Захарова сообщила о взаимодействии дипломатов с Непалом по поиску 11 россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители дипломатической миссии активно работают с местными властями для выяснения местонахождения соотечественников, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала текущую ситуацию в ходе брифинга.

«Наше посольство в Непале взаимодействует с непальскими властями по запросам об 11 соотечественниках, которые находились в зоне бедствия. Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи и на тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней все в порядке», – отметила дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября спасатели успешно эвакуировали десятерых россиян из затопленных районов Непала.

Позже посольство республики в Москве приспустило государственный флаг в память о жертвах разрушительного стихийного бедствия.

Российская дипломатическая миссия призвала родственников пропавших туристов направлять официальные запросы для организации поисков.