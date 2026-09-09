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    9 сентября 2026, 14:21 • Новости дня

    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды

    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские подземные хранилища газа не получится заполнить до наступления зимы даже при максимальных темпах закачки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля обратил внимание на сложную ситуацию с энергоресурсами в зарубежных странах, передает ТАСС.

    По его словам, текущий уровень биржевых цен на топливо достигает 950 долларов за тысячу кубометров.

    «Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что нынешняя стоимость энергоносителей на бирже не является предельной. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул он.

    В начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    В середине августа заполненность резервуаров опустилась до отметки чуть более 60%.

    Представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    7 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Каллас отменила запуск влиятельной группы по обороне ЕС

    Politico: Страны ЕС вынудили Каллас отменить запуск новой оборонной группы

    Каллас отменила запуск влиятельной группы по обороне ЕС
    @ Ansgar Haase/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас была вынуждена отменить запуск новой группы бывших политических и военных лидеров под давлением стран – членов Евросоюза.

    Отмена мероприятия стала очередным ударом по позициям Каллас, которая ведет закулисную борьбу против франко-германских планов реформировать Европейскую службу внешних действий (EEAS) – дипломатический корпус ЕС, передает Politico. Формально эти планы должны укрепить роль Каллас, но ее сторонники опасаются, что Европейская комиссия получит больший контроль над внешней политикой блока.

    По словам официального представителя ЕС, причиной отмены стало давление со стороны некоторых столиц. «Некоторые государства-члены посчитали, что сейчас не время для такой инициативы. После обсуждения с министрами мы решили не продолжать эту инициативу и рассматриваем новые способы взаимодействия с государствами-членами», – заявил представитель.

    Презентация группы должна была состояться в понедельник в Брюсселе, в библиотеке Сольве, с участием около 150 представителей институтов ЕС, аналитических центров, научных кругов и НАТО. Группу планировали поручить возглавить экс-генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену, а в ее состав должны были войти бывшие министры обороны, в том числе экс-глава Минобороны Эстонии Юри Луйк и бывшая министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

    Ожидалось участие представителей Германии, а также стран вне ЕС – Британии и Украины. Инициатива задумывалась как часть перезапуска EEAS, где недавно сменилось руководство: новым генсеком стала экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а заместителем по вопросам обороны – бывший постпред Франции при НАТО Давид Свах.

    Некоторые дипломаты предупреждали о риске пересечения работы новой группы с деятельностью комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который уже регулярно проводит встречи с аналитиками и бывшими лидерами. Один из источников связал отмену с недостаточной проработкой инициативы в отдельных столицах, тогда как другой чиновник ЕС утверждал, что причиной стал внутриполитический спор в Италии из-за возможного состава участников группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила против франко-германской инициативы по реформированию внешнеполитической службы Евросоюза из-за риска усиления контроля Еврокомиссии.

    Ранее глава евродипломатии сообщала о планах создания совместной с НАТО экспертной группы высокого уровня для устранения военных проблем Европы.

    Издание Euronews при этом указывало, что за грядущим ослаблением позиций Каллас, вероятно, стоит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    8 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны вынуждены закупать кукурузу в Соединенных Штатах вместо Украины для обеспечения животноводства, к этому привели проблемы с экспортом украинской продукции, пишет Politico.

    Остановка экспорта украинской сельхозпродукции через порты Одессы вынуждает европейских покупателей переориентироваться на американский рынок, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Из-за засухи в Западной и Центральной Европе возник дефицит кукурузы для кормления скота и птицы.

    «Евросоюз намерен импортировать около 25 млн тонн кукурузы в период с июля 2026 года по июнь 2027-го против 19,3 млн за предыдущие 12 месяцев», – сообщила представитель Еврокомиссии по сельскому хозяйству Луиз Боуги.

    Обычно Украина поставляет около половины объема, необходимого ЕС.

    Доставка зерна с Украины наземным транспортом медленна и дорогостояща, а морские пути недоступны. В результате в июле и августе доля американской кукурузы составила более двух пятых импорта в ЕС.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что закрытие черноморского маршрута приведет к невозможности экспорта 30 млн тонн продукции на сумму более 10 млрд долларов.

    Это снизит ВВП страны на 5%, а без доходов от продаж до 7 млн гектаров земли могут остаться незасеянными в следующем сезоне.

    Напомним, работа крупных черноморских портов Украины оказалась парализована.

    Прекращение работы морского коридора привело к падению объемов поставок зерна на 70%.

    В результате блокировки путей на Украине спрогнозировали критическую нехватку складских мощностей.

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    8 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая

    Bloomberg: ЕС и Канада объявят о стратегическом альянсе против США 16 сентября

    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и Канада готовятся заключить стратегическое партнерство для совместного противостояния политическому и экономическому влиянию Соединенных Штатов и Китая, пишет Bloomberg.

    Евросоюз и Канада готовятся объявить 16 сентября о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, сообщает агентство Bloomberg. Цель партнерства заключается в совместном противостоянии экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    «Европейский союз и Канада работают над новым всеобъемлющим форматом отношений – от торговли до безопасности, стремятся создать новый альянс для противовеса глобальной политике силы, в которой доминируют США и Китай», – отмечается в сообщении.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить эти планы во время ежегодного выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге. В мероприятии примет участие премьер-министр Канады Марк Карни, который выступит перед европейскими законодателями на следующий день, отмечает агентство.

    Оттава и Брюссель намерены достичь глубокого правового и экономического сближения без вступления Канады в Евросоюз. Соглашение затронет торговлю, цепочки поставок, критически важное сырье, безопасность, оборону, освоение космоса и научные исследования. В октябре стороны планируют провести саммит в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Американский президент Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на канадские товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского оборонного аутсорсинга.

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    8 сентября 2026, 15:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник днем биржевые цены на газ в Европе ускорили рост, поднимаясь на 2,7% и превышая 904 доллара за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF, представляющему крупнейший в Европе распределительный центр в Нидерландах, открыли торги у отметки в 878,9 доллара, показав снижение на 0,2%, передает РИА «Новости». К 9.02 мск показатель вырос до 886,1 доллара, прибавив 0,6%.

    Позднее, к 14.49 мск, стоимость газа достигла 904,4 доллара, увеличившись на 2,7%. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 880,7 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, 1 сентября биржевые цены на газ в Европе приблизились к 854 долларам за тысячу кубометров.

    На следующий день стоимость голубого топлива впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов.

    В четверг котировки октябрьских фьючерсов на нидерландском хабе TTF снизились до 876 долларов.

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    7 сентября 2026, 12:37 • Новости дня
    Захарова высмеяла идею Евросоюза создать антироссийскую «группу мудрецов»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над отказом Евросоюза формировать антироссийскую группу экспертов, предложенную главой европейской дипломатии Каей Каллас.

    «Там, где Каллас, про мудрость можно забыть», – сказала Захарова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Каллас анонсировала создание совместной экспертной группы Евросоюза и НАТО для решения военных проблем.

    Позже страны-члены союза вынудили главу евродипломатии отменить запуск этого объединения.

    До этого Захарова в ответ на антироссийские заявления европейской чиновницы напомнила о возможности лечения фобий.

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    7 сентября 2026, 06:59 • Новости дня
    Замглавы МИД Грушко: Российский СПГ все еще поступает в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский сжиженный природный газ продолжает поступать в страны Евросоюза, однако нынешние объемы поставок значительно уступают показателям, которые были в прошлом, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

    «Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идет», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что нынешние объемы экспорта в страны ЕС несопоставимы с прежними уровнями. Тогда доля России в газовом балансе Евросоюза достигала примерно 40%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине 2026 года страны Евросоюза импортировали рекордные 9,89 млн тонн российского СПГ с проекта «Ямал СПГ».

    По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA, Евросоюз к концу июля оставался крупнейшим покупателем российского СПГ с долей 49% в его общем экспорте.

    В июне объем поставок сжиженного и трубопроводного газа из России в страны Евросоюза составил 1,35 млрд евро после 1,5 млрд евро месяцем ранее.

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    8 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Провал оборонной инициативы нанес удар по позициям Каллас

    Politico: Отмена создания оборонной группы ЕС стала ударом для Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас столкнулась с сопротивлением стран ЕС при попытке создать группу по обороне, сообщила Politico.

    Отмена создания группы «высокого уровня» с участием бывших политических и военных руководителей стран ЕС стала ударом по позициям главы европейской дипломатии, передает РИА «Новости».

    В начале сентября Кая Каллас предложила создать группу для устранения пробелов в военных возможностях Европы. Однако, по информации Politico, ряд стран вынудил ее отменить инициативу.

    «Отмена, объявленная менее чем через 48 часов до запланированного запуска группы, стала новым ударом для главного дипломата блока, которая и без того находится в борьбе за влияние с Еврокомиссией Урсулы фон дер Ляйен», – отмечает издание.

    Инициатива обострила отношения Каи Каллас с национальными правительствами. Ранее СМИ сообщали о переходе в открытую фазу борьбы за влияние между ней и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отменила создание группы высокого уровня по вопросам обороны из-за недовольства ряда стран.

    Несколькими днями ранее она отвергла инициативу Франции и Германии по реформированию внешнеполитической службы ЕС.

    Европейские государства обсуждают возможность масштабной перестройки данного ведомства на фоне низкой эффективности.

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    7 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    В ЕК отказались подтверждать введение безвиза с Арменией к 2029 году

    Представитель ЕК Пиньо отказалась подтверждать безвиз для Армении с 2029 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель европейской комиссии Паула Пиньо сочла преждевременным устанавливать точные сроки либерализации визового режима для граждан Армении.

    В Брюсселе пока не готовы назвать точную дату отмены виз для армянских граждан, сообщила Пиньо, передает РИА «Новости». Представители объединения не смогли гарантировать появление новых правил пересечения границы к 2029 году.

    «Слишком ли рано предвидеть, будет ли 2029 год или другая дата моментом либерализации визового режима. Я бы сказала, что так и есть, еще слишком рано для такой точности», – заявила Пиньо на брифинге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение двух лет.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен запланировала визит в Ереван для демонстрации поддержки армянского правительства.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин призвал республику определиться с проведением референдума о вступлении в Евросоюз до конца года.

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    8 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    ЕК одобрила заявку Киева на ракеты ЗРК Patriot в рамках фонда на 90 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия одобрила заявку Киева на приобретение ракет для ЗРК Patriot за счет средств из программы финансирования Евросоюза объемом 90 млрд евро, пишут украинские СМИ.

    Прежде чем средства будут фактически выданы, украинской стороне предстоит подать на проверку в Еврокомиссию контракты на закупку ракет. Только после этой процедуры Брюссель примет окончательное решение о выделении финансирования, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия ранее отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева из-за правила приоритета европейских производителей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее сообщила о новом запросе Украины на выделение нескольких миллиардов евро для приобретения систем ПВО, включая ракеты для Patriot.

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    7 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    МИД: Евросоюз превратил права человека в оружие против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Евросоюз в открытом использовании правозащитной тематики в качестве инструмента политического давления на Москву.

    Захарова прокомментировала недавний документ Евросоюза о правах человека. Речь идет о докладе высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности за 2025 год.

    В опубликованном на сайте министерства комментарии Захарова обратила внимание на отдельный раздел доклада, посвященный России. По ее словам, европейские чиновники открыто используют правозащитную тематику в политических целях.

    «По сути ЕС прямым текстом заявляет о своих усилиях по вепонизации проблематики прав человека для оказания давления на Россию», – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В прошлом месяце МИД России назвал диагнозом игнорирование Евросоюзом нарушений прав человека.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел абсурдными попытки Запада оказывать давление на Москву.

    Ранее российские дипломаты указывали на наличие системных проблем с правами национальных меньшинств внутри самого ЕС.

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    8 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Каллас призвала усилить давление на Россию

    Каллас призвала усилить давление на Россию для окончания украинского конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас призвала усилить санкционное давление на Россию для скорейшего окончания украинского конфликта.

    Каллас потребовала усилить давление на Россию ради окончания конфликта на Украине, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства ЕС, передает РИА «Новости». «Увеличение поддержки Украины и усиление давления на Москву – это самый быстрый способ положить конец этой войне», – сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичюсом.

    По словам дипломата, Евросоюз выделил Киеву первые 8,47 млрд евро в рамках программы кредитования. Она также отметила, что ЕС одобрил выделение еще 6,1 млрд евро, в том числе на системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Кая Каллас также призвала ужесточить санкционное давление на Россию осенью.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза потребовала настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. До этого Каллас предложила задействовать влияние на продолжающие экономическое сотрудничество с российской стороной государства.

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    8 сентября 2026, 19:47 • Новости дня
    Цены на газ в Европе достигли трехлетнего максимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские котировки на природный газ обновили максимум за последние три года на фоне активного заполнения хранилищ трейдерами перед зимой.

    Стоимость эталонных фьючерсов на газ увеличилась на 3,4%, обновив максимум с января 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Рост котировок связан со стремлением трейдеров ускоренно заполнить хранилища перед началом зимнего сезона на фоне геополитической неопределенности.

    Дополнительным фактором нестабильности выступает ожидание подробностей соглашения между Ираном и Оманом о судоходстве в Ормузском проливе. Тегеран анонсировал скорое заключение договоренностей о временном безопасном маршруте.

    Участники рынка обеспокоены возможной реакцией США на недавние инциденты с иранскими танкерами, оценивая риски новых нападений на суда как высокие.

    В настоящее время уровень заполненности европейских газовых хранилищ составляет лишь 67%, тогда как сезонная норма достигает 83%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и Омана обсудили создание временного совместного коридора для безопасного судоходства.

    Ранее стороны договорились оставить лишь один средний маршрут через Ормузский пролив.

    Весной стоимость газа в Европе на фоне перекрытия этого пути превышала 750 долларов за тысячу кубометров.

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    8 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Евросоюз разрешил Киеву покупать комплектующие для Patriot за счет кредита

    Фон дер Ляйен: ЕС разрешил Киеву покупать комплектующие для Patriot за счет кредита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз одобрил исключение, позволяющее Киеву приобретать комплектующие для систем противовоздушной обороны Patriot за счет кредитных средств, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую достигнутое государствами-членами соглашение о предоставлении Украине исключения, позволяющего закупать критически важную продукцию для систем противовоздушной обороны Patriot», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен.

    Следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС составит 3,2 млрд евро. Эти средства Украина сможет направить на оплату необходимых компонентов для укрепления своей ПВО.

    В конце августа Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева из-за правила приоритета европейских производителей.

    Позже украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро для приобретения средств противовоздушной обороны.

    В итоге Брюссель одобрил заявку Украины на приобретение ракет за счет средств из европейской программы финансирования.

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    8 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Мошенники из Львова обманули более сотни граждан Евросоюза

    Tекст: Денис Тельманов

    Злоумышленники на Украине организовали фиктивную юридическую компанию и выманили сбережения у десятков европейцев, обещая вернуть ранее потерянные на инвестициях деньги.

    О деятельности преступной группы стало известно из внутренней справки правоохранительных органов, которую предоставил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, передает ТАСС. В незаконную работу вовлекли не менее 50 операторов в возрасте от 19 до 27 лет.

    От действий аферистов пострадали 114 человек. Среди них 51 житель Италии, 50 граждан Германии, семь человек из Австрии, три из Швейцарии, два из Испании и один из Словении. Злоумышленники звонили иностранцам через мессенджеры.

    Операторы представлялись юристами выдуманной фирмы Olimp и предлагали за дополнительную плату вернуть утраченные капиталы, после чего присваивали полученные переводы.

    Во время обыска полиция обнаружила 36 человек, изъяв 149 телефонов, 60 ноутбуков, 14 системных блоков, 410 сим-карт, а также 248 тыс. гривен, 5,5 тыс. и 3,6 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о контроле украинских спецслужб над мошенническими кол-центрами.

    В прошлом месяце генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о ликвидации почти ста нелегальных телефонных центров.

    Днем ранее украинские правоохранители инициировали масштабные обыски у обманывавших жителей Евросоюза аферистов.

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