн Холл.

Канадские клубы не выигрывают этот престижный трофей с 1993 года.