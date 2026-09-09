Эстонские поисковики вернули в Россию медаль погибшего советского бойца

Tекст: Денис Тельманов

Награда была найдена во время раскопок на территории Эстонии, где боец погиб в 1944 году, передает РИА «Новости». «Эстонские поисковики нашли на раскопках медаль «За отвагу», на ней есть номер, медаль принадлежала Евгению Васильевичу Пухову, нашему земляку. Он погиб в Эстонии, и там нашли его медаль», – рассказали в управлении культуры, социальной политики и спорта Верхнеландеховского муниципального округа Ивановской области.

Путь реликвии на родину занял около двух месяцев. Сначала награду доставили в Петербург, затем в Москву, а после – в Ивановскую область. Вместе с медалью привезли землю с братской могилы, где захоронен советский воин.

Внучатую племянницу погибшего нашли в Петербурге. Она приехала в поселок Верхний Ландех на торжественную церемонию передачи награды, в которой участвовали местные жители, ветераны, юнармейцы и представители военкомата.

Гвардии сержант Евгений Васильевич Пухов служил минометчиком в 190-м гвардейском Краснознаменном стрелковом полку. Он пал в бою 25 февраля 1944 года в уезде Ида-Вирумаа. В администрации округа напомнили, что медаль «За отвагу» вручалась за личное мужество, проявленное на поле боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году поисковики вручили родным красноармейца найденную в Латвии боевую награду.

В июле текущего года МИД России выразил решительный протест Эстонии из-за сноса памятника советским воинам-освободителям.

Весной представители военной комендатуры передали родственникам останки найденного в Запорожской области бойца Красной армии.