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    9 сентября 2026, 07:44 • Новости дня

    Миллионы оптоволоконных дронов «Князь Вандал» поставлены в зону спецоперации

    НПЦ «Ушкуйник» сообщил о поставке миллионов дронов «Князь Вандал» в зону СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Миллионы оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» (КВН) поставлены в зону спецоперации с начала применения аппарата в августе 2024 года, сообщил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

    С начала применения в августе 2024 года в зону спецоперации поставлены миллионы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. Генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев отметил высокую эффективность беспилотников в боевых условиях.

    «Счет идет уже на миллионы. <…> До сих пор эффективность КВН именно как фронтового ударника не падает», – сообщил Чадаев. Он добавил, что за два года противнику не удалось найти эффективных мер противодействия аппарату.

    Эксперт подчеркнул, что дальность применения дронов постоянно увеличивается, так как противник отводит технику за пределы досягаемости оптоволокна. В настоящее время серийно выпускаются модели с дальностью до 42 км, и это не является пределом.

    При этом увеличение радиуса действия ведет к некоторому снижению эффективности из-за риска обрыва тонкой лески, пояснил гендиректор. Однако этот недостаток компенсируется возможностью поражать более значимые цели на больших дистанциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года беспилотники «Князь Вандал Новгородский» нанесли украинской армии ущерб на сумму более 10 млрд долларов. Разработчики запланировали максимальную локализацию производства этих аппаратов в России к 2026 году. В прошлом году ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов превысил 50 тыс. штук.

    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    8 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков допустил возможную передачу Индии технологий производства Су-57

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность передачи Нью-Дели технологий для локального выпуска новейших боевых самолетов.

    Москва готова поставлять партнерам современные авиационные комплексы, передает ТАСС. При этом перспективы создания сборочных линий за рубежом требуют отдельного диалога. «Су-57 – это очень сложная машина и одна из лучших в мире. Вопрос продажи этих машин в Индию на повестке», – рассказал журналистам представитель Кремля.

    По словам государственного деятеля, зарубежные коллеги активно интересуются получением соответствующих компетенций. Он пояснил, что запрос на передачу производственных секретов станет темой дополнительных двусторонних консультаций.

    Создатели передовой техники традиционно стремятся удерживать уникальные разработки внутри страны. Однако ради укрепления стратегического взаимодействия Москва допускает возможность обмена опытом с дружественным государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин сообщил о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57.

    В конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов направил Нью-Дели официальное предложение по локализации выпуска этих самолетов.

    Осенью прошлого года индийская сторона приступила к рассмотрению инициативы Москвы о совместном производстве.

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    9 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе возглавил сформированное в России добровольческое интернациональное подразделение «Георгиевский» для участия в спецоперации.

    Командир отряда, ветеран спецоперации Отар Романов-Парцхаладзе пояснил, что название связано с Георгиевским трактатом 1783 года, сыгравшим историческую роль для грузинского народа, передает ТАСС.

    «Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу», – заявил экс-генпрокурор Грузии.

    Он выразил уверенность, что символ разгрома врага снова поднимут русский и грузин.

    По словам командира, отряд объединил сторонников сближения двух народов и защитников традиционных семейных ценностей. Главной задачей бойцов он назвал доведение до конца борьбы с угрожающим всему миру злом.

    Романов-Парцхаладзе добавил, что принял решение участвовать в СВО добровольно. С начала боевых действий он с командой помогает российским военным и мирным жителям ДНР, Курской, Брянской и Белгородской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Студент московского вуза отправился на СВО вслед за отцом. 
    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию.

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    8 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на международной выставке авиации и космонавтики «Эль-Аламейн-2026».

    Новое изделие массой до 270 кг предназначено для воздушного старта и оснащено малогабаритным турбореактивным двигателем, передает РИА «Новости». Оружие может размещаться как на самолетах, так и на вертолетах, обеспечивая дальность поражения до 450 км.

    Представитель компании-разработчика подчеркнул, что эффективность комплекса подтверждена в боевых условиях. «Эффективность работы «Дань-Т» подтверждена сотнями успешных пусков по объектам в зоне специальной военной операции», – заявил он. Боеприпас успешно завершил испытания и полностью готов к применению.

    Экспортная модификация «Дань-Т» предлагается зарубежным заказчикам для оснащения российской авиатехники, включая Як-130, МиГ-29, Ми-28Н и Ми-8. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции боеприпаса с боевыми самолетами и вертолетами иностранного производства.

    Ранее российские боевые самолеты Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиационно-космическом салоне.

    Компания «Рособоронэкспорт» подготовила для этой выставки экспозицию с новейшими средствами противовоздушной обороны.

    В августе предприятие предложило зарубежным заказчикам барражирующий боеприпас «Гарпия-А1» с дальностью полета до тысячи километров.

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    8 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Песков: Россия выполнит обязательства по поставкам С-400 в Индию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил индийских журналистов в полном выполнении контракта на поставку зенитных ракетных систем, несмотря на задержки.

    Официальный представитель Кремля подтвердил планы Москвы перед началом саммита БРИКС в Нью-Дели, передает ТАСС. «Россия способна выполнить свои обязательства, пусть и с учетом задержки, и они будут выполнены. Этот вопрос затрагивается в ходе переговоров наших лидеров», – подчеркнул пресс-секретарь.

    Индия заключила контракт на приобретение пяти дивизионов зенитных систем в 2018 году. Общая стоимость сделки составила 5,43 млрд долларов. На данный момент заказчику переданы четыре из пяти предусмотренных договором комплектов техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии обсуждали возможность закупки пяти дополнительных комплексов С-400.

    Оборонные ведомства двух стран провели переговоры по ускоренной поставке этих зенитно-ракетных систем.

    Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве контракта с индийской стороной.

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    8 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Студент-геймер из Омска стал оператором дронов на спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Студент Омского политехнического университета Алексей Смирнов успешно прошел обучение на оператора дронов благодаря богатому опыту в компьютерных играх.

    Молодой человек проходит службу на специальном контракте в подразделении беспилотных систем, передает канал «Герои Z» в Max.

    «Я еще дома, на гражданке, очень много играл в компьютерные игры. Поэтому далось легко», – рассказал оператор. Практические занятия прошли без затруднений, а командир высоко оценил успехи подчиненного в управлении джойстиком.

    Военным премудростям, включая искусство маскировки, новобранца обучали опытные инструкторы. Главной мотивацией для бойца остается точное поражение намеченных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны зафиксировало рост числа добровольцев в войска беспилотных систем среди студентов.

    Учащийся донецкого вуза Герман Родионов стал оператором-сапером без прерывания обучения.

    Студент Российского университета транспорта отправился служить в профильный полк вслед за отцом.

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    8 сентября 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков заявил об успешном продвижении российских войск

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам индийских изданий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Динамика на фронтах известна всем экспертам. Мы продвигаемся вперед. Но в любую минуту мы готовы перейти на мирный путь урегулирования», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

    Брифинг состоялся в преддверии предстоящего саммита стран БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. Представитель Кремля отметил, что ситуация на линии соприкосновения находится под контролем и развивается по плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин сообщил об увеличении темпов наступления российских войск.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне боевых действий.

    Месяцем ранее представитель Кремля отметил положительную для России динамику на линии соприкосновения.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

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    8 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили военный склад ВСУ под Киевом

    ВС России поразили склад военного назначения ВСУ в Киевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники успешно поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в городе Бровары Киевской области, который использовался для нужд Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Этот объект, расположенный в Броварах Киевской области, активно применялся для размещения материальных средств военного назначения, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины, отмечается в сообщении Минобороны в Max. Удар был нанесен «Геранями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные поразили логистический центр «Равен Украина» в Броварах.

    В конце августа беспилотник «Герань» уничтожил крупный хаб снабжения украинской армии в Дударкове. Днем ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по объекту инфраструктуры ВСУ в Киевской области.

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    8 сентября 2026, 09:53 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили в храм Южного военного округа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского доставили в главный православный воинский храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

    Специально изготовленный ковчег со святыней прибыл из главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот», передает РИА «Новости». В дальнейшем планируется доставлять мощи в различные воинские части, в том числе находящиеся в зоне проведения спецоперации.

    «В храм Святого Георгия Победоносца города Ростова-на-Дону – главный православный воинский храм Южного военного округа – доставлен ковчег с частицей мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В Минобороны отметили особое символическое значение этого события, напомнив, что именно на Дону казаки в знак единения преподнесли великому князю Донскому икону Божьей Матери. Приложиться к святыне пришли действующие военнослужащие, военные пенсионеры, а также взрослые и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ковчег с частицей мощей великого князя привезли в подмосковный парк «Патриот».

    Священнослужители провезут эту святыню по различным подразделениям российской армии.

    Месяцем ранее специалисты подтвердили подлинность найденных в Архангельском соборе Московского Кремля останков полководца.

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    9 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Марочко: Российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно сжимают кольцо окружения украинских подразделений на Волчанском направлении после освобождения населенных пунктов Березники и Долгенькое, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение населенных пунктов Березники и Долгенькое, прежде всего, говорит, что мы прочно удерживаем инициативу и развиваем успех на Волчанском направлении и, по сути, сужаем этот котел, который образовался восточнее от населенного пункта Волчанск», – заявил он ТАСС.

    Марочко уточнил, что российские силы продвигаются и расширяют зону контроля, а также занимаются зачисткой местности около Ольховатки. Наступление идет широким фронтом, и украинские подразделения не могут сдержать натиск.

    По словам эксперта, при дальнейшем успешном продвижении и соединении войск под контроль российской армии может перейти около 100 кв. километров территории. Оказавшиеся в котле украинские военные пытаются вырваться, но уже лишены такой возможности.

    «По той оперативно-тактической обстановке, которую я вижу на карте, у украинских боевиков просто уже нет шансов где-то как-то развить успех здесь и замедлить продвижение наших войск. По сути, они оттягивают неизбежное», – сказал он.

    При этом у ВСУ в зоне спецоперации из-за комбинированных ударов ВС России по объектам двойного назначения и ВПК отмечаются серьезные трудности с ГСМ, нарушения логистики, поставок материально-технических средств, ротационных и эвакуационных мероприятий.

    «Это все приводит к снижению боеспособности украинских боевиков на ряде направлений в зоне спецоперации», – отметил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области. Минобороны заявило, что в Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ.

    Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле.

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    9 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о двух атакованных им эсминцах США, по которым были выпущены баллистические ракеты.

    «В среду утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем 14-м по счету сообщении объявила: атаке подверглись эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой «Иджис» (Aegis)», – сказано в Telegram-канале агентства IRNA.

    В следующем сообщении уточняется, что атака на американские боевые эсминцы была проведена с применением мощных баллистических ракет.

    При этом армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон  над Ормузским проливом, а также захватили американский подводный беспилотник. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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