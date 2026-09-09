Таиланд поставил Израилю ультиматум из-за туристов

Таиланд потребовал от Израиля повлиять на поведение туристов на курортах

Tекст: Елизавета Шишкова

Таиланд призвал Израиль повлиять на туристов из-за инцидентов в популярных курортных зонах, сообщает Bloomberg. Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео провел встречу с послом Израиля Алоной Фишер-Камм, обсудив предпринимателей, использующих таиландских номинальных владельцев для обхода ограничений на иностранную собственность, а также туристов, конфликтующих с местными жителями на Пхукете, Самуи и Пангане.

«Таиланд – страна, которая приветствует туристов, но это не значит, что туристы, независимо от национальности, могут делать всё, что хотят», – заявил Сихасак журналистам в Бангкоке. По его словам, посол признала обоснованность претензий и пообещала усилить разъяснительную работу среди израильских граждан.

Число туристов из Израиля в Таиланде растет: за первые восемь месяцев 2026 года страну посетили более 277 тыс. израильтян – на 7% больше, чем за тот же период 2025 года. В 2025 году поток вырос почти на 46% – до 410 125 человек, тогда как общий турпоток в Таиланд сократился более чем на 7%.

Власти одновременно ужесточают правила въезда: с 15 сентября безвизовый срок для граждан большинства стран сократится вдвое – до 30 дней, а с конца августа действуют новые правила депортации для иностранцев, представляющих угрозу общественному порядку. Премьер-министр Анутин Чарнвиракул уже распорядился депортировать двух иностранцев менее чем за две недели, включая израильтянина, осужденного судом Самуи за угрозы владельцу зоопарка из-за баннера «Free Palestine».

Напряженность вылилась и в уличные протесты: активист Сонтхи Лимтхонгкул созвал сторонников на митинг у посольства Израиля в Бангкоке в четверг, требуя ужесточить контроль за непрозрачными иностранными инвестициями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания туристов до 30 дней с 15 сентября 2026 года.

Эксперт Майя Котляр отметила, что сокращение безвиза затронет лишь узкий сегмент российских туристов.

Генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкео сообщил, что для россиян сохранится возможность въезда без визы на срок до 30 дней.