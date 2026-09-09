США предоставили Польше 4 млрд долларов на закупку оружия

Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на сумму 4 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение польского министерства обороны.
Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что это уже шестое соглашение на покупку американского оружия. По словам заместителя госсекретаря США Томаса Динанно, общий объем предоставленных Вашингтоном Варшаве военных кредитов достиг 20 млрд долларов.
США остаются ключевым оборонным партнером Польши. Страна приобретает у американской стороны истребители F-35, ударные вертолеты Apache АН-64, авиационные ракеты, танки Abrams и системы ПВО Patriot.
В июне Вашингтон выделил Варшаве 4 млрд долларов на развитие военного партнерства.
Вскоре польские эксперты раскритиковали этот американский кредит на закупку вооружений.
В августе власти Польши захотели привлечь дополнительные средства за счет невостребованных европейских займов.