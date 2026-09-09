Россия представила новейшие крылатые ракеты на авиасалоне в Египте

Tекст: Елизавета Шишкова

На выставке в Эль-Аламейне публике показали новейшие российские высокоточные системы, передает издание The War Zone. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что ракеты С-71М и С-71К «разработаны для истребителей пятого поколения». Эти боеприпасы созданы как экономичная альтернатива сложным крылатым ракетам.

Модель С-71М отличается сниженной радиолокационной заметностью и складными крыльями. Версия С-71К получила более совершенную систему наведения и измененный дизайн корпуса. Третий боеприпас, компактная ракета С8000 «Бандероль», обладает дальностью около 500 км и может запускаться с вертолетов и беспилотников.

Появление этих систем отражает мировую тенденцию к созданию недорогих средств поражения. Опыт спецоперации на Украине показал высокую эффективность массового применения подобных решений для преодоления противовоздушной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке в Египте новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т».

Британское издание The Daily Telegraph отметило решающую роль крылатой ракеты «Бандероль» в блокировке украинских портов.

Украинская разведка заявила об успешном применении Вооруженными силами России новейших ракет С-71К «Ковер».