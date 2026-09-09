Московский суд заочно арестовал основательницу «Дождя» Синдееву

Tекст: Тимур Шайдуллин

Столичная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для руководителей медиа, передает РИА «Новости». Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

«Пресненский районный суд города Москвы 9 сентября избрал в отношении Синдеевой Натальи* Владимировны и Тена Марка Такиесиевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», – заявили в пресс-службе суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правоохранительные органы возбудили уголовное дело против руководителей телеканала.

В начале сентября Следственный комитет завел дело на журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе* (признана иноагентом в России).

До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела против трех сотрудников этого медиа за нарушения законодательства об иноагентах.







