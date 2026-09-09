  • Новость часаРубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу
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    Как работает «второй слой» украинской агентуры в России
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая
    Французские ученые нашли математическую формулу любви
    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    Сотрудники закрытого в Берлине Русского дома вернулись в Москву
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов
    В Раде заявили о нехватке 22 млрд долларов на выплаты военным
    9 сентября 2026, 06:58 • Новости дня

    Во Владивостоке проверили акваторию у выброшенного на мель теплохода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приморские спасатели проверили воду рядом с грузовым судном, которое из-за сильного ветра сорвало с якоря и отнесло к Токаревскому маяку, сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.

    Утром в среду специалисты обследовали акваторию на месте происшествия, утечки нефтепродуктов не зафиксировано, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    По предварительной информации, причиной дрейфа стал шквалистый ветер. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают точный размер причиненного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пустой теплоход сел на мель возле Токаревского маяка во Владивостоке.

    Следователи на транспорте организовали проверку по факту данного происшествия в Амурском заливе.

    В январе другое грузовое судно оказалось на мелководье в Темрюкском районе Краснодарского края.

    8 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за отмену обязательного учета домашней птицы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко предложил освободить от обязательного учета домашнюю птицу, которую граждане содержат для личных нужд.

    «Единая Россия» предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Для фермеров и личных подсобных хозяйств, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль должен сохраняться.

    Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко в беседе с ТАСС отметил, что партии поступает большое количество обращений граждан. Они связаны с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах, предусмотренным постановлением правительства России, вступившим в силу 1 сентября.

    По словам депутата, ветеринарный контроль необходим для защиты поголовья и предотвращения распространения инфекций, однако требования должны учитывать цели содержания птицы. Ревенко напомнил, что, согласно разъяснениям Россельхознадзора, процедура учета бесплатна и не требует от владельца самостоятельно привозить птицу в МФЦ.

    Ветеринарный специалист приезжает в хозяйство, после чего устанавливается одна табличка. Вместе с тем большое количество возникающих у граждан вопросов свидетельствует о необходимости дополнительной настройки регулирования, считает парламентарий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор разъяснил порядок группового учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил скорректировать правительственное постановление об учете животных из-за жалоб граждан.

    Напомним, что Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев.

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    8 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста

    Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от русского языка

    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Певица Настя Каменских рассказала, что во время гастрольного тура у нее обнаружилась киста и пропал голос. После возникших проблем артистка обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал ей вернуться к русскому языку.

    «Я перешла на украинский язык и полгода говорила на украинском языке исключительно. Это было очень пикантно, как Леша говорит, даже очень сексуально. Потому что украинский язык безумно красивый. Особенно когда какие-то сексуальные ты говоришь слова», – сказала Каменская в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом).

    «Но у меня как раз тогда был тур. И представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок, я переносила концерты», – рассказала певица.

    На фоне проблем со здоровьем Каменских решила обратиться за психологической помощью. Как утверждает артистка, психолог связал происходящее с ее отказом от привычного языка.

    «Я пошла к психологу. И мне мой психолог говорит: «Возвращайся на русский язык. Твое тело не воспринимает это. Тут вопрос же не кому принадлежит этот язык. Это же психосоматика чистая», – заявила Каменских.

    Певица пояснила, что сама верит в психосоматику и влияние психологического состояния на организм. При этом Каменских считает, что дискуссию вокруг выбора языка со временем чрезмерно политизировали. «Ну потом это довели уже до абсурда. Этим просто манипулируют очень сильно. Я считаю, что это такая чистая абсолютно политика», – сказала она.

    При этом Каменских подчеркнула, что Украина, по ее мнению, должна говорить на украинском языке. Однако вопрос о том, какой язык использовать самой в повседневной жизни и творчестве, певица решила оставить за собой. «Конечно, Украина 100% должна говорить на украинском языке, но я сделала тогда для себя вывод такой, что я сама хочу решать, на каком языке говорить, на каком языке петь», – заявила артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа певица Настя Каменских публично осудила дискриминацию русского языка на Украине. На сайте офиса президента страны появилась петиция о лишении ее мужа Потапа звания заслуженного артиста за поддержку русской культуры. Вопреки политике украинизации русский язык продолжает сохранять прочные позиции в украинском обществе.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    8 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    Лавров признался в отсутствии сожалений из-за фразы про «дебилов»
    Лавров признался в отсутствии сожалений из-за фразы про «дебилов»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не жалеет о сказанной в 2015 году знаменитой нецензурной фразе.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не испытывает сожалений из-за нецензурной фразы про «дебилов», произнесенной на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в 2015 году, передает ТАСС.

    «Я не радуюсь, что она «ушла в народ». Наверное, это должно льстить. Но это было естественное, как вы сказали, проявление определенных чувств в определенной ситуации. Нет, я не жалею об этом. Это часть русского языка. Правда, «дебилы» – иностранное слово», – сказал министр в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова».

    По словам руководителя внешнеполитического ведомства, невозможно написать универсальный учебник, предусматривающий все ситуации в дипломатической работе. В одних случаях нужно улыбаться, в других – подмигнуть, а иногда – отвернуться и пробурчать что-то под нос, поскольку этому не учат.

    Лавров пояснил, что понимание того, как вести себя во время переговоров, приходит с опытом дипломатической работы. Он отметил, что руководствуется интуицией, оценивая собеседника и понимая, на что тот будет реагировать, поэтому в таких вопросах не может быть клише.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр иностранных дел России отказался регистрировать бренд со своим известным нецензурным выражением.

    Годом ранее дипломат назвал склонность к использованию крепких слов особенностью своего характера.

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила легендарное умение главы МИД подбирать точные русские слова.

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    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    8 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Скульптор «Ивана» в Хабаровске объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема

    Скульптор Стритович объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема

    Скульптор «Ивана» в Хабаровске объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создатель монумента «Победа на Востоке» Денис Стритович объяснил решение изобразить советского солдата, разбивающего японский пограничный столб с символом хризантемы.

    Скульптор Денис Стритович объяснил художественный замысел монумента «Победа на Востоке», установленного на берегу Амура в Хабаровске, сообщает «Губерния Онлайн». По его словам, разбитый советским солдатом пограничный столб с хризантемой символизирует разрушение японского милитаризма.

    «Это – основная часть композиции. Простой русский солдат – источник мощи, он должен что-то разбивать. Что он может разбивать? Мы обсуждали, у нас были разные варианты, что он может бить, откуда выйдет эта праведная искра», – рассказал автор.

    Стритович отметил, что установка японцами пограничных столбов после 1905 года стала актом агрессии. Скульптор подчеркнул, что японской стороне следует каяться за миллионы убитых людей, а не требовать изменения монумента.

    В Хабаровске торжественно открыли 15-метровый памятник советскому солдату.

    Российская сторона отказалась убирать изображение японской хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла призывы Токио демонтировать монумент.

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    8 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    МИД пообещал Венгрии болезненный ответ на высылку дипломатов
    МИД пообещал Венгрии болезненный ответ на высылку дипломатов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва примет жесткие меры в ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии.

    Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на высылку российских дипломатов, передает ТАСС.

    «Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным», – заявила дипломат.

    Подробности о том, какие именно меры примет российская сторона, пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти сотрудников российского посольства.

    Ранее глава венгерского минобороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальное ограничение дипломатических контактов с Москвой.

    На фоне изменения политического курса Будапешта депутат Госдумы Андрей Колесник допустил остановку поставок российских энергоносителей в эту страну.

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    8 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира

    Песков: Затягивание переговоров приведет к ухудшению условий мира для Киева

    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Затягивание переговорного процесса приведет к неминуемому ухудшению условий мирного соглашения для киевских властей, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Условия для заключения мирного соглашения будут становиться все более невыгодными для украинской стороны при затягивании переговоров, цитирует Пескова РИА «Новости».

    «Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных последствиях промедления в миротворческом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков заявил о ежедневном приближении поражения киевского режима.

    Ранее представитель Кремля пообещал усилить политическое и военное давление на Украину. Весной он предупредил о неминуемом росте цены мира для Киева.

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    8 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу

    Politico: АдГ нацелилась на отставку Мерца

    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт, поставив под угрозу политическое будущее канцлера Фридриха Мерца и его партии.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт получила рекордную поддержку, тогда как рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца упал более чем в два раза, передает Politico.

    Сам Мерц назвал итоги «худшим поражением ХДС за многие годы, а возможно, и десятилетия» и признал, что последствия неизбежны.

    Соправитель АдГ Алис Вайдель заявила, что консервативный блок «уже никогда не сможет выиграть федеральные выборы», а разрыв между партиями, составляющий сейчас 10%, она намерена увеличивать. По данным экзитпола немецкого телевидения, деятельность Мерца на посту канцлера одобряют лишь 9% избирателей Саксонии-Анхальт.

    АдГ одновременно ведет переговоры о переходе консервативных депутатов в свои ряды, что может дать партии три дополнительных места для самостоятельного правления и одновременно расколоть ХДС. Второй лидер АдГ Тино Хрупалла предупредил, что, если ХДС не откажется от политики «файервола» – отказа сотрудничать с ультраправыми, – партия перестанет существовать в восточной Германии в краткосрочной перспективе.

    Недовольство внутри ХДС уже проявляется публично: депутат Зепп Мюллер призвал партию «поставить всё под вопрос», а премьер земли Рейнланд-Пфальц Гордон Шнидер заявил, что после такого результата партия не может «просто продолжать работать как прежде». Мерц признал, что не смог наладить контакт с избирателями, но пообещал попытаться измениться в ближайшие недели.

    Давление на канцлера усилится в связи с предстоящими 20 сентября выборами в двух восточных землях – Мекленбурге-Передней Померании, где АдГ лидирует, и Берлине, где ХДС рискует потерять власть. На следующий год запланированы еще четверо выборов в землях, что ставит консерваторов перед выбором: продолжать противостояние с ультраправыми под руководством непопулярного канцлера или сменить лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу в своей истории на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования драматическим поражением своей партии ХДС.

    Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.

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    8 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве

    ВС России поразили производство ракет «Фламинго» и центр разведки СБУ в Киеве

    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные уничтожили несколько производств дронов в украинской столице, а также центр разведки СБУ, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и военные базы в Киеве, Киевской и Одесской областях, указало ведомство в Max.

    В Киеве под удар попали несколько заводов, включая «Киевский радиозавод», где производили комплектующие для беспилотников большой дальности. Также поражено предприятие, собиравшее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и дронов FP-2.

    В Киевской области уничтожены логистические центры «Химтрансагро» и «Р-Пласт», обеспечивавшие доставку военных грузов и боеприпасов. Кроме того, пострадали авиабаза ВСУ «Васильков», склад горючего в Борисполе и центр разведки СБУ.

    В Одесской области поражены цех сборки дронов и электроподстанция «Днестровская». В порту «Черноморск» уничтожен танкер, доставивший горючее для нужд украинской армии.

    Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ударили по Киеву и Киевской области, а также по танкеру в порту Черноморск.

    В конце августа ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале того же месяца армия поразила резервуары с горючим в порту Одессы.

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    8 сентября 2026, 10:53 • Новости дня
    Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой

    Axios: Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой

    Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты рассматривают шаги по снижению интенсивности конфликта между Россией и Украиной в зимний период на фоне попыток возобновить мирные переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США изучают возможность частичной деэскалации боевых действий на Украине в зимний период на фоне попыток перезапустить переговорный процесс, сообщает Axios.

    По словам Зеленского, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев в воскресенье после трёхчасовой встречи с Владимиром Путиным в Кремле накануне. Зеленский отметил, что, по переданной ему информации, Россия готова к переговорам, однако сам он относится к этому со скепсисом из-за продолжающихся ударов российской армии.

    «Мое ощущение, что Путин нуждается в Трампе», – сказал Зеленский, добавив, что российский лидер не хочет ссориться с президентом США перед промежуточными выборами в Америке. Он уточнил, что обсуждаются идеи деэскалации, касающиеся энергетических объектов, зернового экспорта, электроснабжения, а также поставок нефти и газа.

    Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает использовать сентябрь и октябрь для восстановления диалога, а генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке может стать площадкой для дальнейших переговоров между США и Украиной. Он не исключил возможности новой трёхсторонней встречи с участием США, Украины и России, хотя окончательное решение пока не принято.

    По словам украинского лидера, США также поддерживают отдельный «зимний пакет» помощи Киеву, включающий средства противовоздушной обороны и поставки энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа. Зеленский добавил, что Украина уже сделала все возможные компромиссы и при этом настаивает на дополнительных санкциях против России как рычаге давления в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования.

    Затем американские дипломаты прибыли на Украину для обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров.

    По итогам визита источники сообщили телеканалу ABC, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

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    8 сентября 2026, 08:33 • Новости дня
    Задержанный диверсант из Молдавии признался в подготовке убийства генерала
    Задержанный диверсант из Молдавии признался в подготовке убийства генерала
    @ СК РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданин Молдавии Николае Кочу рассказал о прохождении подготовки на полигоне в Киеве для организации заказного убийства высокопоставленного российского военнослужащего.

    «Я проходил подготовку на полигоне в Киеве. Там меня обучали стрелять и работать со взрывными веществами. Меня отправили в Россию с заданием убить российского генерала», – рассказал задержанный на видео, предоставленном ФСБ, передает ТАСС.

    Иностранец прибыл на российскую территорию через Эстонию. Поиск заработка он вел через соцсети, где откликнулся на объявление и согласился на сотрудничество. Кураторы передали наемнику координаты тайника с оружием, пообещав денежное вознаграждение.

    Нападение произошло утром 3 сентября в Саратовской области. Злоумышленник произвел не менее шести выстрелов в офицера. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, врачам удалось спасти его жизнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сообщила о причастности гражданина Молдавии Николае Кочу к покушению на офицера Минобороны.

    В июле суд в Краснодаре арестовал агента СБУ по делу о подготовке убийства высокопоставленного военного.

    В июне другой задержанный иностранец признался в работе на украинские спецслужбы ради получения европейских документов.

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    8 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия имеет безграничную возможность нанесения ударов по военным целям на территории Украины, заявило Министерство обороны.

    Ведомство в Max опубликовало пост с подписью «По целям днем и ночью, безлимитно».

    К посту прикреплена картинка, на которой запечатлены дроны. На ней также есть надпись «Тариф армия России».

    В ночь на вторник Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву и Киевской области.

    В середине августа российская армия поразила киевский завод по производству комплектующих для ракет.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ударами по Киеву российские военные сокращают дальнобойные возможности ВСУ.

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    8 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области, также поражен танкер в порту Черноморск Одесской области, сообщило Минобороны.

    Атака осуществлялась с использованием средств наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников, указало ведомство в Max.

    Поражены предприятия, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и дронов. Кроме того, удары пришлись по транспортно-логистическим и распределительным центрам военных грузов в Киеве и Киевской области.

    Также целями стали объекты в порту Черноморск Одесской области, которые использовались для разгрузки военной помощи. В ходе атаки было уничтожено морское судно типа танкер, перевозившее горюче-смазочные материалы для украинской армии.

    В середине августа российские военные поразили киевский завод по производству комплектующих для ракет.

    В начале прошлого месяца армия России атаковала украинские предприятия по сборке беспилотников.

    В июле Министерство обороны отчиталось об уничтожении резервуаров с топливом в портах Одессы и Черноморска.

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    8 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом
    Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка утвердил создание 11 новых «Русских домов» на территории других стран для продвижения отечественной культуры и языка за рубежом.

    Торжественная церемония подписания соответствующих документов прошла на площадке Общественной палаты, передает ТАСС.

    В результате масштабного расширения глобальная сеть зарубежных представительств за один день увеличилась почти в полтора раза. До этого момента она объединяла 25 учреждений в 22 государствах.

    Новые культурно-образовательные центры откроются в Армении, Кении, Таиланде, Сенегале, Того, Мали, на Мадагаскаре и в ряде других стран.

    «Мы не просто открываем новые партнерские Русские дома – мы существенно меняем саму программу. Повышаем интенсивность работы и степень контроля и, самое главное, вводим систему оценки качества. Рассчитываем на большую вовлеченность наших партнеров и конкретный результат – в продвижении русского языка, российского образования, науки и культуры», – заявил Игорь Чайка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Россия подписала соглашения об открытии Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.

    В январе 2026 года власти Сирии выразили желание возобновить работу культурного центра в Дамаске.

    Месяцем позже Русский дом в Словакии возобновил свою деятельность в полном объеме.

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    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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