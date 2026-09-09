  • Новость часаСорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    Работа КПП между Молдавией и Украиной остановилась после взрывов
    Москва пообещала пресекать недружественные шаги Норвегии на Шпицбергене
    Берлин потребовал от Зеленского увеличить военные заказы у Германии
    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции
    9 сентября 2026, 11:56 • Новости дня

    Захарова сообщила о взаимодействии дипломатов с Непалом по поиску 11 россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в Непале взаимодействует с властями страны по запросам об 11 россиянах, которые находились в зоне бедствия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Представители дипломатической миссии активно работают с местными властями для выяснения местонахождения соотечественников, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала текущую ситуацию в ходе брифинга.

    «Наше посольство в Непале взаимодействует с непальскими властями по запросам об 11 соотечественниках, которые находились в зоне бедствия. Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи и на тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней все в порядке», – отметила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября спасатели успешно эвакуировали десятерых россиян из затопленных районов Непала.

    Позже посольство республики в Москве приспустило государственный флаг в память о жертвах разрушительного стихийного бедствия.

    Российская дипломатическая миссия призвала родственников пропавших туристов направлять официальные запросы для организации поисков.

    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

    Комментарии (12)
    8 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румынские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в подготовке диверсии на территории нескольких уездов страны.

    Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало гражданина России, который якобы тайно фотографировал боевую технику союзных войск, передает ТАСС. «Российский гражданин задержан по подозрению в сборе информации военного характера», – говорится в сообщении управления.

    Следователи считают, что 40-летний мужчина тайно снимал передвижения техники на базах в Клуже, Констанце, Кэлэраше, Илфове и Бухаресте.

    Румынская служба безопасности в свою очередь обвинила гражданина России в подготовке диверсии. Подозреваемый находился под пристальным наблюдением спецслужб с февраля 2026 года в рамках масштабного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецслужбы Румынии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России в мае 2024 года. В свою очередь годом позже российские силовики поймали в Сочи собиравшего данные для Украины румынского шпиона.

    В июле суд признал иностранца виновным в шпионаже и назначил ему 15 лет лишения свободы, отбывать которые придется в исправительной колонии строгого режима.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками колл-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Режим ЧС ввели во втором районе Оренбургской области из-за природных пожаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кваркенском районе Оренбургской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих ландшафтных пожаров, для тушения которых задействована авиация, сообщили в МЧС России.

    В Кваркенском районе Оренбургской области ввели режим ЧС. Причиной экстренных мер стали масштабные природные пожары, охватившие территорию региона.

    «В Кваркенском районе введен режим ЧС муниципального характера. К ликвидации ландшафтного пожара привлекали самолет Ил-76», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что на очаги возгорания уже сброшено 42 тонны воды. Сейчас спасатели активно защищают от подступающего огня поселок Октябрьский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Позже ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.

    Вскоре сотрудники экстренных служб локализовали крупное возгорание.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Армия Непала сообщила о заблокированных в туннелях ГЭС после наводнения людях

    ВС Непала: В туннелях ГЭС после наводнения может быть заблокирован 121 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители непальской армии предполагают, что более сотни человек оказались заперты в подземных сооружениях гидроэлектростанции после разрушительного паводка.

    Спасатели пытаются добраться до рабочих гидроэлектростанции, оказавшихся в ловушке под землей из-за мощного паводка на севере Непала, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, приблизительно 121 человек в действительности заблокирован внутри туннелей», – заявил на специальном брифинге представитель вооруженных сил страны.

    Поисково-спасательные отряды продолжат работу до полного обследования всех подземных коммуникаций, если власти не примут решение о прекращении операции.

    Напомним, после разрушительного наводнения в Непале без вести пропали более 930 сотрудников объектов гидроэнергетики.

    В результате мощного стихийного бедствия погибли 919 человек.

    В зоне паводка исчезли восемь российских туристов.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в Оренбургской области из-за ландшафтного пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Беляевском районе Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для борьбы с крупным ландшафтным пожаром, сообщила администрация района.

    «На территории муниципального образования с 7 сентября введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Экстренные меры приняты в связи с необходимостью локализации ландшафтного пожара», – говорится в сообщении районной администрации в Max.

    Пресс-служба правительства региона в Max уточнила, что особый режим реагирования действует из-за сложной пожарной обстановки в трех населенных пунктах. Ситуацию осложняет шквалистый ветер. Спасатели непрерывно борются с огнем, в район направлена дополнительная техника из Оренбурга и Новотроицка.

    В областном главке МЧС добавили, что из-за плохой видимости закрыто движение транспорта на участке трассы Жанаталап – Красноуральск. Ограничение продлится до 07.00 мск 8 сентября, сообщается в канале ведомства в Max.

    В конце июля в Домбаровском районе Оренбургской области из-за ландшафтного пожара началась эвакуация населения.

    В мае спасатели применили технику встречного пала для тушения крупного лесного пожара в Свердловской области.

    В 2024 году власти Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за горения сухой травы.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за крупного возгорания сухой травы

    МЧС: Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за возгорания сухой травы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Оренбургской области из-за крупного природного пожара и сильного ветра началась превентивная эвакуация жителей двух населенных пунктов Беляевского района, сообщили в МЧС.

    Спасатели приступили к эвакуационным мероприятиям в Красноуральском и Бурлыкском, передает РИА «Новости». Решение принято из-за масштабного ландшафтного пожара в Беляевском районе Оренбургской области.

    «На территории Беляевского района Оренбургской области горит сухая трава. Огонь подошел к двум населенным пунктам. Тушение осложняется сухой, жаркой погодой, порывами ветра до 12 метров в секунду. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В ликвидации возгорания задействованы более 80 специалистов и 22 единицы техники. Ведомство продолжает наращивать группировку сил и средств на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области для борьбы с крупным ландшафтным пожаром.

    В конце июля из-за стремительного распространения огня спасатели эвакуировали жителей Домбаровского района этого же региона.

    В начале августа возгорание сухой травы произошло на территории садового товарищества в Волгоградской области.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Природный пожар перекинулся на жилые дома в Оренбургской области

    МЧС: Природный пожар перекинулся на жилые дома в Оренбургской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ландшафтный пожар на территории Оренбургской области перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский Кваркенского района, спасатели эвакуировали десятки человек, сообщили в МЧС.

    Огонь распространился на два жилых дома, эвакуированы 42 человека, указали в ведомстве, передает ТАСС. В пункте временного размещения на данный момент находятся 14 человек, остальные эвакуированные временно проживают у родственников. К тушению огня привлечены 78 человек и 35 единиц техники.

    За последние сутки в Оренбургской области зафиксировано 20 техногенных и 22 ландшафтных возгорания на общей площади более 7,7 тыс. гектаров, а также два лесных пожара на площади 52 гектара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Из-за угрозы распространения огня спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.

    Позже сотрудники экстренных служб успешно остановили распространение этого крупного природного пожара.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Пассажиры задержанного судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию

    Пассажиры арестованного на Шпицбергене «Профессора Молчанова» вернулись в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Находившиеся на Шпицбергене туристы и часть экипажа задержанного корабля «Профессор Молчанов» успешно прошли пограничный контроль и сейчас направляются в Мурманск.

    Российские дипломаты и ведомства организовали сложную логистическую операцию по возвращению соотечественников. Людей вывозили из Баренцбурга водным транспортом и авиацией до норвежско-российской границы, передает ТАСС.

    Эвакуация стала возможной благодаря совместным усилиям треста «Арктикуголь», Министерства иностранных дел и Минвостокразвития. Учреждения также тесно взаимодействовали с канцелярией губернатора Шпицбергена.

    Сейчас все российские граждане находятся на территории страны. После завершения необходимых таможенных формальностей группа отправилась в Мурманск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.

    Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма. А глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал эвакуацию людей силами Морспасфлота.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован

    МЧС: Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалистам удалось остановить распространение крупного природного пожара в Оренбургской области, сообщило МЧС региона.

    Сотрудники экстренных служб успешно остановили распространение огня на территории Беляевского района, сообщается в канале ведомства в Max. «Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Беляевском районе Оренбургской области», – говорится в публикации.

    В ведомстве уточнили, что угроза дальнейшего распространения огня снята. Спасатели продолжают работу на месте происшествия до полной ликвидации возгорания.

    Накануне власти ввели в Беляевском районе Оренбургской области режим чрезвычайной ситуации.

    Из-за угрозы распространения огня спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.

    Для борьбы с масштабным возгоранием МЧС дополнительно привлекло авиацию.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Застрявшие во Вьетнаме россияне благополучно вылетели в Москву

    Застрявшие в Ханое россияне вылетели в Москву другими рейсами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Все российские туристы, не сумевшие вовремя покинуть Ханой из-за отмены рейсов Vietnam Airlines, благополучно отправились в Москву, сообщили в посольстве России в Ханое.

    Азиатский перевозчик самостоятельно забронировал для них билеты на самолеты других компаний, передает РИА «Новости». «Насколько нам известно, эта информация соответствует действительности. Россиянам, чьи рейсы были отменены, Vietnam Airlines забронировала места на рейсах других авиакомпаний, летающих в Москву, и они вылетели на родину этими рейсами», – заявили представители российского посольства в Ханое.

    Ранее стало известно, что более 600 пассажиров не смогли вылететь из столицы Вьетнама в Москву 6 и 7 сентября из-за отмены рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Vietnam Airlines возобновила прямые рейсы между Ханоем и Москвой весной прошлого года.

    В январе полиция задержала оставившую 26 россиян во Вьетнаме без обратных билетов турагента. В мае Российский союз туриндустрии пообещал вернуть застрявших в Турции из-за отмены рейсов пассажиров на самолетах других перевозчиков.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более 700 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой Анталье из-за масштабных лесных пожаров, бушующих вторые сутки, эвакуировали 720 человек из четырех населенных пунктов.

    Количество эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье достигло 720 человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Ihlas Haber Ajansi. Борьба с огнем продолжается уже вторые сутки.

    Эвакуация проведена в четырех населенных пунктах. В районе Аксу из села Караоз вывезли 25 жителей из 10 домов, из села Юмук – 105 человек из 29 домов и скот из 18 загонов, а из села Ешилькараман – 151 человека из 40 домов. В соседнем районе Кепез эвакуированы 439 жителей из 175 домов села Чамлыджа.

    Пожар тушат с применением трех самолетов, девяти вертолетов и значительного количества наземной техники. К ликвидации огня привлечены 1037 человек личного состава, 165 пожарных машин и 112 единиц вспомогательной техники. В тушении задействованы и спецсредства полиции – водометы, которые помогают сдерживать распространение пламени на критических участках, сообщает Haberturk.

    Из-за пожара возникли перебои с мобильной связью, к месту ЧП подтянуты передвижные базовые станции. Без электроснабжения остались 2632 абонента.

    Накануне сильный пожар вспыхнул вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов к северу от аэропорта Антальи.

    Местные власти исключили угрозу безопасности российских туристов из-за удаленности очагов возгорания от популярных курортов.

    В прошлом году для ликвидации огня в этой турецкой провинции спасатели задействовали более 30 воздушных судов.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Вратарь Сафонов номинирован на престижную премию France Football

    Tекст: Денис Тельманов

    Голкипер сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оказался в числе претендентов на звание лучшего вратаря года по версии журнала France Football.

    Сафонов защищает цвета парижской команды с августа 2024 года, передает РИА «Новости». За это время он успел завоевать девять трофеев вместе с одноклубниками. В копилке россиянина по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и чемпионате Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

    Значимым достижением вратаря стала победа в Межконтинентальном кубке. В финальном противостоянии с бразильским «Фламенго» он отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии. Таким образом, Сафонов стал первым голкипером в истории турниров ФИФА, показавшим подобный результат.

    Торжественная церемония вручения престижной награды пройдет 26 октября в Лондоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Матвей Сафонов занял десятое место в списке лучших вратарей мира по версии телеканала ESPN.

    В июне болельщики «Пари Сен-Жермен» восторженно приветствовали российского голкипера на праздновании победы в Лиге чемпионов.

    В мае россиянин удостоился звания лучшего футболиста по итогам победного матча чемпионата Франции против «Ланса».

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на границе Китая и Непала

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Китае вблизи границы с Непалом зафиксировали сильные подземные толчки магнитудой 5,3, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    EMSC зафиксировал подземные толчки в Тибетском автономном районе, передает РИА «Новости». Эпицентр сейсмического события находился на расстоянии 104 километров к северу от непальского города Покхара. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

    Информация о пострадавших и возможных разрушениях инфраструктуры в пострадавших районах на данный момент не поступала.

    В конце июля подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в Хайнань-Тибетском автономном округе Китая.

    В начале того же месяца на юго-западе страны произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.

    В прошлом году мощное сейсмическое событие на границе Тибета и Непала унесло жизни 36 человек.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    В горах Кабардино-Балкарии возобновили поиски пропавших после схода лавины

    Спасатели возобновили поиск пяти пропавших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели утром в среду возобновили прерванные вечером во вторник из-за непогоды поиски альпинистов, пропавших после схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

    Спасательные отряды в среду утром возобновили операцию по поиску пропавших людей, прерванную накануне из-за плохих погодных условий, передает РИА «Новости». Трагедия произошла в Черекском районе, где снежная масса накрыла группу туристов.

    «С 06:00 мск среды работы возобновлены», – сообщил представитель регионального управления МЧС.

    Инцидент в Безенгийском ущелье произошел 6 сентября. Согласно последним данным, жертвами стихии стали 12 человек, еще шестеро получили различные травмы. Местонахождение пятерых участников похода до сих пор не установлено. В Росгвардии подтвердили, что среди погибших есть сотрудники ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября мощная снежная лавина обрушилась на группу альпинистов в Безенгийском ущелье.

    Накануне спасатели эвакуировали тела двенадцати погибших спортсменов в базовый лагерь.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Посол России сообщил о депортации 70 россиян из Таиланда с начала года

    Посол Томихин: Таиланд депортировал 70 россиян с начала 2026 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Таиланда с начала 2026 года депортировали 70 россиян, сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин, комментируя указ таиландских властей о применении новых правил депортации иностранцев.

    С начала 2026 года власти Таиланда депортировали 70 граждан России, сообщил посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин, передает ТАСС. Дипломат прокомментировал указ таиландских властей о применении новых правил депортации иностранцев.

    «Эта тема будет актуальной, принимая во внимание, что, например, за 2025 год было депортировано 120 граждан России», – заявил Томихин. Посол добавил, что для избежания попадания в черные списки иммиграционной службы необходимо соблюдать местное законодательство и понимать правила коммерческой деятельности.

    Иммиграционная служба Таиланда проводит мероприятия по пресечению виза-ранов – кратковременных поездок в соседние страны для продления безвизового пребывания. Власти также борются с фиктивными владельцами компаний, которые создают подставной бизнес и открывают счета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первый месяц текущего года власти Таиланда выдворили двадцать российских туристов за нарушение миграционного законодательства.

    В мае полиция задержала на острове Самуи четырех граждан России за нелегальную работу электриками.

    В конце прошлого года из страны депортировали двух россиян за превышение сроков безвизового пребывания и нахождение в международном розыске.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили харьковское Озерное
    Украинские системы ПВО пропустили все российские ракеты за ночь
    Грузия поставила Брюсселю условие вступления в Евросоюз
    NYT: Иран готовится к военной эскалации с США
    Польша представила новую тяжелую боевую машину пехоты
    Масштабный технический сбой парализовал авиасообщение в Британии
    Устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза выявили в России