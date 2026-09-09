ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС

ЕК: Недостаточная доступность жилья стала одной из самых насущных проблем в ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

ЕК констатировала наличие серьезных проблем с обеспечением доступным жильем в городах Евросоюза, передает ТАСС. «Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Eurobarometer, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения», – говорится в заявлении ЕК.

Жилищный кризис негативно влияет на конкурентоспособность Евросоюза, ограничивая мобильность рабочей силы и возможности для обучения. В связи с этим Еврокомиссия предлагает принять меры против действий, сокращающих фонд доступного долгосрочного жилья, особенно в популярных туристических центрах.

Соответствующие инициативы будут направлены в Европарламент и Совет ЕС.

В конце августа европейские власти начали разработку инициативы для борьбы с сервисами краткосрочной аренды жилья.

За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину.

В феврале посол России в Гааге Владимир Тарабрин рассказал о дефиците сотен тысяч домов в Нидерландах из-за антироссийских санкций.