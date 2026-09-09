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    9 сентября 2026, 19:27 • Новости дня

    Москвичка получила девять лет за шантаж бывшего любовника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Никулинский суд Москвы отправил в колонию женщину, которая шантажировала бывшего любовника публикацией компромата и требовала купить ей Porsche Cayenne.

    Московский суд вынес приговор женщине, которая шантажировала топ-менеджера сети ресторанов, требуя деньги, апартаменты и автомобиль. Подсудимая угрожала рассказать об их интимной связи жене потерпевшего и опубликовать соответствующий компромат в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

    Шантаж продолжался с осени 2023 года по июль 2024 года. В августе мужчина перевел бывшей любовнице деньги, однако она не остановилась и потребовала покупку апартаментов, а затем автомобиль Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года во время передачи расписки за машину в ресторане на западе столицы женщину задержали полицейские.

    Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима. При этом ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд на Ставрополье осудил участника преступной группы на семь лет колонии за вымогательство активов на 2,5 млрд рублей.

    В августе Московский гарнизонный военный суд приговорил администратора Telegram-каналов к 11 годам лишения свободы за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров IT-компании.

    А в феврале Красногорский городской суд отправил в колонию строгого режима группу злоумышленников за шантаж подмосковного чиновника.

    9 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин решил продлить метро по семи направлениям Подмосковья

    Собянин заявил о строительстве семи новых линий метро в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых станций подземки за пределами МКАД, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями», – подчеркнул градоначальник. По его словам, проект обсуждался давно, и сейчас стороны вплотную приблизились к его реализации.

    Согласно предварительным планам, столичный метрополитен выйдет за МКАД с семью новыми линиями. Ожидается, что они будут обслуживать крупнейшие городские округа, тесно связанные с Москвой. Новая транспортная инфраструктура охватит примерно треть населения Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мэр Москвы запустил возведение новой станции метро «Ватутинки».

    В июне градоначальник объявил о планах по строительству дополнительных участков Филевской и Сокольнической линий.

    В прошлом году Сергей Собянин заявил о необходимости интеграции транспортной системы столицы с городами Подмосковья.

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    7 сентября 2026, 08:40 • Новости дня
    Пассажир московского метро погиб после падения под поезд

    Пассажир упал под поезд на станции «Бунинская аллея» и погиб

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Бутовской линии столичного метрополитена человек погиб в результате падения под прибывающий состав, сообщили в оперативных службах.

    Трагический случай произошел утром 7 сентября на станции «Бунинская аллея» Бутовской линии Московского метрополитена, передает ТАСС.

    «Инцидент произошел на станции «Бунинская аллея». Пассажир упал под прибывающий поезд, в результате умер от полученных травм», – сообщил источник агентства в оперативных службах.

    Ранее в департаменте транспорта Москвы информировали, что из-за происшествия движение поездов на участке от «Бунинской аллеи» до станции «Бульвар адмирала Ушакова» было приостановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Замоскворецкой линии столичного метрополитена скончался упавший под поезд молодой человек.

    В начале того же месяца на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на пути.

    В апреле на станции «Преображенская площадь» после падения на рельсы погибла девушка.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    7 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Мужчина выжил после падения в шахту лифта в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве человек сорвался в шахту лифта в жилом доме, при этом пострадавший остался жив и находится в сознании.

    Представитель экстренных служб столицы сообщил об инциденте, который произошел в центре города, передает РИА «Новости». По предварительной информации, после инцидента пострадавший находился в сознании.

    «Предварительно, произошло падение мужчины в шахту лифта по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 3», – отметил собеседник агентства.

    Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, а также выясняют личность пострадавшего.

    В июле этого года в Москве лифт рухнул на находившегося в шахте рабочего.

    В марте на строительной площадке в столичном районе Солнцево молодой мужчина скончался после падения в лифтовую шахту.

    В сентябре прошлого года в жилом доме на Ивантеевской улице рабочий получил травмы из-за падения в шахту лифта с четырехметровой высоты.

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    9 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова

    Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова за запрещенные методы войны

    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная судебная инстанция утвердила меру пресечения главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о незаконных способах ведения боевых действий.

    Решение о заключении под стражу вынес Мосгорсуд на закрытом заседании, передает РИА «Новости». Инстанция рассматривала дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. «Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – решил суд.

    Ранее главу офиса украинского президента уже как минимум дважды арестовывали в Москве заочно по обвинениям в терроризме. В апреле 2023 года Лефортовский суд выдал санкцию на арест фигуранта за организацию терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста. Тогда его объявили в международный розыск.

    В конце 2023 года Басманный суд вынес аналогичное решение из-за причастности к более чем 100 ударам беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о возможной отставке Кирилла Буданова из-за конфликта силовиков в Киеве.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в организации теракта в Херсонской области. В начале текущего года Владимир Зеленский назначил этого чиновника руководителем своего офиса.

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    7 сентября 2026, 23:56 • Новости дня
    Блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Блогер Алексей Столяров стал участником массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве, за рулем автомобиля находилась его супруга, сообщили в правоохранительных органах.

    «Алексей Столяров попал в массовое ДТП, за рулем в момент аварии находилась его супруга. В их автомобиль въехала машина, в которую врезалась еще одна. Сам блогер и его супруга не пострадали», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Сам Столяров подтвердил происшествие в соцсетях, сообщив, что они с супругой попали в аварию и находятся на месте случившегося.

    «Мы немного попали в аварию, но не переживайте, человек летел, он врезался в машину, ну а в конце в Верусика», – приводит слова Столярова РИА «Новости».

    Предварительно, столкнулись четыре машины.

    С декабря 2025 года Столяров женат на Вере Бондаревой, чемпионке мира по бальным танцам.

    Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.

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    7 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Названа возможная причина конфликта со стрельбой на западе Москвы

    Возможной причиной стрельбы на западе Москвы назван конфликт из-за женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стрельба на западе Москвы могла стать следствием ссоры двух мужчин из-за женщины, один из участников получил несколько огнестрельных ранений.

    Ссора с применением огнестрельного оружия на западе российской столицы, по предварительным данным, началась из-за женщины, передает РИА «Новости». Инцидент произошел между двумя мужчинами.

    «Предварительно, конфликт между мужчинами произошел из-за женщины», – рассказал источник агентства в правоохранительных органах. В ходе выяснения отношений один из участников инцидента произвел в своего оппонента не менее пяти выстрелов.

    Напомним, в ходе уличного конфликта возле столичного жилого комплекса бизнес-класса пострадал мужчина, получивший ранения из травматического оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября прохожий у московского храма застрелил из травматики нападавшего на прихожан мужчину.

    В конце августа конфликт возле подмосковного ресторана перерос в стрельбу из травматического оружия с двумя пострадавшими.

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    8 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Такси перевернулось в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве столкнулись автомобили каршеринга и такси, в результате чего такси перевернулось, сообщает столичный департамент транспорта.

    Инцидент произошел вечером на Ленинском проспекте на юго-западе столицы, передает РИА «Новости».

    «Произошло ДТП с участием автомобилей каршеринга и такси с последующим опрокидыванием автомобиля такси», – говорится в сообщении дептранса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Столяров стал участником массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    В Буйнакском районе Дагестана произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

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    7 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Неизвестный обстрелял жителя ЖК бизнес-класса Match Point в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе уличного конфликта возле столичного жилого комплекса бизнес-класса пострадал мужчина, получивший ранения из травматического оружия, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Инцидент произошел на улице Василисы Кожиной возле подъезда комплекса Match Point, передает ТАСС. Пострадавший оперативно госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    «В полицию поступило сообщение о противоправных действиях на ул. Василисы Кожиной. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в ходе конфликта с неизвестным мужчине было причинено ранение, предположительно, из травматического оружия», – рассказали в ведомстве.

    Сейчас на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все детали случившегося и разыскивают скрывшегося злоумышленника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября прохожий у московского храма застрелил из травматики нападавшего на прихожан мужчину.

    В конце августа конфликт возле подмосковного ресторана перерос в стрельбу из травматического оружия с двумя пострадавшими.

    Месяцем ранее на юге столицы злоумышленник прострелил ногу оппоненту из травматического пистолета.

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    7 сентября 2026, 04:53 • Новости дня
    Биолог спрогнозировал сроки наступления золотой осени в Москве

    Биолог Сафонов: Золотая осень в Москве начнется с середины сентября

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Массовое пожелтение листвы в столице начнется во второй половине сентября, несмотря на теплую погоду в начале месяца, заявил биолог Дмитрий Сафонов.

    Пик осенних красок в столице ожидается в конце сентября – начале октября, пояснил эксперт РИА «Новости».

    «Массовое пожелтение, несомненно, будет во второй половине сентября, начнется примерно после 15 числа, плюс неделя – 15-25 сентября», – отметил эксперт.

    Специалист подчеркнул, что основной причиной смены окраски листьев служит сокращение светового дня, и этот процесс уже идет. При этом теплая погода может слегка замедлить пожелтение, сделав его менее резким, а сам листопад – более продолжительным.

    Однако сдвиг сроков составит не более одной-двух недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала наступление бабьего лета в Московском регионе 8 и 9 сентября.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ожидает первые осенние заморозки во второй декаде месяца.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус опроверг информацию о приходе метеорологической осени в российскую столицу.

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    7 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Из московского бизнес-центра «Авилон Плаза» эвакуировали 150 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве из бизнес-центра «Авилон Плаза» на Волгоградском проспекте эвакуировали около 150 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации.

    «Произошло срабатывание сигнализации в бизнес-центре «Авилон Плаза» по адресу: Волгоградский проспект, дом 43, корпус 3», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

    По его словам, эвакуация проводилась в целях безопасности. Собеседник агентства уточнил, что внешних признаков возгорания не наблюдается. В настоящее время специалисты выясняют причины инцидента.

    В начале сентября спасатели вывели людей из московского торгового центра «Солнцево Парк» из-за возгорания на крыше.

    В конце июля администрация столичного комплекса «Павелецкая Плаза» провела эвакуацию посетителей.

    Весной из-за задымления на складе экстренные службы частично эвакуировали сотрудников бизнес-центра Turas.

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    7 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян

    Пантелеев: Авиасообщение с Сербией расширит международные связи Калининграда

    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Прямые рейсы между Сербией и Калининградом расширят возможности для российских туристов и предпринимателей, а также станут новым маршрутом в Европу для жителей других регионов страны, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя договоренность Москвы и Белграда о расширении авиасообщения.

    Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, благодаря чему сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград и обратно, сообщил Минтранс России. Назначенные перевозчики получат право осуществлять полеты из городов Сербии в российский эксклав. Ожидается, что решение укрепит деловые, культурные и туристические связи между двумя странами, а также улучшит транспортную доступность Калининградской области.

    «Россия последовательно стремится расширить сеть международных полетов, в том числе и из региональных центров, чтобы дать возможность своим гражданам путешествовать как по личным интересам, так и в целях бизнеса», – говорит Пантелеев.

    По его словам, организация прямых полетов из Калининграда – это не только дополнительные возможности для жителей этого региона, до Калининграда можно быстро добраться из Санкт-Петербурга или из Москвы. При этом сербская авиакомпания не имеет ограничений на использование воздушного пространства стран ЕС, что может позволить ей совершать полеты по кратчайшему маршруту.

    «Безусловно, российская сторона заинтересована и в том, чтобы отечественные перевозчики летали в Сербию. Но из-за ограничений на использование воздушного пространства стран Евросоюза реализовать это невозможно», – заключил Пантелеев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области. Минтрансу и Минпромторгу было указано проработать вопрос перевозки товаров в регион в срок до 1 ноября 2025 года. Кроме того, правительство приступило к подготовке предложений по проведению в области десятых Российско-китайских молодежных летних игр в 2026 году, когда регион отметит 80-летие.


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    8 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал главу совета директоров «Евротранса» Мартышова

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве арестовали председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова по обвинению в хищении топлива у подмосковного главка МВД.

    Мещанский суд Москвы отправил под стражу председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова в рамках уголовного дела о хищении горючего, принадлежащего МВД, передает РИА «Новости». «Постановлением Мещанского районного суда Москвы Мартышову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2026 года», – заявил собеседник агентства.

    Адвокаты просили назначить бизнесмену более мягкую меру пресечения и предлагали залог в размере 40 млн рублей.

    Ранее под арест были отправлены трое подчиненных Мартышова. Всем фигурантам инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере. Никто из них свою вину не признает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова.

    Правоохранители задержали по делу о хищении топлива нескольких топ-менеджеров компании «Евротранс».

    На фоне этих событий котировки топливной организации резко снизились.

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    7 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву

    Синоптик Паршина: Бабье лето придет в Москву во второй половине сентября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина допустила вероятность возвращения бабьего лета в столицу после середины сентября.

    Потепление придет в Московский регион во второй половине первого осеннего месяца, передает РИА «Новости». «Во второй половине месяца ожидается повышение температуры, но будут ли дожди – это вопрос, поэтому не исключено, что бабье лето вернется», – сказала Паршина.

    До этого эксперт отмечала, что небольшое потепление порадует москвичей во вторник, среду и четверг. В предстоящие выходные дни в городе сохранится теплая, но облачная погода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец предрек москвичам потепление до 26 градусов тепла в середине предстоящей рабочей недели.

    Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала наступление бабьего лета в Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября.

    До этого директор Гидрометцентра России Юрий Симонов сообщил о приходе долгожданного потепления в столичный регион после августовского похолодания.

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    7 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Московский суд вынес приговор организаторам опасных фотосессий со львами

    Московский суд приговорил к штрафам организаторов опасных фотосессий со львами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве оштрафовал трех человек за незаконную организацию опасных фотосъемок со львами, которые впоследствии были переданы в Пермский зоопарк, сообщили в прокуратуре столицы.

    По информации из канала ведомства в мессенджере Max, трое организаторов опасных фотосессий с дикими животными получили штрафы от 200 до 350 тыс. рублей.

    «С учетом позиции государственного обвинителя межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы трое фигурантов признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа на сумму от 200 до 350 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В середине июля надзорное ведомство выявило факты использования львов в качестве реквизита для съемок. Хищники находятся под охраной международной Конвенции СИТЕС. Животных изъяли и передали в зоопарк, так как участники подобных мероприятий подвергались серьезной опасности. Сейчас львы находятся в Перми, где за ними ухаживают специалисты.

    Напомним, столичная прокуратура выявила факты незаконного использования львов для платных фотосессий.

    В конце прошлого года владелец изъятой из квартиры в «Москва-сити» львицы перечислил полмиллиона рублей на лечение животного.

    Весной прошлого года суд оштрафовал москвича за продажу краснокнижного львенка без документов.

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    8 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Рэпер Navai возместил ущерб за сбитый в Москве светофор

    Рэпер Navai выплатил компенсацию за поврежденный в ДТП в Москве светофор

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский музыкант Наваи Бакиров, известный под псевдонимом Navai, полностью оплатил восстановление сбитого им в центре Москвы светофора и бордюра, предоставив суду соответствующие платежные документы.

    Иск к артисту был подан Центром организации дорожного движения правительства Москвы, передает РИА «Новости». Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого музыкант, превысив скорость, врезался в бордюр и повредил светофор.

    «Со стороны ответчика поступили документы, в частности платежные поручения, подтверждающие оплату причиненного материального ущерба, а также расходы, понесенные учреждением за подачу искового заявления в суд. На данный момент решается вопрос о согласовании отказа от исковых требований с департаментом транспорта города Москвы», – сообщил представитель ЦОДД в Кунцевском суде.

    Судья предоставила время для решения вопроса об отзыве искового заявления. Следующее заседание назначено на 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре.

    Данный спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах. В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

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