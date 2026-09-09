США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении американского ведомства площадка названа «незаконной торговой онлайн-площадкой, используемой в целях поддержки кибермошенничества, отмывания денег и другой незаконной активности, направленной против американцев», передает ТАСС.

По данным министерства, с момента создания сервиса в 2022 году через него были переведены онлайн-активы на общую сумму около 24 млрд долларов.

Кроме самой платформы, под американские санкции попали две компании, которые, по мнению властей США, способствовали ее работе. Ограничения затронули сингапурскую SafeW Technology и камбоджийскую Anwen Technology. Попадание в черный список влечет за собой блокировку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан и организаций на ведение дел с этими структурами.

В июле Вашингтон расширил санкционные списки за счет пяти компаний и одного гражданина КНР.

Годом ранее Госдепартамент США объявил о введении ограничений против граждан России и КНДР под предлогом борьбы с киберпреступностью.

В марте 2024 года американские власти предъявили семи китайским гражданам обвинения в сговоре для совершения кибератак.