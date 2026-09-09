Академик РАН оценил опасность устойчивого к антибиотикам штамма туберкулеза

Иммунолог Зверев назвал преждевременными выводы об опасности штамма туберкулеза EurA1.1

В России зафиксировали случаи заражения опасным штаммом туберкулеза EurA1.1. Он отличается высокой устойчивостью к антибиотикам первого и второго ряда, а также к современным препаратам. Ирландские уже ученые выявили трансграничное распространение штамма между странами Евразии, зафиксировав его в Украине, Германии, Грузии, Молдавии, а также в США, Иране, Австралии и Ботсване. На Россию, по данным исследователей, приходится около 6,42% случаев.



«Врачи говорят, что антибиотики хуже работают против него, но все же еще работают, и у медиков по-прежнему есть средства борьбы с заболеванием. Его опасность зависит от того, где и как он успел распространиться, поэтому насколько страшна ситуация, пока точно не скажет никто, ведь важно и количество случаев заражения, и условия. Раз он устойчив к существующим противотуберкулезным препаратам, значит, будут проблемы с лечением, придется подбирать какие-то новые средства, что-то изобретать и думать. Многое зависит и от того, в какую категорию людей он попал», – говорит Зверев.

По словам академика, если штамм попал просто в популяцию, случиться может всякое, но быстрого распространения он не ожидает. Иначе ситуация будет развиваться в тюрьмах и других местах, где сосредоточены носители микобактерии туберкулеза и уже заболевшие люди. Там устойчивый к антибиотикам возбудитель за счет своего преимущества способен распространиться очень быстро.

«Думаю, сейчас за ним будут следить специалисты, посмотрят, как и где он себя проявляет, насколько широко проник в нашу страну. Будут искать и новые пути лечения. Панику поднимать не нужно, надо просто за ним наблюдать. Пока же делать однозначные выводы рано, важно дождаться данных о числе заражений и условиях распространения», – заключил Зверев.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что появление устойчивого к лекарствам штамма EurA1.1 в России не приведет к катастрофическим последствиям. Он напомнил, что большинство возбудителей туберкулеза уже устойчивы к антибиотикам, а само заболевание остается хронической бактериальной инфекцией, которая поддается лечению.