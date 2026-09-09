Путин и То Лам открыли в Ханое лабораторию по изучению инфекционных болезней

Tекст: Денис Тельманов

Главы двух государств открыли новое учреждение в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Лаборатория начала работу в Ханое на базе совместного российско-вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра.

«Запуск столь высокотехнологичного совместного проекта – это еще один наглядный пример взаимовыгодного и многопланового сотрудничества России и Вьетнама и очевидное свидетельство успешного развития стратегического партнёрства двух наших стран», – подчеркнул российский лидер.

Этот центр, созданный в 1988 году, представляет собой уникальный объект двустороннего научно-технического сотрудничества. Ученые и специалисты организации проводят важные прикладные и фундаментальные исследования в области медицины, экологии и материаловедения.

Достижения коллектива высоко ценятся не только в России и Вьетнаме, но и на международном уровне. Перед церемонией открытия Путин и То Лам провели переговоры в узком составе в Кремле, по итогам которых ожидается подписание пакета совместных документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал открытие совместной лаборатории по изучению инфекций.

Перед этим Владимир Путин принял вьетнамского лидера на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

Меморандум о сотрудничестве между лабораториями в борьбе с инфекциями страны подписали в 2024 году.