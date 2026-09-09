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    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
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    9 сентября 2026, 14:11 • Новости дня

    Песков: Путин и То Лам откроют лабораторию по изучению инфекций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в ходе государственного визита вьетнамского лидера в Москву откроют лабораторию по изучению инфекций, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Это очень важный визит. Сегодня мы ожидаем очень содержательные переговоры на высшем уровне», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что лидеры проведут встречу в узком составе, а также состоятся переговоры с участием делегаций двух стран.

    По словам Пескова, лаборатория по изучению и профилактике инфекционных болезней будет открыта на базе совместного Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.

    Кроме того, в рамках протокольной части визита То Ламу вручат Международную премию мира имени Толстого.

    Ранее пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с То Ламом 9 сентября.

    Накануне вьетнамский президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Летом лидеру азиатской республики присудили Международную премию мира имени Льва Толстого.

    6 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

    Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Олег Исайченко

    Подаренная американской делегацией президенту России Владимиру Путину монета свидетельствует о намерении Белого дома договариваться с Москвой по украинскому кризису. Но на пути этих планов стоят европейская «партия войны» и украинские лоббисты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее российскому лидеру подарили монету с надписью: Peace through strength («Мир через силу»).

    «В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

    В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

    «Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

    Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

    «Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

    Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

    «Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

    Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    7 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился создать новую межведомственную комиссию, которая займется применением временных ограничений в отношении уклоняющихся от наказания за рубежом.

    Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 284-ФЗ «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от наказания» постановляю: 1. Образовать Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о временных ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов.

    Ранее депутаты Госдумы ввели 14 строгих запретов для скрывающихся за границей правонарушителей.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о начале действия жестких санкций против уехавших преступников.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    7 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян в скором времени совершит официальную поездку в столицу России по приглашению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Была достигнута договоренность, что в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин сам пригласил главу армянского правительства, и тот принял предложение. Точные даты поездки будут определены по дипломатическим каналам, исходя из рабочих графиков политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер-министр анонсировал визит в Москву для продолжения диалога с руководством России.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    На этой встрече в Бишкеке армянский премьер подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

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    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

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    9 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР

    Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования КНДР

    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Путин в телеграмме отметил, что за прошедшие 78 лет КНДР добилась значительных результатов в социально-экономической сфере, укрепила позиции на мировой арене, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимной помощи. Поэтому, без сомнения, мы продолжим тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», – сказано в обращении российского лидера.

    По его словам, это полностью соответствует интересам народов обеих стран и будет способствовать их безопасности, а также установлению справедливого и многополярного миропорядка.

    Путин пожелал северокорейскому лидеру здоровья и успехов в государственных делах, а гражданам страны – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко. Премьер Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    7 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи с тигром в лесу Приморского края, о которой рассказал ранее президент России Владимир Путин.

    Видео опубликовано в Telegram журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

    «Поразительные кадры, снятые на телефон Службой Безопасности президента», – сказано в сообщении. В комментарии к записи на видео Зарубин отметил, что кадры сняты из салона президентской машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором поздравил тигра с редкой удачей.

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    7 сентября 2026, 12:08 • Новости дня
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    @ Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, договорившись активно развивать двусторонние связи на различных уровнях.

    В ходе состоявшейся беседы главы государств затронули важные аспекты стратегического взаимодействия двух стран, передает пресс-служба Кремля. Стороны уделили особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

    Политики «обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества». Кроме того, собеседники условились значительно расширить двусторонние контакты для укрепления добрососедских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября лидеры двух стран провели краткую неформальную беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    В конце июля главы государств подтвердили по телефону обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    В конце прошлого года президенты договорились о дальнейших личных контактах для всестороннего укрепления союзнических отношений.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    6 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Эксперт назвала уникальные качества первой «пятерки» «Единой России»

    Политолог Федорова: Каждый участник первой «пятерки» «Единой России» имеет яркую повестку

    Эксперт назвала уникальные качества первой «пятерки» «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Каждый участник первой «пятерки» партии «Единая Россия» имеет грамотно и четко сформулированные сигналы для разных аудиторий. При этом содержательно их деятельность во многом строится на народной программе партии, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с первой «пятеркой» предвыборного списка «Единой России».

    «Президент Владимир Путин поддерживает «Единую Россию» и уверен в ее успехе на выборах. Глава государства считает главным отличием партийных лидеров открытость и инициативный поиск решений. Эта характеристика в полной мере применима к федеральной «пятерке» ЕР», – пояснила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    В «пятерку» входят глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России – журналист Евгений Поддубный и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

    Спикер напомнила: каждый из «пятерки» «Единой России» в ходе нынешней избирательной кампании уже поддержал ряд значимых и содержательных инициатив. «У них всех четко сформулирована своя тематика, а также затронута региональная повестка», – продолжила собеседница.

    «Лаврову и Собянину не нужно создавать дополнительных повесток под избирательную кампанию – они просто продолжают работать по своим специализациям. Трое других участников доносят грамотно и четко сформулированные сигналы для разных аудиторий. При этом содержательно деятельность всей «пятерки» во многом строится на народной программе «Единой России», – добавила аналитик.

    Политолог обратила внимание на предложение Львовой-Беловой сделать ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на покупку или строительство дома ниже, чем на квартиру. «Путин считает такое предложение правильным. Глава государства также поддержал идею предоставления льгот на покупку мощных вместительных автомобилей для многодетных семей», – напомнила спикер.

    «Со своей стороны Головин рассказал президенту, что прямо во время их встречи в Волгоградской области проходил финал игры «Зарница 2.0». Путин лично посмотрел фрагмент прямой трансляции соревнования. «Зарница» стала возможной благодаря решениям президента. Она объединяет возможности самореализации молодежи и вовлечение ветеранов СВО в работу с новым поколением», – указала политолог.

    Помимо этого, Федорова заметила, что предвыборные документы ряда других политических сил проработаны менее тщательно, чем народная программа ЕР. «В итоге растет электоральный рейтинг «Единой России». Думаю, партия может победить, в том числе и в борьбе за голоса неопределившейся доли электората», – заметила эксперт.

    Ранее президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой «пятеркой» предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС. Глава государства назвал собравшихся людьми, которые «закрыли собой амбразуру».

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    «Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с конституцией», – сказал Путин.

    «Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент с тем, чтобы в соответствии с законом вовремя принимались [решения], вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки людей на линии боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», – напутствовал он.

    Кроме того, Путин пообещал обсудить с главой Минобороны Андреем Белоусовым, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, а также с главой Минздрава Михаилом Мурашко сложности, с которыми могут сталкиваться военные при получении медицинской помощи в некоторых субъектах. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Головин.

    В свою очередь, Лавров заявил о продолжении работы по восстановлению конституционных прав жителей Крыма, Донбасса, Новороссии, а также русских остальной территории, контролирующейся Киевом.

    Со своей стороны, Собянин коснулся темы лечения ветеранов спецоперации. «Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, - 800 тыс. человек проходят лечение в Москве [ежегодно], – но и крупнейшим госпиталем страны. Мы оперируем, лечим, реабилитируем, возвращаем <...> к нормальной жизни ребят, участников СВО», – отметил мэр.

    Поддубный заявил, что подразделения войск беспилотных систем, работающие в приграничных регионах России, стоят на первом рубеже защиты российской столицы от беспилотников противника. Он также рассказал об опыте Курской области в формировании ситуационного центра, где обеспечено бесшовное и быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба.

    В связи с этим Поддубный предложил президенту масштабировать этот опыт на всю страну, сформировав координационный орган, который сведет воедино всю информационную систему по защите неба.

    «Мне кажется, нужен не координационный орган, нужен командир. Единоначалие должно быть. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Я переговорю обязательно и с Александром Евсеевичем [Хинштейном, главой Курской области], и с Генштабом, с Минобороны. Поручение такое дам, чтобы они посмотрели, как это работает, потому что одна из наиболее важных составляющих – это обмен информацией и разведка. Это своевременность принятия решений», – ответил Путин.

    Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В Единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

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    7 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков: Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Приморский край во время встречи с тигром распорядился не мешать хищнику, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Как рассказал Дмитрий Песков, Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», – сообщил автор ИС «Вести» Павел Зарубин в видео, опубликованном в Telegram.

    Кадры с тигром снял сотрудник службы безопасности главы государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с тигром во время поездки по приморским лесам.

    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал эту встречу хорошим знаком.

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    7 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Медведев стал главой попечительского совета фонда «Сколково»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета фонда «Сколково» и назначил его руководителем зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

    Соответствующий указ уже размещен на портале правовой информации и вступил в силу 7 сентября, передает РИА «Новости». «Назначить председателем попечительского совета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Медведева Д. А.», – говорится в тексте документа.

    Полномочия членов совета рассчитаны на семь лет. В обновленный состав также вошли чиновники и руководители госкорпораций. Среди них – первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Андрей Фурсенко.

    Кроме того, участниками совета стали глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минцифры Максут Шадаев, а также главы Роскосмоса Дмитрий Баканов, Росатома Алексей Лихачев, Ростеха Сергей Чемезов и президент РАН Геннадий Красников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии.

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    7 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин признателен президенту США Дональду Трампу за его усилия по достижению мира и приверженность переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия высоко оценивает работу американских переговорщиков, передает ТАСС.

    «Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Путин лично говорил, что высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность ориентации на мир», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Двумя днями ранее российский лидер поручил прекратить удары по Киеву на трое суток из-за визита делегации США.

    В июле Дмитрий Песков подтвердил готовность Дональда Трампа прислушиваться к позиции Москвы.

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