  • Новость часаПрезидент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
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    Шведские политики испуганы русской женщиной
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    Путин сообщил о переходе России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах
    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа
    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    9 сентября 2026, 18:45 • Новости дня

    Путин и То Лам открыли в Ханое лабораторию по изучению инфекционных болезней

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам дистанционно запустили работу новой лаборатории по изучению инфекционных заболеваний.

    Главы двух государств открыли новое учреждение в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Лаборатория начала работу в Ханое на базе совместного российско-вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра.

    «Запуск столь высокотехнологичного совместного проекта – это еще один наглядный пример взаимовыгодного и многопланового сотрудничества России и Вьетнама и очевидное свидетельство успешного развития стратегического партнёрства двух наших стран», – подчеркнул российский лидер.

    Этот центр, созданный в 1988 году, представляет собой уникальный объект двустороннего научно-технического сотрудничества. Ученые и специалисты организации проводят важные прикладные и фундаментальные исследования в области медицины, экологии и материаловедения.

    Достижения коллектива высоко ценятся не только в России и Вьетнаме, но и на международном уровне. Перед церемонией открытия Путин и То Лам провели переговоры в узком составе в Кремле, по итогам которых ожидается подписание пакета совместных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал открытие совместной лаборатории по изучению инфекций.

    Перед этим Владимир Путин принял вьетнамского лидера на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

    Меморандум о сотрудничестве между лабораториями в борьбе с инфекциями страны подписали в 2024 году.

    9 сентября 2026, 11:37 • Новости дня
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США

    TWZ: Захваченный Ираном подводный дрон США предназначен для разведки и разминирования

    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    @ IRGC/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные перехватили американский подводный беспилотник Dive-LD в районе Ормузского пролива, аппарат был поднят из воды практически неповрежденным. Иран неоднократно захватывал американскую военную технику для изучения новейших технологий.

    Иранские власти заявили о захвате неповрежденного подводного дрона Dive-LD недалеко от Ормузского пролива, передает The War Zone.

    Тегеран распространил кадры поднятия аппарата из воды, что стало первым известным случаем оперативного применения данной модели. Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате «одной из самых современных, беспилотных и умных подводных лодок» в ходе сложной разведывательной операции.

    Представитель США подтвердил поломку подводного беспилотника более суток назад. По его словам, аппарат проводил разведку региональных вод в интересах текущих операций. Чиновник отметил, что дрон был старой моделью и не собирал секретные данные, а операции США в этом районе продолжаются.

    Крупный подводный аппарат Dive-LD имеет длину около 5,8 метра, диаметр около 1,2 метра и весит почти три тонны. Дрон способен погружаться на глубину до шести тысяч метров и находиться в море около 10 дней. Аппарат разработан американской компанией Dive Technologies и предназначен для разведки, наблюдения и разминирования.

    Ранее американские чиновники заявляли об использовании подводных беспилотников для разминирования в районе Ормузского пролива. ВМС США активно применяют подобные системы для обеспечения безопасности судоходства и картографирования морского дна. Иранская сторона неоднократно захватывала иностранную военную технику для изучения и реверс-инжиниринга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные перехватили американский подводный аппарат Dive-LD у Ормузского пролива.

    В конце августа Корпус стражей исламской революции поразил разведывательный беспилотник США MQ-9 в этом же регионе.

    Весной американские военно-морские силы задействовали подводные дроны для очистки данной акватории от мин.

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    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    В Бундестаге в среду вспыхнула жесткая перепалка между Фридрихом Мерцем и Алисой Вайдель после рекордной победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Во время обсуждения бюджета в парламенте Германия Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями, передает AP. Вайдель открыла дебаты нападками на канцлера, заявив: «В Саксонии-Анхальт люди не просто наказали вас, они стерли вашу партию в порошок», и объявила, что будущие выборы дадут АдГ «четкий мандат на управление».

    Мерц признал результат АдГ в Саксонии-Анхальт «выдающимся», но напомнил, что партия не добилась обещанного абсолютного большинства и, по его словам, не получит его «нигде в Германии с такой политикой». Он назвал АдГ «разрушительной силой» и обвинил ее в поддержке России, отметив, что Вайдль не упомянула недавнюю попытку атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Халле, в которой власти обвинили Москву.

    Канцлер заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, и раскритиковал позицию АдГ против помощи Киеву и за снятие санкций с России, обвинив партию в «гротескном переворачивании ролей жертвы и агрессора». Он также резко осудил популярный в риторике АдГ термин «ремиграция», назвав его «синонимом этнической чистки по происхождению и цвету кожи», и подчеркнул, что даже при общем согласии по усилению депортаций правительство различает легально работающих мигрантов и тех, кто не имеет права на проживание.

    Рекордный успех АдГ на востоке страны уже вызвал тревогу в правящей коалиции и подогрел интерес к выборам в Берлине и земле Мекленбург–Передняя Померания, намеченным на 20 сентября. Победу партии приветствовали правые силы в Европе, а президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что «популистская партия в Германии» провела «по-настоящему большой вечер», связав ее успех с недовольством жесткой миграционной политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, а ХДС канцлера Фридриха Мерца показал худший результат.

    Накануне голосования Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ в регионе.

    После выборов сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала итоги голосования историческими и заявила о мандате на формирование правительства Саксонии-Анхальт.

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    9 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским военным объектам, включая склады беспилотников в Киеве и логистические центры в Николаеве и Николаевской области, сообщило Минобороны.

    Удары наносились по объектам военной промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров, а также беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним.

    В Николаеве и Николаевской области ударам подверглись несколько логистических центров, включая грузовой терминал «Ника терра», где были уничтожены три резервуара с топливом и три хранилища с военным имуществом.

    Также поражены логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», которые использовались для хранения военных грузов, беспилотников и запчастей.

    Кроме того, российские силы нанесли удары по складскому терминалу компании «Диметра» и терминалу Жовтневое, уничтожив шесть резервуаров с горючим и пять хранилищ.

    В морском порту Николаева поражены четыре резервуара с топливом и хранилище с военным имуществом. Также удары пришлись по сухогрузу на переходе в порт Одессы и объектам логистики пункта пропуска «Староказачье».

    В начале сентября российские военные атаковали логистический центр украинской армии в Николаеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    В конце августа Министерство обороны отчиталось о поражении инфраструктуры портов Одессы и Черноморска.

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    8 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану

    Жители Хабаровска выступили против требований японской стороны изменить или демонтировать установленный на городской набережной монумент «Победа на Востоке». Горожане считают памятник частью исторической памяти о событиях Второй мировой войны и заявляют о необходимости сохранить его в существующем виде.

    Монумент, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли в Хабаровске на прошлой неделе. Его центральным элементом стала 15-метровая фигура бойца Красной армии, которого хабаровчане неофициально назвали Иваном. Перед открытием памятника генконсульство потребовало убрать изображение хризантемы – использовавшийся милитаристской Японией цветок является официальным символом императорского дома.

    Жители Хабаровска, комментируя ситуацию изданию «Губерния online», поддержали сохранение памятника в его нынешнем виде, подчеркнув историческое и символическое значение монумента. Хабаровчанин Виктор Коваль отдельно остановился на имени Иван, которое горожане дали бронзовому красноармейцу. «Памятник – это символ победы. Тем более еще имя Иван, оно же не просто… кто-то назвал, а это народное. Иван – это как бы данный Богом. Это памятник, данный Богом. И там символично, что он разбивает эту хризантему», – поделился Коваль.

    Жительница города Нина Каньшина напомнила о боях с японскими войсками и потерях, понесенных в ходе противостояния. «Вспомните Халхин-Гол. Вспомните, сколько воевали, сколько погибло наших. Сколько погибло в 45-м. И как мы должны снести этот памятник? Извините, я против», – сказала она.

    Приехавший в Хабаровск из Москвы Максим Шагаев также высказался против возможного демонтажа. По его словам, Россия и Япония имеют собственный взгляд на исторические события, однако это не должно становиться основанием для отказа России от своих памятников.

    «Я думаю, что у нас все-таки разные страны и разная история. Данный памятник является неотъемлемой частью нашей истории. Его ни в коем случае нельзя демонтировать. И в целом, я думаю, у японцев есть свои хризантемы, у нас свои. И пусть они со своими хризантемами делают, что хотят», – заявил Шагаев.

    Хабаровчанка Елена Байдакова обратила внимание на значение монумента для сохранения исторической памяти. «То, что там хризантема, ну это же так и было, правильно. И я считаю, что если мы так решили <…> что это исторически должно быть зафиксировано, чтобы наши поколения знали историю», – сказала она.

    Позицию российских властей поддержал и Александр Рублев. Он связал необходимость сохранения композиции памятника с историей отношений СССР и Японии во время Второй мировой войны. «Думаю, что наши власти совершенно правильно отреагировали, учитывая историческое значение этого памятника и историю как таковую наших взаимоотношений с Японией в годы Второй мировой войны. И заявление нашей власти о том, что они не собираются сносить этот памятник, то есть оставить как есть. Совершенно верное замечание», – считает Рублев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель монумента Денис Стритович объяснил замысел композиции с разбитым японским пограничным столбом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать этот памятник. Российские дипломаты ответили отказом на просьбу Токио.

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    8 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов

    Кадыров рассказал об отправке 76 тыс. бойцов из Чечни в зону СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке десятков тысяч военнослужащих из республики в зону специальной военной операции с начала ее проведения.

    Из Чеченской Республики в зону проведения СВО отправились более 76 тыс. человек, рассказал Кадыров, передает РИА «Новости». По словам главы региона, военнослужащие успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

    «С начала СВО из Чеченской Республики в ее зону направлены 76 434 бойца. Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», – сообщил Рамзан Кадыров.

    Кроме того, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 44 млрд рублей на нужды специальной военной операции. Эти средства идут на регулярное обеспечение бойцов техникой, транспортными средствами, экипировкой и современными системами связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на передовую.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность чеченскому народу за значительный вклад в спецоперацию.

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    9 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции

    СДПГ отказалась поддерживать курс Мерца после победы АдГ в Саксонии-Анхальт

    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии партнеры канцлера Фридриха Мерца из Социал-демократической партии начали выступать против его программы реформ после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт.

    После поражения консерваторов на выборах в Саксонии-Анхальт Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начинает отворачиваться от программы реформ канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico. Политики считают, что проблема кроется не в коммуникации, а в самой сути изменений.

    «Путь, по которому пошло федеральное правительство со своими планами реформ, вызвал особую неуверенность. Сейчас очень важно, чтобы в отличие от других в коалиции мы не просто проталкивали это», – заявила депутат Бундестага от СДПГ Раша Наср.

    Канцлер сделал ставку на экономические и социальные реформы, включая повышение пенсионного возраста и сокращение некоторых льгот по медицинскому страхованию. Он признал, что его низкие рейтинги способствовали победе «Альтернативы для Германии», но настаивает на продолжении курса.

    Генеральный секретарь СДПГ Тим Клюссендорф отметил, что осенью необходимо обсудить конкретные меры, включая пенсии, здравоохранение и цены на газ. Партия надеется на успех на предстоящих 20 сентября выборах в Мекленбурге – Передней Померании, где премьер-министр Мануэла Швезиг набирает популярность благодаря критике реформ Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Рейтинг одобрения главы немецкого правительства на фоне непопулярных социальных реформ упал до исторических 13%.

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    8 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских

    Лавров: Запад стремится создать на Украине концлагерь для русских

    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад озверело стремится вернуть границы Украины 1991 года для отправки людей русской культуры в «концлагерь», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров раскритиковал позицию Запада по украинскому конфликту, передает РИА «Новости». По его словам, требование вернуть Украину к границам 1991 года равносильно отправке людей русской культуры в концлагерь.

    «Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях – помимо этих людей есть еще такая группа, у которой периодически мы наблюдаем признаки реализма», – сказал дипломат в эфире программы «Большая игра».

    Министр подчеркнул, что сторонники разных планов урегулирования сходятся в одном – сохранении нынешней киевской власти. Однако российский народ не согласится на вариант, оставляющий у руля русофобский неонацистский режим.

    Глава ведомства добавил, что Европа фактически приравнивает нацизм к собственным ценностям. Защита таких идеалов неизбежно приведет к запрету русского языка и продолжению насильственной мобилизации.

    Ранее Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    Накануне министр обозначил полное искоренение нацизма в европейских странах главным условием завершения конфликта.

    Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства раскритиковал идею сохранения текущей власти в Киеве ради перемирия.

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    9 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу

    Рубио: Есть перспектива дорожной карты для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам в Колумбии некоторые детали о переговорах спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому вопросу в Москве.

    Рубио заявил, что не хотел бы давать оценок прошедшим в Москве переговорам и как-то характеризовать их.

    «Скажу разве, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский госсекретарь добавил, что не хотел бы выражать чрезмерный оптимизм, как и пессимизм, но ближайшие недели могут привести к разработке дорожной карты.

    «Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву.

    Путин и Трамп провели во вторник часовой телефонный разговор по украинскому вопросу, детали которого раскрыл Ушаков.

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    9 сентября 2026, 01:03 • Новости дня
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга ответила на вопрос о требовании Японией демонтировать памятник в российском городе, подчеркнув, что Токио следовало бы расстаться с милитаристскими идеями.

    «В этом году исполняется 80 лет со дня начала Токийского процесса. Японии следует извлечь уроки из истории, полностью разорвать связи с милитаризмом и предпринять конкретные шаги для завоевания доверия своих азиатских соседей и международного сообщества», – приводит ее слова сайт китайского МИД.

    Госпожа Мао подчеркнула, что правильное понимание и трактовка истории являются критерием оценки способности Японии выполнять свои обязательства по мирному развитию.

    Она напомнила, что Япония вступила в ООН, признав преступления милитаризма и приняв все положения Устава организации.

    «Оговорка о государствах-врагах» в Уставе ООН, как особый институциональный механизм для стран, побежденных во Второй мировой войне, действует и по сей день», – резюмировала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Такаити призвала российскую сторону демонтировать памятник в Хабаровске. Дипломаты ответили отказом на просьбу убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Торжественное открытие пятнадцатиметровой скульптуры советского солдата  состоялось на площади Славы в Хабаровске.

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    8 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Бербок рассказала о своих планах после ухода из ООН

    Handelsblatt: Бербок решила стать профессором после ухода из ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о намерении уйти из публичной жизни после окончания работы в структурах ООН, пишет газета Handelsblatt.

    Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила полностью покинуть публичную жизнь. Она станет частным лицом после завершения работы в структурах ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

    «Для меня это действительно в каком-то смысле момент, когда я могу сказать: ну а теперь я частное лицо», – призналась политик. Ее полномочия на посту председателя текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН истекают 8 сентября. На этой должности Бербок сменит глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.

    Политик подтвердила свои планы переехать в США, где собирается преподавать в Колумбийском университете в Нью-Йорке в течение нескольких лет. Она также отметила, что рада возможности взять паузу в карьере. Ранее сообщалось, что экс-глава немецкой дипломатии рассчитывала продолжить работу в международной политике, однако, вероятно, не получила подходящих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе итогового заседания 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок сложила полномочия председателя. На эту должность бывшего министра иностранных дел ФРГ избрали летом прошлого года.

    Ради работы в международной организации политик сдала мандат депутата Бундестага.

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    9 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Грузия поставила Брюсселю условие вступления в Евросоюз
    Грузия поставила Брюсселю условие вступления в Евросоюз
    @ Zurab Tsertsadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не хочет вступать в Евросоюз без изменения Брюсселем внешней политики, заявил на пресс-конференции 9 сентября председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Должны изменить политику, если хотят, чтобы мы стали членами Евросоюза», – сказал он.

    По словам главы высшего законодательного органа, «в ином случае невозможно, чтобы Грузия стала членом ЕС при такой внешней политике, которую не уважает никто».

    «Мы являемся страной-кандидатом в ЕС (с 2023 года), и наша цель как европейской страны – изменение Брюсселем своей нынешней внешней политики, – заявил Шалва Папуашвили. – Нынешняя бюрократия действует в Брюсселе против интересов ЕС, а мы хотим видеть его сильным и справедливым».

    Он назвал внешнюю политику Брюсселя «противоречащей здравому смыслу» и отметил, что даже в Исландии на недавнем референдуме отказались вести переговоры о членстве в Евросоюзе, так как «все утратили доверие к организации».

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 08:00 • Новости дня
    Работа КПП между Молдавией и Украиной остановилась после взрывов
    Работа КПП между Молдавией и Украиной остановилась после взрывов
    @ Михай Карауш/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа пограничного перехода «Тудора – Староказачье» между Молдавией и Украиной приостановлена после взрывов с украинской стороны минувшей ночью, сообщила пограничная полиция Молдавии.

    Функционирование пограничного перехода «Тудора – Староказачье» приостановлено из-за ночных взрывов на сопредельной территории, передает ТАСС. Украинские власти проинформировали коллег о поражении пропускного пункта беспилотным летательным аппаратом.

    Молдавская пограничная полиция тщательно обследовала прилегающую местность. Специалисты не обнаружили обломков дронов или других опасных для населения предметов в приграничной зоне.

    Известно, что через международные пункты пропуска в Одесской области проходят маршруты поставок военных грузов для украинской армии. Вооружение доставляется из Румынии транзитом через молдавскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский пограничный переход «Виноградовка» приостановил работу после серии взрывов. Несколькими днями ранее из-за пожара прекратил функционировать контрольно-пропускной пункт «Табаки» в Одесской области. В начале того же месяца молдавская полиция обнаружила обломки боевого беспилотника на юге страны.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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