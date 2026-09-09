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    9 сентября 2026, 10:32 • Новости дня

    Стоимость барреля нефти Brent выросла до 99 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Азиатские фондовые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику в среду на фоне роста цен на нефть марки Brent почти до 100 долларов за баррель.

    Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику на фоне осторожных торгов в среду, передает Associated Press. Инвесторы ожидают решений по процентным ставкам, тогда как конфликт с Ираном способствовал росту цен на нефть.

    Японский индекс Nikkei 225 остался практически без изменений на уровне 65 249,95 пункта, а южнокорейский Kospi вырос на 1,2% – до 7 041,10 пункта. В Гонконге Hang Seng снизился на 0,1%, в то время как Shanghai Composite прибавил 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

    Рынки испытывают давление из-за подорожания энергоносителей. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,4%, достигнув 99,30 доллара за баррель, а ночью кратковременно поднималась до 99,46 доллара. Американская нефть WTI подорожала на 1,2% – до 94,17 доллара за баррель.

    На следующей неделе Федеральная резервная система США примет решение по процентной ставке на фоне инфляции, которая ожидается на уровне 3,3%. Президент США Дональд Трамп активно выступает за снижение ставок. Банк Японии также проведет заседание по ключевой ставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти резко подскочила после американского удара по иранским объектам в Ормузском проливе.

    Эксперты ФРС США спрогнозировали задержку возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.

    Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о нефтяном шоке для экономики страны.

    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    9 сентября 2026, 11:37 • Новости дня
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США

    TWZ: Захваченный Ираном подводный дрон США предназначен для разведки и разминирования

    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    @ IRGC/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные перехватили американский подводный беспилотник Dive-LD в районе Ормузского пролива, аппарат был поднят из воды практически неповрежденным. Иран неоднократно захватывал американскую военную технику для изучения новейших технологий.

    Иранские власти заявили о захвате неповрежденного подводного дрона Dive-LD недалеко от Ормузского пролива, передает The War Zone.

    Тегеран распространил кадры поднятия аппарата из воды, что стало первым известным случаем оперативного применения данной модели. Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате «одной из самых современных, беспилотных и умных подводных лодок» в ходе сложной разведывательной операции.

    Представитель США подтвердил поломку подводного беспилотника более суток назад. По его словам, аппарат проводил разведку региональных вод в интересах текущих операций. Чиновник отметил, что дрон был старой моделью и не собирал секретные данные, а операции США в этом районе продолжаются.

    Крупный подводный аппарат Dive-LD имеет длину около 5,8 метра, диаметр около 1,2 метра и весит почти три тонны. Дрон способен погружаться на глубину до шести тысяч метров и находиться в море около 10 дней. Аппарат разработан американской компанией Dive Technologies и предназначен для разведки, наблюдения и разминирования.

    Ранее американские чиновники заявляли об использовании подводных беспилотников для разминирования в районе Ормузского пролива. ВМС США активно применяют подобные системы для обеспечения безопасности судоходства и картографирования морского дна. Иранская сторона неоднократно захватывала иностранную военную технику для изучения и реверс-инжиниринга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные перехватили американский подводный аппарат Dive-LD у Ормузского пролива.

    В конце августа Корпус стражей исламской революции поразил разведывательный беспилотник США MQ-9 в этом же регионе.

    Весной американские военно-морские силы задействовали подводные дроны для очистки данной акватории от мин.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками колл-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу

    Рубио: Есть перспектива дорожной карты для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам в Колумбии некоторые детали о переговорах спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому вопросу в Москве.

    Рубио заявил, что не хотел бы давать оценок прошедшим в Москве переговорам и как-то характеризовать их.

    «Скажу разве, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский госсекретарь добавил, что не хотел бы выражать чрезмерный оптимизм, как и пессимизм, но ближайшие недели могут привести к разработке дорожной карты.

    «Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву.

    Путин и Трамп провели во вторник часовой телефонный разговор по украинскому вопросу, детали которого раскрыл Ушаков.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп своеобразно поздравил немецкую партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    «Ого! Для популистской партии в Германии та ночь стала по-настоящему триумфальной. Они наконец устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии такой серьезный ущерб», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что теперь эта политическая сила на подъеме и больше не намерена мириться с вредными для страны правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Германский политолог Александр Рар назвал результаты Христианско-демократического союза политическим Ватерлоо.

    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    9 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Власти США потребовали от Ford разорвать связи с Китаем

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа во вторник резко раскритиковала компанию Ford Motor за деловые связи с китайскими компаниями, которые, по их словам, представляют угрозу национальной безопасности.

    Министр транспорта США Шон Даффи призвал генерального директора Ford Джима Фарли прекратить сотрудничество с китайскими компаниями из-за угрозы национальной безопасности, передает Reuters.

    В официальном письме руководству компании отмечается, что сделки с производителями аккумуляторов CATL, Geely и BYD вызывают серьезные опасения.

    «Когда компания намеренно решает углубить операционную зависимость от стратегических конкурентов, она не может действовать как надежный партнер», – заявил Даффи.

    Министр указал на зависимость завода Ford в Мичигане от технологий CATL, которая числится в американском списке связанных с китайскими военными компаний.

    Чиновник осудил решение отложить перенос сборки модели Lincoln Nautilus в США до 2030 года. В ответ представители Ford назвали обращение попыткой привлечь внимание прессы. В автоконцерне подчеркнули масштабные инвестиции в американское производство батарей и полный контроль над своими предприятиями.

    Давление на компанию происходит на фоне подготовки встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Одновременно Конгресс США рассматривает возможность полного запрета на продажу китайских автомобилей в стране без права на исключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США призвали страны G7 пересмотреть условия торговли с Китаем. МИД Китая заявил о готовности жестко противостоять давлению США. Пекин пообещал защитить попавших под санкции США китайских производителей.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    8 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иранские военные захватили американский подводный беспилотник

    КСИР: Иранские военные захватили американский подводный беспилотник Dive-LD

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный беспилотник Dive-LD, принадлежащий американской армии, во время сложной разведывательной операции у Ормузского пролива, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Иранские военные перехватили передовой подводный аппарат американской армии у Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на входе в стратегически важный морской путь.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в ходе сложных разведывательно-оперативных действий смогли захватить один из наиболее передовых подводных беспилотных аппаратов американской армии», – рассказали в пресс-службе КСИР.

    Уточняется, что иранским военным удалось взять под контроль беспилотник модели Dive-LD. Других подробностей операции пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В конце августа военные сбили разведывательный дрон США MQ-9 в этом же регионе. Весной Корпус стражей исламской революции расширил зону своих операций в данной акватории в десять раз.

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    8 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Ушаков: Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились поддерживать регулярный контакт и оперативно созваниваться при необходимости, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о результатах состоявшегося во вторник телефонного разговора между лидерами двух стран, передает РИА «Новости». По его словам, беседа прошла в конструктивном ключе.

    «Разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заявил журналистам представитель Кремля.

    В ходе нынешней беседы стороны уделили основное внимание вопросам украинского урегулирования.

    В июле главы государств провели четвертый за год телефонный разговор.

    Месяцем ранее политики обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

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    8 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом

    Fars: Иранские военные сбили американский дрон MQ-1 над Ормузским проливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1, сообщило агентство Fars.

    По информации Fars, инцидент произошел в воздушном пространстве над стратегически важным Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    «Беспилотник MQ-1, находившийся над стратегическим районом Ормузского пролива, был обнаружен средствами ПВО юго-восточного направления армии Ирана и ликвидирован», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива.

    Днем ранее иранские военные сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над этими водами.

    В конце мая силы противовоздушной обороны Ирана уничтожили многоцелевой дрон США MQ-1 Predator.

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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

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    9 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о двух атакованных им эсминцах США, по которым были выпущены баллистические ракеты.

    «В среду утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем 14-м по счету сообщении объявила: атаке подверглись эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой «Иджис» (Aegis)», – сказано в Telegram-канале агентства IRNA.

    В следующем сообщении уточняется, что атака на американские боевые эсминцы была проведена с применением мощных баллистических ракет.

    При этом армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон  над Ормузским проливом, а также захватили американский подводный беспилотник. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    8 сентября 2026, 15:42 • Новости дня
    Лондон сообщил о введении санкций против ключевых отраслей Ирана

    МИД Британии: Лондон введет санкции против ключевых отраслей Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия введет новые секторальные санкции против иранской экономики и ядерной программы, заявил заместитель министра иностранных дел Британии Стивен Даути.

    По словам Даути, Лондон намерен ввести новые секторальные ограничения, которые затронут металлургию, энергетику, банки и судоходство исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Великобритания примет закон о дальнейших секторальных мерах в отношении Ирана… Торговые запреты распространятся на новые товары, технологии и услуги, включая те, которые имеют значение для ключевых отраслей, способствующих ядерной программе Ирана, включая энергетику, программное обеспечение, металлургию, золото, и связанные с ними виды деятельности, такие как судоходство, страхование и банковское дело», – говорится в заявлении дипломата.

    Помимо этого, власти запретят экспорт продукции, способной усилить военный потенциал страны. Иранским самолетам закроют доступ в британское воздушное пространство. Ограничения также коснутся доступа к финансовой системе королевства.

    В документе предусмотрены исключения. В частности, санкции не затронут газовое месторождение «Шахдениз» в Азербайджане. Отмечается, что новые меры во многом повторяют ограничения, снятые ранее в рамках ядерной сделки.

    В августе администрация США ввела антииранские санкции против десятков организаций и морских судов.

    В прошлом году Британия анонсировала восстановление ограничений ООН в отношении ядерной программы Тегерана.

    Европейские страны официально уведомили Совет Безопасности о запуске механизма возврата прежних запретов.

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