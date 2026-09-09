  • Новость часаПрезидент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
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    9 сентября 2026, 18:57 • Новости дня

    Путин отметил схожесть позиций России и Вьетнама на международной арене

    Путин: Позиции России и Вьетнама на международной арене похожи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским лидером То Ламом констатировал схожесть взглядов Москвы и Ханоя на актуальную глобальную повестку.

    Глава государства подвел итоги встречи с представителями азиатской республики, передает РИА «Новости». «Обсуждение актуальной глобальной и региональной повестки подтвердило, что позиции Вьетнама и России во многом совпадают или очень близки», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что оба государства твердо отстаивают принципы верховенства международного права и государственного суверенитета. Стороны также выступают категорически против вмешательства во внутренние дела других стран.

    Кроме того, Москва и Ханой намерены сообща работать над стабильным и устойчивым развитием Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Напомним, лидеры двух государств договорились об укреплении стратегического партнерства.

    Президент Вьетнама То Лам назвал развитие двусторонних отношений приоритетом внешней политики своей страны.

    Вьетнамский лидер заявил об особых узах дружбы с российским коллегой.

    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР

    Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования КНДР

    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Путин в телеграмме отметил, что за прошедшие 78 лет КНДР добилась значительных результатов в социально-экономической сфере, укрепила позиции на мировой арене, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимной помощи. Поэтому, без сомнения, мы продолжим тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», – сказано в обращении российского лидера.

    По его словам, это полностью соответствует интересам народов обеих стран и будет способствовать их безопасности, а также установлению справедливого и многополярного миропорядка.

    Путин пожелал северокорейскому лидеру здоровья и успехов в государственных делах, а гражданам страны – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко. Премьер Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    9 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама То Лам назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Вьетнама То Лам в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил об особом отношении к российскому коллеге, назвав его близким братом вьетнамского народа.

    По словам То Лама, главу России связывают с вьетнамским народом особые узы дружбы и братства, отмечает РИА «Новости». «Уважаемый товарищ Владимир Путин, я очень рад встретиться с Вами. Наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения», – подчеркнул вьетнамский лидер в начале двусторонних переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне переговоров То Лам возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Сообщалось, что по итогам государственного визита лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних соглашений.

    Ранее Владимир Путин передал главе Вьетнама официальное приглашение посетить Россию.

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    8 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Трампом и Си Цзиньпином

    Лавров: Путин готов к встрече с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин готов провести трехсторонние переговоры с главами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита АТЭС в Китае, заявил руководитель МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил готовность Москвы к переговорам на высшем уровне, передает РИА «Новости». «Нисколько не сомневаюсь, что президент России Владимир Путин, если такая возможность будет предложена – наши китайские хозяева будут организовывать программу – если она позволит и такое предложение поступит, не исключаю и даже более чем уверен, что наш президент не откажется от такой возможности», – заявил министр в эфире Первого канала.

    Дипломат подчеркнул, что обсуждение подобного формата не просто отражает желания сторон, но и опирается на политический опыт. По его словам, когда лидеры крупнейших экономических и военных держав собираются вместе, экспертам логично ожидать их контактов. Форум с участием мировых лидеров запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков также допустил возможность проведения трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС.

    Кроме того, Ушаков подтвердил планы по организации отдельной двусторонней встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

    До этого он назвал неизбежной личную беседу российского лидера с Дональдом Трампом в случае их приезда на мероприятие.

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    9 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по использованию «Честного знака»

    Кремль: Путин проведет совещание с кабмином по использованию «Честного знака»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проведет видеосовещание с правительством, на котором обсудят применение системы «Честный знак» для борьбы с теневой экономикой, сообщили в Кремле.

    Путин в четверг проведет совещание с правительством России по видеосвязи, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики.

    «10 сентября сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    На совещании ожидаются выступления заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, руководителя Росалкогольтабакконтроля Игоря Алешина, а также главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

    Ранее, в мае, президент России Владимир Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспотребнадзор с помощью этого механизма заблокировал продажу более 70 тыс. бутылок газировки из Армении. Позже глава государства отметил эффективность действий по обелению отечественной экономики.

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    9 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин принял президента Вьетнама То Лама в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам встретились на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

    Торжественное мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает РИА «Новости». Президент Вьетнама То Лам находится в России с государственным визитом.

    В ходе официальной встречи главы государств приветствуют друг друга под звуки государственных гимнов. После этого лидеры представляют делегации своих стран.

    Напомним, лидеры двух стран подпишут двусторонние соглашения по итогам государственного визита.

    Накануне президент Вьетнама возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал открытие совместной лаборатории по изучению инфекций.

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    9 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин заявил о двукратном росте товарооборота России и Вьетнама

    Путин: В 2026 году товарооборот России и Вьетнама показал двукратный рост

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил о резком росте товарооборота России и Вьетнама в ходе встречи с лидером азиатской страны То Ламом в Кремле.

    Путин на переговорах с То Ламом в Москве констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев 2026 года, передает РИА «Новости». То Лам прибыл в российскую столицу с государственным визитом.

    «Мы развиваем наши двусторонние связи, товарооборот наш растет. В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились», – отметил Путин.

    Российский лидер также подчеркнул, что Москва и Ханой продолжают активную совместную работу по ряду других направлений. По его словам, это касается сфер культуры, образования и вопросов безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

    В июне российский президент отметил превышение объема двустороннего товарооборота отметки в шесть млрд долларов. Весной глава государства сообщал об увеличении этого показателя на 5,7%.

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    9 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Песков сообщил о возможном саммите России, США и Китая на АТЭС

    Песков подтвердил вероятность проведения саммита России, США и КНР на АТЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможность проведения трехстороннего саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином будет на АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    О перспективах переговоров на высшем уровне рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он прокомментировал недавнее заявление помощника главы государства Юрия Ушакова в Бишкеке об обсуждении лидерами России и Китая подобного формата взаимодействия.

    «Безусловно и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась и такая возможность будет», – отметил официальный представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к трехсторонним переговорам с лидерами США и Китая.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подготовке двусторонней встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее он анонсировал возможность организации переговоров в формате «на троих» в рамках предстоящего саммита.

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    9 сентября 2026, 14:11 • Новости дня
    Песков: Путин и То Лам откроют лабораторию по изучению инфекций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в ходе государственного визита вьетнамского лидера в Москву откроют лабораторию по изучению инфекций, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Это очень важный визит. Сегодня мы ожидаем очень содержательные переговоры на высшем уровне», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что лидеры проведут встречу в узком составе, а также состоятся переговоры с участием делегаций двух стран.

    По словам Пескова, лаборатория по изучению и профилактике инфекционных болезней будет открыта на базе совместного Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.

    Кроме того, в рамках протокольной части визита То Ламу вручат Международную премию мира имени Толстого.

    Ранее пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с То Ламом 9 сентября.

    Накануне вьетнамский президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Летом лидеру азиатской республики присудили Международную премию мира имени Льва Толстого.

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    9 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама То Лам позвал Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Вьетнама То Лам официально пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Форум пройдет осенью будущего года, передает РИА «Новости». «Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в ноябре 2027 года», – сказал То Лам.

    Соответствующее заявление политик сделал по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи главы государств договорились об укреплении двустороннего стратегического партнерства.

    Ранее президент Вьетнама уже направлял российскому лидеру приглашение посетить страну с официальным визитом.

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    9 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах

    Путин: Россия и Вьетнам переходят на нацвалюту в торговле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах для защиты двусторонней торговли.

    Путин сообщил о постепенном переходе Москвы и Ханоя на национальные валюты в торговых отношениях. По словам российского лидера, страны также работают над созданием надежных каналов кредитно-банковского сотрудничества, пишет РИА «Новости».

    «Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики.

    В свою очередь, Владимир Путин на переговорах в Москве сообщил о двукратном ускорении темпов роста взаимного товарооборота.

    До этого пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

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    9 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин высоко оценил переговоры с лидером Вьетнама

    Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с То Ламом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в узком составе переговоры с вьетнамским лидером То Ламом в Москве.

    «Хочу сообщить, что с товарищем То Ламом начали уже работу, переговоры», – заявил глава государства. Он добавил, что состоялись весьма продуктивные беседы в узком составе, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, стороны успели затронуть ключевые вопросы. В ходе встречи обсуждалась как двусторонняя повестка, так и международная проблематика.

    Напомним, президенты России и Вьетнама встретились на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

    Лидеры двух стран подпишут двусторонние соглашения по итогам государственного визита.

    Главы государств откроют совместную лабораторию по изучению инфекций.

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    9 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин и глава Вьетнама договорились об укреплении стратегического партнерства

    Кремль: Путин и То Лам договорились об укреплении стратегического партнерства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в рамках государственного визита вьетнамского лидера, сообщил Кремль.

    По итогам переговоров лидеры двух государств приняли совместное заявление, направленное на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, говорится в сообщении Кремля в Max.

    В ходе государственного визита То Лама в Россию стороны также провели обмен подписанными документами. Ведущий церемонии отметил важность достигнутых договоренностей для укрепления двусторонних связей.

    «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Вьетнама, президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе», – прозвучало во время официального мероприятия.

    Напомним, официальная церемония встречи лидеров двух стран состоялась в Большом Кремлевском дворце.

    Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией главным приоритетом внешней политики своей страны.

    Путин констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

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    9 сентября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал строительство нового высокотехнологичного центра ядерной науки на вьетнамской территории для стимулирования экономического роста.

    Глава российского государства рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества после завершения переговоров с вьетнамским лидером То Ламом, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в марте Москва и Ханой заключили межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции по российскому проекту.

    «В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры», – заявил Путин.

    Напомним, Вьетнам стал партнером по созданию российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах в Ульяновской области.

    Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил о планах ввести в эксплуатацию два энергоблока АЭС «Ниньтхуан-1» в период с 2030 по 2035 год.

    В марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.

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