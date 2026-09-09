Эксперты оценили вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом

Сотрудники Anthropic оценили риск уничтожения человечества ИИ в 10%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ранее исследователь из Anthropic Джейкоб Коксон объявил об уходе из индустрии, передает РИА «Новости». Он выразил опасения, что гонка технологических корпораций приближает мир к точке невозврата и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года.

«Джейкоб в этом прав. Мы действительно искренне считаем, что ИИ может убить все человечество! Лично я думаю, что это больше 10% в течение ближайших десяти лет», – написал Хьюбингер в соцсетях.

По его словам, существующие разработки пока не представляют большой угрозы. Однако серьезное беспокойство вызывают суперинтеллекты, возникающие в результате повторного самосовершенствования, добавив, что этот процесс происходит быстрее, чем ожидалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон покинул сферу искусственного интеллекта из-за страха перед бесконтрольными нейросетями.

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