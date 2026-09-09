Бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку

Tекст: Тимур Шайдуллин

Гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима за взятку, превышающую 80 млн рублей, передает ТАСС.

«Назначить Кузнецову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 125 млн 349 тыс. рублей, с запретом занимать руководящие должности в течение шести лет», – огласил судья приговор.

Бывший генерал-лейтенант запаса лишен воинского звания и государственных наград. Суд также конфисковал в доход государства его жилой дом и участок в Краснодарском крае, а имущество останется под арестом до выплаты штрафа. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Кузнецов отказался признать вину в получении крупной взятки. Расследование этого уголовного дела Следственный комитет России завершил осенью прошлого года.

Ранее правоохранительные органы арестовали недвижимость и активы генерала на сумму около 500 млн рублей.



