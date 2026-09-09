Народный фронт запустил оператора связи для постоянной поддержки бойцов

Tекст: Елизавета Шишкова

О запуске нового виртуального оператора «Все для Победы!» сообщили в Народном фронте. Для проекта изготовлено 7 тыс. SIM-карт, уже более 400 абонентов подключились в 30 регионах, и география продолжает расширяться, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Представитель Народного фронта Юлия Титова заявила: «Мы хотели сделать так, чтобы человек мог пользоваться привычной мобильной связью и при этом каждый месяц автоматически вносить свой вклад в помощь нашим военнослужащим.

Часть абонентской платы направляется в фонд «Всё для Победы!», а значит, обычный звонок, сообщение или использование мобильного интернета одновременно становятся частью системной поддержки бойцов. Получить SIM-карту можно будет через региональные отделения Народного фронта, а активировать её при содействии сотрудника Народного фронта либо самостоятельно – с помощью QR-кода и подтверждения через Госуслуги».

Абонентам предлагают тарифы «Народный» и «Народный+» стоимостью от 300 рублей в месяц без учета дополнительных услуг. В тарифы включены до одного терабайта интернет-трафика, бесплатная раздача интернета, до 1000 минут на номера других операторов и безлимитные звонки внутри сети. Предусмотрен переход от любого оператора с сохранением действующего номера телефона.

Жительница Белгородской области Людмила Шапкина рассказала, что еще месяц назад не могла дозвониться до родителей в приграничье и не проходила даже связь через интернет. После подключения к оператору через Народный фронт она, по ее словам, получила стабильную мобильную связь и интернет и ценит, что часть средств направляется на помощь бойцам. Волонтер из Тульской области Владимир Чибисов отметил, что подключился к тарифу, потому что часть ежемесячных платежей идет на нужды военных на передовой, и призвал неравнодушных присоединяться к проекту.

Средства, собираемые в рамках оператора, направят на закупку аптечек, радиостанций, детекторов дронов, бронежилетов, генераторов, квадрокоптеров и другого необходимого оснащения по актуальным заявкам воинских частей. Абонентам будут предоставлять отчеты о переданной помощи. Подключиться можно самостоятельно по QR-коду на упаковке SIM-карты, выбрав пункт активации, заполнив паспортные данные и подтвердив операцию через Госуслуги и «Госключ»; первое пополнение составляет 400 рублей, остаток средств сохраняется на счете. Организованное подключение проводят в региональных отделениях Народного фронта по предварительному согласованию, при этом требуется паспорт гражданина России.

С 2022 года Народный фронт под девизом «Все для Победы!» помогает бойцам в зоне спецоперации и мирным жителям исторических и приграничных регионов. Организация собирает пожертвования, закупает технику, выстраивает логистику, предоставляет склады, обеспечивает информационную и финансовую поддержку и лично доставляет груз в зону спецоперации. Перевести средства можно банковской картой на сайте pobeda.onf.ru или по QR-коду, а во всех региональных отделениях продолжают принимать необходимые бойцам вещи, включая квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники и обувь.