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    Шведские политики испуганы русской женщиной
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из Волчанского котла
    Москва пообещала пресекать недружественные шаги Норвегии на Шпицбергене
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    9 сентября 2026, 14:38 • Новости дня

    Захарова призвала генконсульство Японии покаяться за преступления милитаризма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральному консульству Японии в Хабаровске следует покаяться за прошлые преступления, а не протестовать из-за памятника победе над японским милитаризмом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Не генеральному консульству Японии в Хабаровске открывать рот по поводу хризантем. Вечно должны каяться», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Дипломат напомнила о военных преступлениях японского милитаризма. По ее словам, агрессивные и захватнические войны Япония вела с конца позапрошлого века. При этом смертоносное оружие украшалось изображением императорской хризантемы.

    Напомним, премьер Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российские дипломаты ответили отказом на просьбу убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин посоветовала Токио навсегда расстаться с милитаристскими идеями.

    8 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста

    Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от русского языка

    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Певица Настя Каменских рассказала, что во время гастрольного тура у нее обнаружилась киста и пропал голос. После возникших проблем артистка обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал ей вернуться к русскому языку.

    «Я перешла на украинский язык и полгода говорила на украинском языке исключительно. Это было очень пикантно, как Леша говорит, даже очень сексуально. Потому что украинский язык безумно красивый. Особенно когда какие-то сексуальные ты говоришь слова», – сказала Каменская в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом).

    «Но у меня как раз тогда был тур. И представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок, я переносила концерты», – рассказала певица.

    На фоне проблем со здоровьем Каменских решила обратиться за психологической помощью. Как утверждает артистка, психолог связал происходящее с ее отказом от привычного языка.

    «Я пошла к психологу. И мне мой психолог говорит: «Возвращайся на русский язык. Твое тело не воспринимает это. Тут вопрос же не кому принадлежит этот язык. Это же психосоматика чистая», – заявила Каменских.

    Певица пояснила, что сама верит в психосоматику и влияние психологического состояния на организм. При этом Каменских считает, что дискуссию вокруг выбора языка со временем чрезмерно политизировали. «Ну потом это довели уже до абсурда. Этим просто манипулируют очень сильно. Я считаю, что это такая чистая абсолютно политика», – сказала она.

    При этом Каменских подчеркнула, что Украина, по ее мнению, должна говорить на украинском языке. Однако вопрос о том, какой язык использовать самой в повседневной жизни и творчестве, певица решила оставить за собой. «Конечно, Украина 100% должна говорить на украинском языке, но я сделала тогда для себя вывод такой, что я сама хочу решать, на каком языке говорить, на каком языке петь», – заявила артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа певица Настя Каменских публично осудила дискриминацию русского языка на Украине. На сайте офиса президента страны появилась петиция о лишении ее мужа Потапа звания заслуженного артиста за поддержку русской культуры. Вопреки политике украинизации русский язык продолжает сохранять прочные позиции в украинском обществе.

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    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 11:37 • Новости дня
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США

    TWZ: Захваченный Ираном подводный дрон США предназначен для разведки и разминирования

    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    @ IRGC/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные перехватили американский подводный беспилотник Dive-LD в районе Ормузского пролива, аппарат был поднят из воды практически неповрежденным. Иран неоднократно захватывал американскую военную технику для изучения новейших технологий.

    Иранские власти заявили о захвате неповрежденного подводного дрона Dive-LD недалеко от Ормузского пролива, передает The War Zone.

    Тегеран распространил кадры поднятия аппарата из воды, что стало первым известным случаем оперативного применения данной модели. Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате «одной из самых современных, беспилотных и умных подводных лодок» в ходе сложной разведывательной операции.

    Представитель США подтвердил поломку подводного беспилотника более суток назад. По его словам, аппарат проводил разведку региональных вод в интересах текущих операций. Чиновник отметил, что дрон был старой моделью и не собирал секретные данные, а операции США в этом районе продолжаются.

    Крупный подводный аппарат Dive-LD имеет длину около 5,8 метра, диаметр около 1,2 метра и весит почти три тонны. Дрон способен погружаться на глубину до шести тысяч метров и находиться в море около 10 дней. Аппарат разработан американской компанией Dive Technologies и предназначен для разведки, наблюдения и разминирования.

    Ранее американские чиновники заявляли об использовании подводных беспилотников для разминирования в районе Ормузского пролива. ВМС США активно применяют подобные системы для обеспечения безопасности судоходства и картографирования морского дна. Иранская сторона неоднократно захватывала иностранную военную технику для изучения и реверс-инжиниринга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные перехватили американский подводный аппарат Dive-LD у Ормузского пролива.

    В конце августа Корпус стражей исламской революции поразил разведывательный беспилотник США MQ-9 в этом же регионе.

    Весной американские военно-морские силы задействовали подводные дроны для очистки данной акватории от мин.

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    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    8 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Французские ученые нашли математическую формулу любви

    Ученые университета Лиона описали любовь при помощи математических уравнений

    Французские ученые нашли математическую формулу любви
    @ Stephen Chung/ZUMA Press/Global Look Press

    Развитие романтических отношений может подчиняться определенным математическим закономерностям. Специальные модели позволяют оценить, насколько устойчивой окажется связь между партнерами после конфликтов, стресса и других жизненных испытаний, установили ученые университета Клода Бернара Лион 1.

    Ученые рассматривают романтические отношения как динамическую систему, состояние которой меняется под влиянием времени, эмоциональных реакций партнеров и внешних обстоятельств. При помощи уравнений исследователи пытаются понять, почему одни союзы выдерживают серьезные испытания, а другие постепенно распадаются, сообщает ScienceDaily.

    Изначально некоторые из применяемых сегодня принципов использовались при изучении численности животных. В частности, речь идет о мальтузианских моделях, уравнениях «хищник — жертва» и эффекте Олли. Последний описывает критическую границу, ниже которой популяции становится значительно сложнее выживать и восстанавливаться.

    По мнению ученых, похожий порог существует и в отношениях. Он отражает минимальный уровень прочности эмоциональной связи, необходимый для сохранения союза. Если чувства опускаются ниже этой отметки и долго остаются на таком уровне, математическая модель показывает движение пары к расставанию.

    При этом исследователи не ставят перед собой задачу определить, в кого именно влюбится человек. Их интересует, почему некоторые пары сохраняют устойчивость после неизбежных жизненных потрясений, тогда как другие постепенно отдаляются друг от друга.

    Значительный вклад в математическое изучение отношений внес психолог Джон Готтман, известный как «Доктор Любовь». Он кодировал общение партнеров и представлял результаты наблюдений в виде графиков, позволявших оценивать вероятное развитие отношений.

    Современные модели учитывают и отсроченные эмоциональные реакции. Во время ссоры люди не всегда отвечают друг другу немедленно: пауза может как снизить напряжение, так и усугубить конфликт. Поэтому решающим фактором ученые считают не само наличие разногласий, а способность партнеров после них возвращаться к эмоциональному равновесию.

    Исследователи выделяют три основные силы, влияющие на долговечность союза: взаимное притяжение, естественное ослабление чувств с течением времени и эмоциональную реакцию каждого человека на поведение партнера. Их сочетание определяет, насколько успешно пара сможет преодолевать стресс, болезни, финансовые проблемы, рабочие нагрузки и трудности, связанные с воспитанием детей.

    В дальнейшем математические модели могут объединить с искусственным интеллектом. Такая система сможет заранее замечать движение отношений к критической точке и предупреждать партнеров о возникающей опасности. Ученые сравнивают эту технологию с навигатором, который показывает текущее положение, направление движения и предлагает варианты маршрута.

    Вместе с тем они признают ограничения этого подхода. Большинство моделей построено на наблюдениях за отношениями в западных странах, тогда как на поведение людей также влияют культура, религия, материальное положение и принадлежность к определенному поколению.

    Кроме того, человеческие поступки невозможно полностью описать уравнениями. Люди способны менять привычки, обращаться за психологической помощью и сознательно укреплять отношения. Поэтому математические расчеты показывают лишь общие тенденции, но не определяют неизбежное будущее пары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские социологи выяснили влияние генетических особенностей на стабильность личной жизни. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал разницу в возрасте партнеров одной из многих переменных сложной системы отношений. Турецкие исследователи обнаружили связь между прошлым опытом измен и риском повторного предательства.

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    9 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским военным объектам, включая склады беспилотников в Киеве и логистические центры в Николаеве и Николаевской области, сообщило Минобороны.

    Удары наносились по объектам военной промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров, а также беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним.

    В Николаеве и Николаевской области ударам подверглись несколько логистических центров, включая грузовой терминал «Ника терра», где были уничтожены три резервуара с топливом и три хранилища с военным имуществом.

    Также поражены логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», которые использовались для хранения военных грузов, беспилотников и запчастей.

    Кроме того, российские силы нанесли удары по складскому терминалу компании «Диметра» и терминалу Жовтневое, уничтожив шесть резервуаров с горючим и пять хранилищ.

    В морском порту Николаева поражены четыре резервуара с топливом и хранилище с военным имуществом. Также удары пришлись по сухогрузу на переходе в порт Одессы и объектам логистики пункта пропуска «Староказачье».

    В начале сентября российские военные атаковали логистический центр украинской армии в Николаеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    В конце августа Министерство обороны отчиталось о поражении инфраструктуры портов Одессы и Черноморска.

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    8 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану

    Жители Хабаровска выступили против требований японской стороны изменить или демонтировать установленный на городской набережной монумент «Победа на Востоке». Горожане считают памятник частью исторической памяти о событиях Второй мировой войны и заявляют о необходимости сохранить его в существующем виде.

    Монумент, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли в Хабаровске на прошлой неделе. Его центральным элементом стала 15-метровая фигура бойца Красной армии, которого хабаровчане неофициально назвали Иваном. Перед открытием памятника генконсульство потребовало убрать изображение хризантемы – использовавшийся милитаристской Японией цветок является официальным символом императорского дома.

    Жители Хабаровска, комментируя ситуацию изданию «Губерния online», поддержали сохранение памятника в его нынешнем виде, подчеркнув историческое и символическое значение монумента. Хабаровчанин Виктор Коваль отдельно остановился на имени Иван, которое горожане дали бронзовому красноармейцу. «Памятник – это символ победы. Тем более еще имя Иван, оно же не просто… кто-то назвал, а это народное. Иван – это как бы данный Богом. Это памятник, данный Богом. И там символично, что он разбивает эту хризантему», – поделился Коваль.

    Жительница города Нина Каньшина напомнила о боях с японскими войсками и потерях, понесенных в ходе противостояния. «Вспомните Халхин-Гол. Вспомните, сколько воевали, сколько погибло наших. Сколько погибло в 45-м. И как мы должны снести этот памятник? Извините, я против», – сказала она.

    Приехавший в Хабаровск из Москвы Максим Шагаев также высказался против возможного демонтажа. По его словам, Россия и Япония имеют собственный взгляд на исторические события, однако это не должно становиться основанием для отказа России от своих памятников.

    «Я думаю, что у нас все-таки разные страны и разная история. Данный памятник является неотъемлемой частью нашей истории. Его ни в коем случае нельзя демонтировать. И в целом, я думаю, у японцев есть свои хризантемы, у нас свои. И пусть они со своими хризантемами делают, что хотят», – заявил Шагаев.

    Хабаровчанка Елена Байдакова обратила внимание на значение монумента для сохранения исторической памяти. «То, что там хризантема, ну это же так и было, правильно. И я считаю, что если мы так решили <…> что это исторически должно быть зафиксировано, чтобы наши поколения знали историю», – сказала она.

    Позицию российских властей поддержал и Александр Рублев. Он связал необходимость сохранения композиции памятника с историей отношений СССР и Японии во время Второй мировой войны. «Думаю, что наши власти совершенно правильно отреагировали, учитывая историческое значение этого памятника и историю как таковую наших взаимоотношений с Японией в годы Второй мировой войны. И заявление нашей власти о том, что они не собираются сносить этот памятник, то есть оставить как есть. Совершенно верное замечание», – считает Рублев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель монумента Денис Стритович объяснил замысел композиции с разбитым японским пограничным столбом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать этот памятник. Российские дипломаты ответили отказом на просьбу Токио.

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    8 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов

    Кадыров рассказал об отправке 76 тыс. бойцов из Чечни в зону СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке десятков тысяч военнослужащих из республики в зону специальной военной операции с начала ее проведения.

    Из Чеченской Республики в зону проведения СВО отправились более 76 тыс. человек, рассказал Кадыров, передает РИА «Новости». По словам главы региона, военнослужащие успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

    «С начала СВО из Чеченской Республики в ее зону направлены 76 434 бойца. Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», – сообщил Рамзан Кадыров.

    Кроме того, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 44 млрд рублей на нужды специальной военной операции. Эти средства идут на регулярное обеспечение бойцов техникой, транспортными средствами, экипировкой и современными системами связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на передовую.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность чеченскому народу за значительный вклад в спецоперацию.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    9 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции

    СДПГ отказалась поддерживать курс Мерца после победы АдГ в Саксонии-Анхальт

    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии партнеры канцлера Фридриха Мерца из Социал-демократической партии начали выступать против его программы реформ после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт.

    После поражения консерваторов на выборах в Саксонии-Анхальт Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начинает отворачиваться от программы реформ канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico. Политики считают, что проблема кроется не в коммуникации, а в самой сути изменений.

    «Путь, по которому пошло федеральное правительство со своими планами реформ, вызвал особую неуверенность. Сейчас очень важно, чтобы в отличие от других в коалиции мы не просто проталкивали это», – заявила депутат Бундестага от СДПГ Раша Наср.

    Канцлер сделал ставку на экономические и социальные реформы, включая повышение пенсионного возраста и сокращение некоторых льгот по медицинскому страхованию. Он признал, что его низкие рейтинги способствовали победе «Альтернативы для Германии», но настаивает на продолжении курса.

    Генеральный секретарь СДПГ Тим Клюссендорф отметил, что осенью необходимо обсудить конкретные меры, включая пенсии, здравоохранение и цены на газ. Партия надеется на успех на предстоящих 20 сентября выборах в Мекленбурге – Передней Померании, где премьер-министр Мануэла Швезиг набирает популярность благодаря критике реформ Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Рейтинг одобрения главы немецкого правительства на фоне непопулярных социальных реформ упал до исторических 13%.

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    8 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских

    Лавров: Запад стремится создать на Украине концлагерь для русских

    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад озверело стремится вернуть границы Украины 1991 года для отправки людей русской культуры в «концлагерь», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров раскритиковал позицию Запада по украинскому конфликту, передает РИА «Новости». По его словам, требование вернуть Украину к границам 1991 года равносильно отправке людей русской культуры в концлагерь.

    «Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях – помимо этих людей есть еще такая группа, у которой периодически мы наблюдаем признаки реализма», – сказал дипломат в эфире программы «Большая игра».

    Министр подчеркнул, что сторонники разных планов урегулирования сходятся в одном – сохранении нынешней киевской власти. Однако российский народ не согласится на вариант, оставляющий у руля русофобский неонацистский режим.

    Глава ведомства добавил, что Европа фактически приравнивает нацизм к собственным ценностям. Защита таких идеалов неизбежно приведет к запрету русского языка и продолжению насильственной мобилизации.

    Ранее Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    Накануне министр обозначил полное искоренение нацизма в европейских странах главным условием завершения конфликта.

    Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства раскритиковал идею сохранения текущей власти в Киеве ради перемирия.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Симоньян рассказала об успешном завершении лечения от рака
    Симоньян рассказала об успешном завершении лечения от рака
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила об успешном излечении от онкологии после получения результатов компьютерной томографии.

    Симоньян в Max сообщила об успешном излечении от онкологического заболевания.

    «Спасибо Господу, спасибо всем, кто молился. Спасибо! Спасибо всем, слава Богу, все чисто. Спасибо!» – заявила она в голосовом сообщении.

    Зимой Симоньян рассказала об ураганном течении своего заболевания.

    Весной телеведущая в телевизионном эфире поддержала больных раком женщин.

    В конце прошлого года главред RT приступила к третьему курсу химиотерапии.

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    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    9 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу

    Рубио: Есть перспектива дорожной карты для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам в Колумбии некоторые детали о переговорах спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому вопросу в Москве.

    Рубио заявил, что не хотел бы давать оценок прошедшим в Москве переговорам и как-то характеризовать их.

    «Скажу разве, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский госсекретарь добавил, что не хотел бы выражать чрезмерный оптимизм, как и пессимизм, но ближайшие недели могут привести к разработке дорожной карты.

    «Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву.

    Путин и Трамп провели во вторник часовой телефонный разговор по украинскому вопросу, детали которого раскрыл Ушаков.

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