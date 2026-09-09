RSI: Пострадавшие при взрыве на швейцарской ГЭС рабочие скончались в больнице

Tекст: Денис Тельманов

Двое рабочих, получивших тяжелые ранения при взрыве на гидроэлектростанции «Ритом» в швейцарском городе Пиотта, скончались, сообщил RSI со ссылкой на полицию кантона Тичино, передает ТАСС. По предварительным данным, в момент происшествия на объекте находились только двое сотрудников. В результате взрыва оба получили травмы, несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел на старейшей электростанции, построенной в 1917 году. В настоящее время объект находится на масштабной реконструкции, в рамках которой недавно установили новое электрооборудование. Завершение ремонтных работ планировалось через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что при внезапном взрыве на швейцарской гидроэлектростанции «Ритом» пострадали два человека.

В прошлом году взрыв заполнил дымом тоннель японской гидроэлектростанции «Матаногава».

В январе текущего года крупный пожар на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана унес жизни около 40 человек.