  • Новость часаСорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
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    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    Работа КПП между Молдавией и Украиной остановилась после взрывов
    Москва пообещала пресекать недружественные шаги Норвегии на Шпицбергене
    Берлин потребовал от Зеленского увеличить военные заказы у Германии
    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции
    9 сентября 2026, 09:46 • Новости дня

    Посетитель кафе в Хасавюрте расстрелял двух женщин

    Следователи возбудили дело об убийстве двух женщин в кафе Хасавюрта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Местный житель дагестанского Хасавюрта открыл огонь из неустановленного оружия по посетительницам заведения из-за внезапно вспыхнувшей личной неприязни, в результате чего обе пострадавшие погибли, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

    Трагедия произошла в одном из заведений общественного питания на территории республики, передает ТАСС. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее и начали расследование инцидента.

    В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили: «Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)».

    По версии следствия, мужчина умышленно открыл стрельбу по женщинам из-за внезапного конфликта. Одна из пострадавших умерла на месте происшествия. Вторую жертву доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу об убийстве в ходе перестрелки на окраине Махачкалы.

    Осенью прошлого года в дагестанском селе Унцукуль в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека.

    Весной прошлого года суд арестовал жительницу Хасавюртовского района за подготовку теракта в здании силовых структур.

    8 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за отмену обязательного учета домашней птицы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко предложил освободить от обязательного учета домашнюю птицу, которую граждане содержат для личных нужд.

    «Единая Россия» предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Для фермеров и личных подсобных хозяйств, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль должен сохраняться.

    Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко в беседе с ТАСС отметил, что партии поступает большое количество обращений граждан. Они связаны с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах, предусмотренным постановлением правительства России, вступившим в силу 1 сентября.

    По словам депутата, ветеринарный контроль необходим для защиты поголовья и предотвращения распространения инфекций, однако требования должны учитывать цели содержания птицы. Ревенко напомнил, что, согласно разъяснениям Россельхознадзора, процедура учета бесплатна и не требует от владельца самостоятельно привозить птицу в МФЦ.

    Ветеринарный специалист приезжает в хозяйство, после чего устанавливается одна табличка. Вместе с тем большое количество возникающих у граждан вопросов свидетельствует о необходимости дополнительной настройки регулирования, считает парламентарий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор разъяснил порядок группового учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил скорректировать правительственное постановление об учете животных из-за жалоб граждан.

    Напомним, что Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев.

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    8 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста

    Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от русского языка

    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Певица Настя Каменских рассказала, что во время гастрольного тура у нее обнаружилась киста и пропал голос. После возникших проблем артистка обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал ей вернуться к русскому языку.

    «Я перешла на украинский язык и полгода говорила на украинском языке исключительно. Это было очень пикантно, как Леша говорит, даже очень сексуально. Потому что украинский язык безумно красивый. Особенно когда какие-то сексуальные ты говоришь слова», – сказала Каменская в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом).

    «Но у меня как раз тогда был тур. И представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок, я переносила концерты», – рассказала певица.

    На фоне проблем со здоровьем Каменских решила обратиться за психологической помощью. Как утверждает артистка, психолог связал происходящее с ее отказом от привычного языка.

    «Я пошла к психологу. И мне мой психолог говорит: «Возвращайся на русский язык. Твое тело не воспринимает это. Тут вопрос же не кому принадлежит этот язык. Это же психосоматика чистая», – заявила Каменских.

    Певица пояснила, что сама верит в психосоматику и влияние психологического состояния на организм. При этом Каменских считает, что дискуссию вокруг выбора языка со временем чрезмерно политизировали. «Ну потом это довели уже до абсурда. Этим просто манипулируют очень сильно. Я считаю, что это такая чистая абсолютно политика», – сказала она.

    При этом Каменских подчеркнула, что Украина, по ее мнению, должна говорить на украинском языке. Однако вопрос о том, какой язык использовать самой в повседневной жизни и творчестве, певица решила оставить за собой. «Конечно, Украина 100% должна говорить на украинском языке, но я сделала тогда для себя вывод такой, что я сама хочу решать, на каком языке говорить, на каком языке петь», – заявила артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа певица Настя Каменских публично осудила дискриминацию русского языка на Украине. На сайте офиса президента страны появилась петиция о лишении ее мужа Потапа звания заслуженного артиста за поддержку русской культуры. Вопреки политике украинизации русский язык продолжает сохранять прочные позиции в украинском обществе.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками колл-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    8 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира

    Песков: Затягивание переговоров приведет к ухудшению условий мира для Киева

    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Затягивание переговорного процесса приведет к неминуемому ухудшению условий мирного соглашения для киевских властей, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Условия для заключения мирного соглашения будут становиться все более невыгодными для украинской стороны при затягивании переговоров, цитирует Пескова РИА «Новости».

    «Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных последствиях промедления в миротворческом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков заявил о ежедневном приближении поражения киевского режима.

    Ранее представитель Кремля пообещал усилить политическое и военное давление на Украину. Весной он предупредил о неминуемом росте цены мира для Киева.

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    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    8 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Французские ученые нашли математическую формулу любви

    Ученые университета Лиона описали любовь при помощи математических уравнений

    Французские ученые нашли математическую формулу любви
    @ Stephen Chung/ZUMA Press/Global Look Press

    Развитие романтических отношений может подчиняться определенным математическим закономерностям. Специальные модели позволяют оценить, насколько устойчивой окажется связь между партнерами после конфликтов, стресса и других жизненных испытаний, установили ученые университета Клода Бернара Лион 1.

    Ученые рассматривают романтические отношения как динамическую систему, состояние которой меняется под влиянием времени, эмоциональных реакций партнеров и внешних обстоятельств. При помощи уравнений исследователи пытаются понять, почему одни союзы выдерживают серьезные испытания, а другие постепенно распадаются, сообщает ScienceDaily.

    Изначально некоторые из применяемых сегодня принципов использовались при изучении численности животных. В частности, речь идет о мальтузианских моделях, уравнениях «хищник — жертва» и эффекте Олли. Последний описывает критическую границу, ниже которой популяции становится значительно сложнее выживать и восстанавливаться.

    По мнению ученых, похожий порог существует и в отношениях. Он отражает минимальный уровень прочности эмоциональной связи, необходимый для сохранения союза. Если чувства опускаются ниже этой отметки и долго остаются на таком уровне, математическая модель показывает движение пары к расставанию.

    При этом исследователи не ставят перед собой задачу определить, в кого именно влюбится человек. Их интересует, почему некоторые пары сохраняют устойчивость после неизбежных жизненных потрясений, тогда как другие постепенно отдаляются друг от друга.

    Значительный вклад в математическое изучение отношений внес психолог Джон Готтман, известный как «Доктор Любовь». Он кодировал общение партнеров и представлял результаты наблюдений в виде графиков, позволявших оценивать вероятное развитие отношений.

    Современные модели учитывают и отсроченные эмоциональные реакции. Во время ссоры люди не всегда отвечают друг другу немедленно: пауза может как снизить напряжение, так и усугубить конфликт. Поэтому решающим фактором ученые считают не само наличие разногласий, а способность партнеров после них возвращаться к эмоциональному равновесию.

    Исследователи выделяют три основные силы, влияющие на долговечность союза: взаимное притяжение, естественное ослабление чувств с течением времени и эмоциональную реакцию каждого человека на поведение партнера. Их сочетание определяет, насколько успешно пара сможет преодолевать стресс, болезни, финансовые проблемы, рабочие нагрузки и трудности, связанные с воспитанием детей.

    В дальнейшем математические модели могут объединить с искусственным интеллектом. Такая система сможет заранее замечать движение отношений к критической точке и предупреждать партнеров о возникающей опасности. Ученые сравнивают эту технологию с навигатором, который показывает текущее положение, направление движения и предлагает варианты маршрута.

    Вместе с тем они признают ограничения этого подхода. Большинство моделей построено на наблюдениях за отношениями в западных странах, тогда как на поведение людей также влияют культура, религия, материальное положение и принадлежность к определенному поколению.

    Кроме того, человеческие поступки невозможно полностью описать уравнениями. Люди способны менять привычки, обращаться за психологической помощью и сознательно укреплять отношения. Поэтому математические расчеты показывают лишь общие тенденции, но не определяют неизбежное будущее пары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские социологи выяснили влияние генетических особенностей на стабильность личной жизни. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал разницу в возрасте партнеров одной из многих переменных сложной системы отношений. Турецкие исследователи обнаружили связь между прошлым опытом измен и риском повторного предательства.

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    8 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану

    Жители Хабаровска выступили против требований японской стороны изменить или демонтировать установленный на городской набережной монумент «Победа на Востоке». Горожане считают памятник частью исторической памяти о событиях Второй мировой войны и заявляют о необходимости сохранить его в существующем виде.

    Монумент, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли в Хабаровске на прошлой неделе. Его центральным элементом стала 15-метровая фигура бойца Красной армии, которого хабаровчане неофициально назвали Иваном. Перед открытием памятника генконсульство потребовало убрать изображение хризантемы – использовавшийся милитаристской Японией цветок является официальным символом императорского дома.

    Жители Хабаровска, комментируя ситуацию изданию «Губерния online», поддержали сохранение памятника в его нынешнем виде, подчеркнув историческое и символическое значение монумента. Хабаровчанин Виктор Коваль отдельно остановился на имени Иван, которое горожане дали бронзовому красноармейцу. «Памятник – это символ победы. Тем более еще имя Иван, оно же не просто… кто-то назвал, а это народное. Иван – это как бы данный Богом. Это памятник, данный Богом. И там символично, что он разбивает эту хризантему», – поделился Коваль.

    Жительница города Нина Каньшина напомнила о боях с японскими войсками и потерях, понесенных в ходе противостояния. «Вспомните Халхин-Гол. Вспомните, сколько воевали, сколько погибло наших. Сколько погибло в 45-м. И как мы должны снести этот памятник? Извините, я против», – сказала она.

    Приехавший в Хабаровск из Москвы Максим Шагаев также высказался против возможного демонтажа. По его словам, Россия и Япония имеют собственный взгляд на исторические события, однако это не должно становиться основанием для отказа России от своих памятников.

    «Я думаю, что у нас все-таки разные страны и разная история. Данный памятник является неотъемлемой частью нашей истории. Его ни в коем случае нельзя демонтировать. И в целом, я думаю, у японцев есть свои хризантемы, у нас свои. И пусть они со своими хризантемами делают, что хотят», – заявил Шагаев.

    Хабаровчанка Елена Байдакова обратила внимание на значение монумента для сохранения исторической памяти. «То, что там хризантема, ну это же так и было, правильно. И я считаю, что если мы так решили <…> что это исторически должно быть зафиксировано, чтобы наши поколения знали историю», – сказала она.

    Позицию российских властей поддержал и Александр Рублев. Он связал необходимость сохранения композиции памятника с историей отношений СССР и Японии во время Второй мировой войны. «Думаю, что наши власти совершенно правильно отреагировали, учитывая историческое значение этого памятника и историю как таковую наших взаимоотношений с Японией в годы Второй мировой войны. И заявление нашей власти о том, что они не собираются сносить этот памятник, то есть оставить как есть. Совершенно верное замечание», – считает Рублев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель монумента Денис Стритович объяснил замысел композиции с разбитым японским пограничным столбом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать этот памятник. Российские дипломаты ответили отказом на просьбу Токио.

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    8 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов

    Кадыров рассказал об отправке 76 тыс. бойцов из Чечни в зону СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке десятков тысяч военнослужащих из республики в зону специальной военной операции с начала ее проведения.

    Из Чеченской Республики в зону проведения СВО отправились более 76 тыс. человек, рассказал Кадыров, передает РИА «Новости». По словам главы региона, военнослужащие успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

    «С начала СВО из Чеченской Республики в ее зону направлены 76 434 бойца. Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», – сообщил Рамзан Кадыров.

    Кроме того, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 44 млрд рублей на нужды специальной военной операции. Эти средства идут на регулярное обеспечение бойцов техникой, транспортными средствами, экипировкой и современными системами связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на передовую.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность чеченскому народу за значительный вклад в спецоперацию.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    9 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским военным объектам, включая склады беспилотников в Киеве и логистические центры в Николаеве и Николаевской области, сообщило Минобороны.

    Удары наносились по объектам военной промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров, а также беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним.

    В Николаеве и Николаевской области ударам подверглись несколько логистических центров, включая грузовой терминал «Ника терра», где были уничтожены три резервуара с топливом и три хранилища с военным имуществом.

    Также поражены логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», которые использовались для хранения военных грузов, беспилотников и запчастей.

    Кроме того, российские силы нанесли удары по складскому терминалу компании «Диметра» и терминалу Жовтневое, уничтожив шесть резервуаров с горючим и пять хранилищ.

    В морском порту Николаева поражены четыре резервуара с топливом и хранилище с военным имуществом. Также удары пришлись по сухогрузу на переходе в порт Одессы и объектам логистики пункта пропуска «Староказачье».

    В начале сентября российские военные атаковали логистический центр украинской армии в Николаеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    В конце августа Министерство обороны отчиталось о поражении инфраструктуры портов Одессы и Черноморска.

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    8 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт Кнутов: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия возобновила удары по Киеву и области после окончания трехдневного моратория. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, украинская ПВО не справилась с массированной атакой, а поставленные перед ВС России цели были достигнуты: из строя выведены элементы ключевых промышленных предприятий и логистические центры.

    «Россия объявила так называемое «столичное перемирие», чтобы продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. Противник же в это время наверняка пытался вывезти уцелевшее оборудование с еще не уничтоженных заводов и предприятий. Однако серьезную передышку ВСУ, конечно, не получили», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Чтобы оппоненты не могли ощутимо усилиться, сразу по окончании моратория ВС России продолжили смертоносные для украинского военно-промышленного комплекса удары по Киеву и области, считает спикер. «Операция снова была комбинированной: в сторону Киева летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Работали гиперзвуковые «Цирконы», «Ониксы» и, по некоторым данным, «Кинжалы», – рассказал собеседник.

    Он отметил, что противник для отражения атаки был вынужден применить истребители F-16 и Mirage. Однако украинская ПВО уже традиционно не справилась с натиском, поэтому все поставленные Минобороны цели были поражены, подчеркнул аналитик.

    «На сегодняшний день основной целью является выведение из строя ключевых промышленных объектов и логистических центров противоборствующей стороны. Среди них, в частности, предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет», которые создавали риски для трассы «Новороссия», – напомнил Кнутов.

    По его оценкам, удар по «Элемент ЮА» заметно сократит производство подобного рода беспилотников на вооружении ВСУ. Говоря о поражении ракетного агрегатно-детального завода (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), собеседник подчеркнул: ВС РФ продолжают работу по предприятиям, связанным со сборкой, изготовлением и хранением беспилотников.

    «Производство рассредоточено по множеству объектов – это повышает его живучесть: вывести все площадки из строя одновременно крайне сложно. Поэтому нам приходится продолжительное время наносить удары по различным цехам заводов», – пояснил спикер. Также удар нанесен по заводу железобетонных конструкций №1 в Киеве, где, по данным Минобороны, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. «Это уже четвертое предприятие компании «Файер Поинт», по которому мы работаем в последнее время», – заметил эксперт.

    «Если говорить о пораженных целях в области, то это промышленное предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. Там была зафиксирована серьезная детонация, что указывает на точность попадания», – отметил спикер. Отдельно Кнутов указал на удар по «Р-Пласт», крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы». «Речь идет о вооружениях, которые используют элементы искусственного интеллекта, а именно – машинное зрение», – уточнил он.

    Атаку на авиабазу ВСУ «Васильков» аналитик объясняет возможным поступлением данных о сосредоточении украинской авиации. «Парк истребителей у противника небольшой. Самолеты применяются преимущественно как элемент ПВО. При ударах по такой цели, как правило, используются ракеты «Искандер» – у них очень маленькое подлетное время, и украинская сторона чаще всего не успевает среагировать», – детализировал аналитик.

    Говоря о поражении центра радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, собеседник указал: так военные пытались лишить противника возможности обнаруживать и анализировать сигналы от радаров систем ПВО, контрбатарейных РЛС и авиации России.

    «Таким образом, номенклатура целей достаточно широкая: это и склады, и промышленные предприятия, и объекты разведки, и танкеры с ГСМ, и сухогрузы. Удар наносится по наиболее болезненным точкам украинской стороны и чувствительным объектам, которые противник использует для доставки оружия, снабжения своей армии. Эффективные операции ВС РФ снижают возможности ВСУ», – заключил Кнутов.

    В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускавший комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. По данным военного министерства, такие дроны использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

    Кроме того, среди целей атаки на столицу Украины оказались завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт», и промышленное предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет».

    Также в Киеве поражены торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором собирали и хранили разведывательные беспилотники «Шарк» и ударные БПЛА средней дальности, и цех по сборке дронов большой и средней дальности.

    В Киевской области, по данным Минобороны, ВС России ударили по предприятию «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где производили и испытывали беспилотники различного назначения. На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км.

    Кроме того, целью удара стали логистические центры «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка и «Р-Пласт» в городе Белая Церковь. Как уточнили в военном ведомстве, последний являлся крупнейшим логистическим объектом компании «Умные боеприпасы». Также в Киевской области поражены авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в районе Мархалевки.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о поражении в Одессе цеха сборки и склада беспилотников, в порту Черноморска – танкера, доставлявшего ГСМ для ВСУ. В Одесской области российские военные ударили по электроподстанции «Днестровская», обеспечивающей работу украинских портов.

    Напомним, в полночь 8 сентября истек срок трехдневного моратория на удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Президент Владимир Путин объявлял об этой мере 5 сентября. Украинская сторона в ответ приняла аналогичный шаг в отношении ударов по Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях терактов. «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал он. Министр констатировал, что именно это и происходит.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных», – подчеркнул представитель Кремля.

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    8 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских

    Лавров: Запад стремится создать на Украине концлагерь для русских

    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад озверело стремится вернуть границы Украины 1991 года для отправки людей русской культуры в «концлагерь», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров раскритиковал позицию Запада по украинскому конфликту, передает РИА «Новости». По его словам, требование вернуть Украину к границам 1991 года равносильно отправке людей русской культуры в концлагерь.

    «Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях – помимо этих людей есть еще такая группа, у которой периодически мы наблюдаем признаки реализма», – сказал дипломат в эфире программы «Большая игра».

    Министр подчеркнул, что сторонники разных планов урегулирования сходятся в одном – сохранении нынешней киевской власти. Однако российский народ не согласится на вариант, оставляющий у руля русофобский неонацистский режим.

    Глава ведомства добавил, что Европа фактически приравнивает нацизм к собственным ценностям. Защита таких идеалов неизбежно приведет к запрету русского языка и продолжению насильственной мобилизации.

    Ранее Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    Накануне министр обозначил полное искоренение нацизма в европейских странах главным условием завершения конфликта.

    Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства раскритиковал идею сохранения текущей власти в Киеве ради перемирия.

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    8 сентября 2026, 15:01 • Новости дня
    В Кремле назвали снятие санкций частью урегулирования на Украине

    Песков назвал вопрос санкций неотъемлемой частью мирного урегулирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил проблему западных ограничений как важный элемент возможных переговоров по разрешению украинского кризиса.

    Москва считает первостепенной задачей само разрешение конфликта, передает ТАСС. «Вопрос санкций на повестке, но не на переднем плане – первоочередным вопросом является само урегулирование. Это неотъемлемая часть нашей повестки, мирного урегулирования вокруг Украины, конечно», – заявил представитель Кремля во время брифинга для индийских журналистов.

    Он добавил, что Россия категорически не приемлет любые попытки ограничить международную торговлю. Подобные действия, а также угрозы в адрес третьих стран из-за сотрудничества с Москвой оцениваются как противоречащие международному праву.

    Политик подчеркнул, что российские власти считают такие шаги незаконными, нечестными и абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа представитель Кремля подтвердил готовность Москвы к мирным консультациям с Киевом на территории Турции.

    Незадолго до этого он сообщил о желании России достичь своих целей мирными способами.

    В июле пресс-секретарь президента заявил об открытости российской стороны к переговорному процессу.

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    9 сентября 2026, 11:37 • Новости дня
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США

    TWZ: Захваченный Ираном подводный дрон США предназначен для разведки и разминирования

    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    @ IRGC/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные перехватили американский подводный беспилотник Dive-LD в районе Ормузского пролива, аппарат был поднят из воды практически неповрежденным. Иран неоднократно захватывал американскую военную технику для изучения новейших технологий.

    Иранские власти заявили о захвате неповрежденного подводного дрона Dive-LD недалеко от Ормузского пролива, передает The War Zone.

    Тегеран распространил кадры поднятия аппарата из воды, что стало первым известным случаем оперативного применения данной модели. Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате «одной из самых современных, беспилотных и умных подводных лодок» в ходе сложной разведывательной операции.

    Представитель США подтвердил поломку подводного беспилотника более суток назад. По его словам, аппарат проводил разведку региональных вод в интересах текущих операций. Чиновник отметил, что дрон был старой моделью и не собирал секретные данные, а операции США в этом районе продолжаются.

    Крупный подводный аппарат Dive-LD имеет длину около 5,8 метра, диаметр около 1,2 метра и весит почти три тонны. Дрон способен погружаться на глубину до шести тысяч метров и находиться в море около 10 дней. Аппарат разработан американской компанией Dive Technologies и предназначен для разведки, наблюдения и разминирования.

    Ранее американские чиновники заявляли об использовании подводных беспилотников для разминирования в районе Ормузского пролива. ВМС США активно применяют подобные системы для обеспечения безопасности судоходства и картографирования морского дна. Иранская сторона неоднократно захватывала иностранную военную технику для изучения и реверс-инжиниринга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные перехватили американский подводный аппарат Dive-LD у Ормузского пролива.

    В конце августа Корпус стражей исламской революции поразил разведывательный беспилотник США MQ-9 в этом же регионе.

    Весной американские военно-морские силы задействовали подводные дроны для очистки данной акватории от мин.

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