Трамп не стал мешать Британии вводить санкции против Израиля

Axios: США не стали возражать против британских санкций в отношении Израиля

Tекст: Елизавета Шишкова

Администрация президента США Дональда Трампа не стала противодействовать британской инициативе по введению новых санкций в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, передает Axios. Как отмечают американские чиновники и западные дипломаты, такое решение Вашингтона указывает на недовольство политикой правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Накануне Британия объявила о введении санкций против физических и юридических лиц, причастных к строительству поселений на Западном берегу, а также о запрете на импорт товаров из этих поселений. Эти меры поддержали еще 11 западных стран, включая Канаду, Францию и Испанию. Поводом стало решение израильского правительства продвигать строительство нового поселения в зоне E1, что может разделить Западный берег и помешать созданию палестинского государства.

В ответ на действия Лондона правительство Нетаньяху объявило о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль выслал британских дипломатов и военных, входивших в возглавляемую США целевую группу по Газе, и прекратил британскую военную тренировочную миссию на Западном берегу.

Перед объявлением о санкциях премьер-министр Британии Энди Бернем проинформировал Дональда Трампа. По данным источников, американский лидер не стал возражать или просить изменить курс. Госсекретарь США Марко Рубио также не осудил действия Лондона. «Президент не комментировал это, и я тоже. Нам сообщили, что они примут это решение. Мы выслушали их аргументы», – заявил Рубио журналистам.

При этом Белый дом дистанцировался от комментариев посла США в Израиле Майка Хакаби, который в интервью назвал решение британского правительства «дискриминацией еврейского народа». Как отметил представитель Белого дома, эти высказывания не были согласованы с американской администрацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны резко осудили планы Израиля по строительству нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху из-за изменения британского подхода к Ближнему Востоку назвал Соединенное Королевство первой исламской ядерной республикой.

Ранее правительство Британии уже вводило санкции против израильских граждан за деятельность на палестинских территориях.