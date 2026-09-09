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    Шведские политики испуганы русской женщиной
    Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива
    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    9 сентября 2026, 15:15 • Новости дня

    В аэропорту Надыма ввели временные ограничения на полеты

    Росавиация: В аэропорту Надыма ввели временные ограничения на полеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прием и отправка самолетов временно прекращены в аэропорту Надыма, сообщила Росавиация.

    Работа аэропорта Надыма приостановлена для обеспечения безопасности полетов, сообщило ведомство в Max. «Аэропорт Надыма. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации.

    В прошлом году аэропорт Надыма уже приостанавливал отправку и прием рейсов для обеспечения безопасности.

    В начале сентября текущего года Росавиация ограничила работу воздушной гавани Сочи.

    В конце июля аналогичные меры безопасности ввели в аэропорту Краснодара.

    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    8 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану

    Жители Хабаровска выступили против требований японской стороны изменить или демонтировать установленный на городской набережной монумент «Победа на Востоке». Горожане считают памятник частью исторической памяти о событиях Второй мировой войны и заявляют о необходимости сохранить его в существующем виде.

    Монумент, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли в Хабаровске на прошлой неделе. Его центральным элементом стала 15-метровая фигура бойца Красной армии, которого хабаровчане неофициально назвали Иваном. Перед открытием памятника генконсульство потребовало убрать изображение хризантемы – использовавшийся милитаристской Японией цветок является официальным символом императорского дома.

    Жители Хабаровска, комментируя ситуацию изданию «Губерния online», поддержали сохранение памятника в его нынешнем виде, подчеркнув историческое и символическое значение монумента. Хабаровчанин Виктор Коваль отдельно остановился на имени Иван, которое горожане дали бронзовому красноармейцу. «Памятник – это символ победы. Тем более еще имя Иван, оно же не просто… кто-то назвал, а это народное. Иван – это как бы данный Богом. Это памятник, данный Богом. И там символично, что он разбивает эту хризантему», – поделился Коваль.

    Жительница города Нина Каньшина напомнила о боях с японскими войсками и потерях, понесенных в ходе противостояния. «Вспомните Халхин-Гол. Вспомните, сколько воевали, сколько погибло наших. Сколько погибло в 45-м. И как мы должны снести этот памятник? Извините, я против», – сказала она.

    Приехавший в Хабаровск из Москвы Максим Шагаев также высказался против возможного демонтажа. По его словам, Россия и Япония имеют собственный взгляд на исторические события, однако это не должно становиться основанием для отказа России от своих памятников.

    «Я думаю, что у нас все-таки разные страны и разная история. Данный памятник является неотъемлемой частью нашей истории. Его ни в коем случае нельзя демонтировать. И в целом, я думаю, у японцев есть свои хризантемы, у нас свои. И пусть они со своими хризантемами делают, что хотят», – заявил Шагаев.

    Хабаровчанка Елена Байдакова обратила внимание на значение монумента для сохранения исторической памяти. «То, что там хризантема, ну это же так и было, правильно. И я считаю, что если мы так решили <…> что это исторически должно быть зафиксировано, чтобы наши поколения знали историю», – сказала она.

    Позицию российских властей поддержал и Александр Рублев. Он связал необходимость сохранения композиции памятника с историей отношений СССР и Японии во время Второй мировой войны. «Думаю, что наши власти совершенно правильно отреагировали, учитывая историческое значение этого памятника и историю как таковую наших взаимоотношений с Японией в годы Второй мировой войны. И заявление нашей власти о том, что они не собираются сносить этот памятник, то есть оставить как есть. Совершенно верное замечание», – считает Рублев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель монумента Денис Стритович объяснил замысел композиции с разбитым японским пограничным столбом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать этот памятник. Российские дипломаты ответили отказом на просьбу Токио.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    8 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов

    Кадыров рассказал об отправке 76 тыс. бойцов из Чечни в зону СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке десятков тысяч военнослужащих из республики в зону специальной военной операции с начала ее проведения.

    Из Чеченской Республики в зону проведения СВО отправились более 76 тыс. человек, рассказал Кадыров, передает РИА «Новости». По словам главы региона, военнослужащие успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

    «С начала СВО из Чеченской Республики в ее зону направлены 76 434 бойца. Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», – сообщил Рамзан Кадыров.

    Кроме того, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 44 млрд рублей на нужды специальной военной операции. Эти средства идут на регулярное обеспечение бойцов техникой, транспортными средствами, экипировкой и современными системами связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на передовую.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность чеченскому народу за значительный вклад в спецоперацию.

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    9 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу

    Рубио: Есть перспектива дорожной карты для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам в Колумбии некоторые детали о переговорах спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому вопросу в Москве.

    Рубио заявил, что не хотел бы давать оценок прошедшим в Москве переговорам и как-то характеризовать их.

    «Скажу разве, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский госсекретарь добавил, что не хотел бы выражать чрезмерный оптимизм, как и пессимизм, но ближайшие недели могут привести к разработке дорожной карты.

    «Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву.

    Путин и Трамп провели во вторник часовой телефонный разговор по украинскому вопросу, детали которого раскрыл Ушаков.

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    8 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ ударили по действующей школе в Запорожской области

    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области
    @ Евгений Балицкий/Max

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали здание и прилегающую территорию действующей Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В момент происшествия внутри и вблизи образовательного учреждения людей не было, сообщил губернатор в своем канале в Max. «Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Благо пострадавших нет», – написал он.

    Глава области добавил, что сейчас на месте удара работают оперативные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.

    В начале июня украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    В конце мая из-за артиллерийского огня со стороны ВСУ в городе пострадали здание местного образовательного учреждения и школьный автобус.

    Несколькими днями ранее украинские военные обстреляли среднюю школу № 3 в этом же муниципальном округе.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР

    Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования КНДР

    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Путин в телеграмме отметил, что за прошедшие 78 лет КНДР добилась значительных результатов в социально-экономической сфере, укрепила позиции на мировой арене, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимной помощи. Поэтому, без сомнения, мы продолжим тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», – сказано в обращении российского лидера.

    По его словам, это полностью соответствует интересам народов обеих стран и будет способствовать их безопасности, а также установлению справедливого и многополярного миропорядка.

    Путин пожелал северокорейскому лидеру здоровья и успехов в государственных делах, а гражданам страны – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко. Премьер Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    9 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве

    Политолог Шеслер: Николаев стал ключевым транспортным центром обеспечения ВСУ

    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Большая часть портовых и складских мощностей в Николаеве является частью разветвленной сети снабжения ВСУ. Поэтому российские удары направлены не на поражение отдельных целей, а на уничтожение всей логистической схемы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия поразила объекты ВПК, порты и грузовые терминалы в Николаевской и Одесской областях.

    «В нынешней конфигурации линии боевого соприкосновения Николаев стал одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ. Морской порт практически блокирован, но грузы доставляются поездами и автомобилями. Кроме того, на складах хранится множество товаров военного и двойного назначения, которые были завезены ранее», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, расположенные в пригородах Николаева и рядом с портами логистические центры имеют огромные крытые площади. «Также под нужды ВСУ используется прилегающая территория, на которой располагались так называемые стройдворы», – напомнила спикер.

    «Склады и логистические центры имеют разветвленные подъездные пути, коммуникации, электроснабжение. Поэтому их удобно использовать для перераспределения военных грузов. При этом объекты разбросаны по пригородам Николаева. Это объясняет регулярность российских ударов. Все цели невозможно поразить за одну ночь», – заметила собеседница.

    Она также обратила внимание на то, что пораженные комплексы тесно связаны с торговыми сетями, такими как «Эпицентр» и «Метро». «Россия наносит точечные удары также и по ряду ТЦ, используемых для помощи ВСУ. Таким образом, уничтожаются не отдельные элементы схемы снабжения противника, а целые блоки», – пояснила эксперт.

    Шеслер указала, что немалая часть складских и портовых резервуаров используется для хранения топлива для ВСУ. «Бывшие маслоэкстракционные мощности, зерновые и глиноземные терминалы адаптированы под военные нужды. Это кратно увеличивает важность российских ударов по Николаеву», – считает аналитик.

    «Учитывая всю номенклатуру хранящихся там товаров и массированность российского удара, в скором времени мы увидим сокращение определенных поставок. В первую очередь это отразится на подразделениях ВСУ, находящихся на Херсонском направлении», – предположила спикер.

    «Также значимо поражение одесской портовой инфраструктуры, используемой для доставки военных грузов из-за границы», – добавила эксперт. При этом, уточнила она, заявления местных властей, что Украине грозит продовольственная катастрофа из-за российских ударов, ложны. «В стране достаточно продуктов», – резюмировала Шеслер.

    В ночь на среду Россия групповыми ударами поразила объекты украинского ВПК, морские порты и суда, а также логистические центры, работающие в интересах ВСУ. Атака была проведена высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА, говорится в канале Минобороны в Max.

    Основная часть целей располагается в Николаеве и Николаевской области. В грузовом терминале «Ника терра» было уничтожено три резервуара с ГСМ, предназначенных для ВСУ, и три хранилища с военными грузами. Также был поражен цех по производству и склад хранения БПЛА.

    Кроме того, под удар попали логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2», «Электротехника», а также складские терминалы «Диметра» и Жовтневое. Помимо этого, целью стала электроподстанция «Трихаты», снабжающая николаевские портовые мощности. В самом порту целями стали четыре резервуара с ГСМ и хранилище с военным имуществом.

    Также объектом ударов стал идущий в Одессу сухогруз с военными товарами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в зоне СВО. В частности, российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску.

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    8 сентября 2026, 23:23 • Новости дня
    Сотрудники закрытого в Берлине Русского дома вернулись в Москву

    Россотрудничество: Все сотрудники Русского дома получат работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Русского дома в Берлине вернулись в Москву после решения властей Германии закрыть учреждение и расторгнуть соответствующий договор.

    Возвращение работников закрытого в Берлине Русского дома состоялось на фоне дипломатической напряженности между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил, что все сотрудники берлинского Русского дома будут обеспечены работой.

    «Карьерные перспективы у них самые хорошие. Они специалисты своего дела, они профессионалы. Конечно же, вопрос их трудоустройства будет стоять у нас на особом контроле. Все будут обеспечены работой», – сказал он.

    Чайка отметил, что предложенные вакансии будут как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других Русских домах.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о закрытии генерального консульства России в Бонне 18 сентября. Также было объявлено о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине.

    В ответ на недружественные действия Германии МИД России объявил о закрытии культурных центров имени Гете, а до 18 сентября должно прекратить работу генконсульство Германии в Петербурге.

    Напомним, правительство ФРГ 1 сентября обвинило Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, объявив о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. Президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал обвинения о дроне в Лейпциге «началом настоящей войны». Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете.

    Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом.

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    8 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Режим ЧС ввели во втором районе Оренбургской области из-за природных пожаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кваркенском районе Оренбургской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих ландшафтных пожаров, для тушения которых задействована авиация, сообщили в МЧС России.

    В Кваркенском районе Оренбургской области ввели режим ЧС. Причиной экстренных мер стали масштабные природные пожары, охватившие территорию региона.

    «В Кваркенском районе введен режим ЧС муниципального характера. К ликвидации ландшафтного пожара привлекали самолет Ил-76», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что на очаги возгорания уже сброшено 42 тонны воды. Сейчас спасатели активно защищают от подступающего огня поселок Октябрьский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Позже ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.

    Вскоре сотрудники экстренных служб локализовали крупное возгорание.

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    9 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о перестройке пострадавшей от атак ВСУ логистики

    Минпромторг сообщил о перестройке пострадавшей от ВСУ логистики

    Tекст: Катерина Туманова

    Статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов заявил о преждевременности полного восстановления логистических центров, пострадавших от атак ВСУ, из-за активной перестройки отрасли.

    Государство совместно с цифровыми платформами проанализирует целесообразность реконструкции складской инфраструктуры до конца года. В настоящее время логистические цепочки активно меняются, а вместо выбывших объектов строятся новые.

    «Пока преждевременно говорить, что требуется стопроцентное восстановление ровно тех логистических центров, которые были. Сейчас идет изменение логистики», – заявил Чекушов ТАСС.

    По его словам, до конца года власти оценят масштабы ущерба от террористических атак ВСУ и необходимость государственного участия.

    Маркетплейсы продолжают подсчитывать убытки и переориентировать потоки. Компании используют небольшие партнерские сортировочные центры и открывают новые комплексы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг предложил включить 167 площадок в список критически важных объектов. Правительство учредило подкомиссию по защите критической инфраструктуры под руководством Дениса Мантурова. Минфин анонсировал меры поддержки пострадавших партнеров Wildberries.

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    9 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Захарова назвала Санду бесстыжей за слова о «советской оккупации» Молдавии

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Молдавии Майю Санду за высказывания о «советской военной оккупации» республики в 1944 году.

    Захарова назвала президента Молдавии бесстыжей после ее слов о событиях августа 1944 года, передает РИА «Новости». Выступая по случаю Дня независимости республики, Майя Санду охарактеризовала освобождение страны как военную оккупацию с насильственным присоединением к СССР.

    «Я сейчас пропущу то слово, которое я хотела бы сказать, просто скажу: бесстыжая ты. Чем обернулась для молдаван румынская и позже нацистская оккупация в период с 1918 по 1944 год, Санду предпочла не говорить», – сказала Захарова на выездном брифинге в Сыктывкаре.

    Дипломат подчеркнула, что годы румынской и нацистской оккупации обернулись для местных жителей голодом, расстрелами и репрессиями. В то же время присоединение к СССР превратило Молдавию в процветающий край.

    Кроме того, представитель МИД прокомментировала обвинения молдавского лидера о нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. Захарова назвала эти заявления бездоказательными вбросами, отвергнув слова Санду о попытках России запугать молдавских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Мария Захарова подвергла резкой критике обвинения Майи Санду в адрес Москвы на фоне заявлений о дронах.

    В августе прошлого года дипломат назвала позором приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

    До этого она охарактеризовала действия молдавских властей против Русского дома в Кишиневе частью антироссийской кампании.

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    8 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Премьер Венгрии объяснил высылку российских дипломатов

    Мадьяр: Венгрия выслала 10 дипломатов России для защиты суверенитета страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение Будапешта выслать 10 российских дипломатов стремлением защитить национальный суверенитет.

    По его словам, этот беспрецедентный шаг продиктован исключительно необходимостью защиты государственного суверенитета, передает РИА «Новости».

    «Правительство Венгрии потребовало от 10 дипломатов посольства России в Будапеште покинуть страну... Мы будем защищать суверенитет нашей страны», – написал Мадьяр в соцсетях.

    Напомним, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о требовании к десяти сотрудникам российского посольства покинуть территорию страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот шаг.

    Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал решение венгерского ведомства необоснованной эскалацией.

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    9 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Офицер США заявил о панике Запада из-за побед России

    Офицер США Крапивник заявил о панике Запада из-за побед России

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны настаивают на перемирии из-за очевидного провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, считает отставной офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник.

    Западные политики и эксперты все чаще призывают к перемирию, наблюдая за поражениями украинской армии, заявил отставной офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник в интервью на YouTube-канале профессора Гленна Диесена.

    «Понять, что Россия побеждает, а Запад в отчаянии, можно по тому, как все вдруг начинают твердить: «Давайте заключим перемирие». Не мир, конечно, а именно перемирие: на суше, в море, в воздухе, да хоть в кустах, – лишь бы какое-нибудь. Вот в такие моменты и становится ясно, что Россия их одолевает», – приводит РИА «Новости» слова Крапивника.

    Он добавил, что в Европе сейчас царит паника, а в обществе ощущается отчаяние из-за сложившейся ситуации на поле боя.

    «Насколько серьезно Россия лидирует в этом конфликте, говорит реакция европейцев, которые вопят: «Верните их за стол переговоров!» – отметил Крапивник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву. Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу.


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    9 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    @ t.me/mamukapipiya

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе возглавил сформированное в России добровольческое интернациональное подразделение «Георгиевский» для участия в спецоперации.

    Командир отряда, ветеран спецоперации Отар Романов-Парцхаладзе пояснил, что название связано с Георгиевским трактатом 1783 года, сыгравшим историческую роль для грузинского народа, передает ТАСС.

    «Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу», – заявил экс-генпрокурор Грузии.

    Он выразил уверенность, что символ разгрома врага снова поднимут русский и грузин.

    По словам командира, отряд объединил сторонников сближения двух народов и защитников традиционных семейных ценностей. Главной задачей бойцов он назвал доведение до конца борьбы с угрожающим всему миру злом.

    Романов-Парцхаладзе добавил, что принял решение участвовать в СВО добровольно. С начала боевых действий он с командой помогает российским военным и мирным жителям ДНР, Курской, Брянской и Белгородской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Студент московского вуза отправился на СВО вслед за отцом. 
    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию.

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