Бывшего министра спорта России выдвинули в вице-президенты FIDE

Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану

Монумент, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли в Хабаровске на прошлой неделе. Его центральным элементом стала 15-метровая фигура бойца Красной армии, которого хабаровчане неофициально назвали Иваном. Перед открытием памятника генконсульство потребовало убрать изображение хризантемы – использовавшийся милитаристской Японией цветок является официальным символом императорского дома.

Жители Хабаровска, комментируя ситуацию изданию «Губерния online», поддержали сохранение памятника в его нынешнем виде, подчеркнув историческое и символическое значение монумента. Хабаровчанин Виктор Коваль отдельно остановился на имени Иван, которое горожане дали бронзовому красноармейцу. «Памятник – это символ победы. Тем более еще имя Иван, оно же не просто… кто-то назвал, а это народное. Иван – это как бы данный Богом. Это памятник, данный Богом. И там символично, что он разбивает эту хризантему», – поделился Коваль.

Жительница города Нина Каньшина напомнила о боях с японскими войсками и потерях, понесенных в ходе противостояния. «Вспомните Халхин-Гол. Вспомните, сколько воевали, сколько погибло наших. Сколько погибло в 45-м. И как мы должны снести этот памятник? Извините, я против», – сказала она.

Приехавший в Хабаровск из Москвы Максим Шагаев также высказался против возможного демонтажа. По его словам, Россия и Япония имеют собственный взгляд на исторические события, однако это не должно становиться основанием для отказа России от своих памятников.

«Я думаю, что у нас все-таки разные страны и разная история. Данный памятник является неотъемлемой частью нашей истории. Его ни в коем случае нельзя демонтировать. И в целом, я думаю, у японцев есть свои хризантемы, у нас свои. И пусть они со своими хризантемами делают, что хотят», – заявил Шагаев.

Хабаровчанка Елена Байдакова обратила внимание на значение монумента для сохранения исторической памяти. «То, что там хризантема, ну это же так и было, правильно. И я считаю, что если мы так решили <…> что это исторически должно быть зафиксировано, чтобы наши поколения знали историю», – сказала она.

Позицию российских властей поддержал и Александр Рублев. Он связал необходимость сохранения композиции памятника с историей отношений СССР и Японии во время Второй мировой войны. «Думаю, что наши власти совершенно правильно отреагировали, учитывая историческое значение этого памятника и историю как таковую наших взаимоотношений с Японией в годы Второй мировой войны. И заявление нашей власти о том, что они не собираются сносить этот памятник, то есть оставить как есть. Совершенно верное замечание», – считает Рублев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель монумента Денис Стритович объяснил замысел композиции с разбитым японским пограничным столбом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать этот памятник. Российские дипломаты ответили отказом на просьбу Токио.