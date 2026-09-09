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    Как работает «второй слой» украинской агентуры в России
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    9 сентября 2026, 06:28 • Новости дня

    Трамп порадовался за АдГ в ФРГ и назвал причину победы партии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп своеобразно поздравил немецкую партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    «Ого! Для популистской партии в Германии та ночь стала по-настоящему триумфальной. Они наконец устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии такой серьезный ущерб», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что теперь эта политическая сила на подъеме и больше не намерена мириться с вредными для страны правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Германский политолог Александр Рар назвал результаты Христианско-демократического союза политическим Ватерлоо.

    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

    8 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу

    Politico: АдГ нацелилась на отставку Мерца

    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт, поставив под угрозу политическое будущее канцлера Фридриха Мерца и его партии.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт получила рекордную поддержку, тогда как рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца упал более чем в два раза, передает Politico.

    Сам Мерц назвал итоги «худшим поражением ХДС за многие годы, а возможно, и десятилетия» и признал, что последствия неизбежны.

    Соправитель АдГ Алис Вайдель заявила, что консервативный блок «уже никогда не сможет выиграть федеральные выборы», а разрыв между партиями, составляющий сейчас 10%, она намерена увеличивать. По данным экзитпола немецкого телевидения, деятельность Мерца на посту канцлера одобряют лишь 9% избирателей Саксонии-Анхальт.

    АдГ одновременно ведет переговоры о переходе консервативных депутатов в свои ряды, что может дать партии три дополнительных места для самостоятельного правления и одновременно расколоть ХДС. Второй лидер АдГ Тино Хрупалла предупредил, что, если ХДС не откажется от политики «файервола» – отказа сотрудничать с ультраправыми, – партия перестанет существовать в восточной Германии в краткосрочной перспективе.

    Недовольство внутри ХДС уже проявляется публично: депутат Зепп Мюллер призвал партию «поставить всё под вопрос», а премьер земли Рейнланд-Пфальц Гордон Шнидер заявил, что после такого результата партия не может «просто продолжать работать как прежде». Мерц признал, что не смог наладить контакт с избирателями, но пообещал попытаться измениться в ближайшие недели.

    Давление на канцлера усилится в связи с предстоящими 20 сентября выборами в двух восточных землях – Мекленбурге-Передней Померании, где АдГ лидирует, и Берлине, где ХДС рискует потерять власть. На следующий год запланированы еще четверо выборов в землях, что ставит консерваторов перед выбором: продолжать противостояние с ультраправыми под руководством непопулярного канцлера или сменить лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу в своей истории на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования драматическим поражением своей партии ХДС.

    Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    8 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Бербок рассказала о своих планах после ухода из ООН

    Handelsblatt: Бербок решила стать профессором после ухода из ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о намерении уйти из публичной жизни после окончания работы в структурах ООН, пишет газета Handelsblatt.

    Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила полностью покинуть публичную жизнь. Она станет частным лицом после завершения работы в структурах ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

    «Для меня это действительно в каком-то смысле момент, когда я могу сказать: ну а теперь я частное лицо», – призналась политик. Ее полномочия на посту председателя текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН истекают 8 сентября. На этой должности Бербок сменит глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.

    Политик подтвердила свои планы переехать в США, где собирается преподавать в Колумбийском университете в Нью-Йорке в течение нескольких лет. Она также отметила, что рада возможности взять паузу в карьере. Ранее сообщалось, что экс-глава немецкой дипломатии рассчитывала продолжить работу в международной политике, однако, вероятно, не получила подходящих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе итогового заседания 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок сложила полномочия председателя. На эту должность бывшего министра иностранных дел ФРГ избрали летом прошлого года.

    Ради работы в международной организации политик сдала мандат депутата Бундестага.

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    9 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу

    Рубио: Есть перспектива дорожной карты для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам в Колумбии некоторые детали о переговорах спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому вопросу в Москве.

    Рубио заявил, что не хотел бы давать оценок прошедшим в Москве переговорам и как-то характеризовать их.

    «Скажу разве, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский госсекретарь добавил, что не хотел бы выражать чрезмерный оптимизм, как и пессимизм, но ближайшие недели могут привести к разработке дорожной карты.

    «Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву.

    Путин и Трамп провели во вторник часовой телефонный разговор по украинскому вопросу, детали которого раскрыл Ушаков.

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    8 сентября 2026, 11:06 • Новости дня
    NYT: В Германии провалилась стратегия изоляции правых

    Победа правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт заставила политический класс страны пересмотреть послевоенную стратегию сдерживания крайне правых сил.

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила более 44% голосов на выборах в земле Саксония-Анхальт, вдвое опередив ближайшего соперника и показав самую высокую явку с момента объединения Германии, сообщает The New York Times.

    При этом остальные пять представленных в парламенте партий – от консерваторов до левых – договорились объединиться, чтобы не допустить АдГ к власти, хотя их единственной общей позицией остаётся именно противостояние этой партии.

    В Германии десятилетиями действует так называемый «файрвол» – добровольное соглашение всех партий не идти на коалицию с правыми радикалами. Эта практика опирается на исторический опыт 1933 года, когда центристская партия вступила в коалицию с нацистами, что привело к демонтажу демократии менее чем за два месяца. Помимо отказа от коалиций, мэйнстримные партии применяли и другие меры: замораживали финансирование партийного фонда АдГ, меняли правила назначения на должности в парламенте и ограничивали доступ партии к разведданным.

    Весной этого года, когда стало ясно, что АдГ может получить большинство в Саксонии-Анхальт, правящая коалиция земли приняла закон, не позволяющий одной партии блокировать назначения судей или главы региона. Однако, как отмечает издание, эти меры не снизили популярность АдГ – напротив, партия удвоила свой результат, тогда как канцлер Фридрих Мерц, обещавший сократить её поддержку вдвое, сам потерял значительную часть избирателей.

    Эксперт по правому радикализму в Германии Маттиас Квент заявил: «Согласно опросам на выходе, около половины избирателей Саксонии-Анхальт считают АдГ угрозой демократии, но вторая половина с этим не согласна». По его словам, одновременные попытки властей запретить партию и при этом перенимать элементы её программы подрывают доверие к мейнстримным политикам.

    По данным издания, немецкая политика прошла через три этапа реакции на рост АдГ: сначала её считали протестным голосованием, затем начали агрессивно блокировать доступ к власти. Возможно, сейчас начинается третий этап, при котором традиционные партии признают, что победить АдГ можно только предложив избирателям программу, за которую они действительно захотят голосовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу в своей истории на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял о рисках прихода АдГ к власти в регионе для экономики земли.

    Германский политолог Александр Рар отметил, что минувшее воскресенье стало «черным днем» для либеральной демократии в Германии.

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    8 сентября 2026, 23:23 • Новости дня
    Сотрудники закрытого в Берлине Русского дома вернулись в Москву

    Россотрудничество: Все сотрудники Русского дома получат работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Русского дома в Берлине вернулись в Москву после решения властей Германии закрыть учреждение и расторгнуть соответствующий договор.

    Возвращение работников закрытого в Берлине Русского дома состоялось на фоне дипломатической напряженности между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил, что все сотрудники берлинского Русского дома будут обеспечены работой.

    «Карьерные перспективы у них самые хорошие. Они специалисты своего дела, они профессионалы. Конечно же, вопрос их трудоустройства будет стоять у нас на особом контроле. Все будут обеспечены работой», – сказал он.

    Чайка отметил, что предложенные вакансии будут как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других Русских домах.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о закрытии генерального консульства России в Бонне 18 сентября. Также было объявлено о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине.

    В ответ на недружественные действия Германии МИД России объявил о закрытии культурных центров имени Гете, а до 18 сентября должно прекратить работу генконсульство Германии в Петербурге.

    Напомним, правительство ФРГ 1 сентября обвинило Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, объявив о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. Президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал обвинения о дроне в Лейпциге «началом настоящей войны». Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете.

    Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом.

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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    8 сентября 2026, 14:24 • Новости дня
    Песков: Идея о полном разрыве отношений России и ФРГ пока не рассматривалась

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия никогда не выступала инициатором сворачивания дипломатических контактов с Германией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Идея о полном разрыве отношений между Россией и Германией пока никому в голову не приходила, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока вроде бы это никому в голову не приходило. Еще раз повторяю, мы сторонниками сворачивания отношений никогда не были. Как далеко могут зайти… может зайти руководство Германии, тут сейчас даже я не стал бы прогнозировать что-то», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не планирует выступать инициатором ухудшения дипломатических связей с Берлином.

    До этого пресс-секретарь президента подчеркнул готовность российской стороны к восстановлению контактов.

    Ранее в МИД отметили полное прекращение межгосударственного диалога между двумя странами.

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    8 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    Песков назвал действия Мерца разрушительными для Германии

    Песков заявил о большом ущербе экономике Германии из-за политики Мерца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о падении уровня жизни немцев из-за антироссийского курса канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Представитель Кремля отметил снижение конкурентоспособности немецкой экономики в результате решений руководства страны, передает РИА «Новости». Ранее Фридрих Мерц сообщил о намерении сохранить текущий политический вектор, несмотря на падение рейтингов.

    «Это труднообъяснимое, нерациональное, неориентированное на правду поведение руководителя государства, который своими действиями наносит своему государству существенный урон», – подчеркнул Дмитрий Песков.

    Он добавил, что последствия такого курса очевидны по экономическим проблемам ФРГ. При этом оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала победу на парламентских выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Лидер Христианско-демократического союза признал поражение своего политического объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель победившей политической силы Алис Вайдель заявила о невозможности выигрыша консервативного блока Фридриха Мерца на федеральном уровне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал антироссийские шаги немецкого лидера неуклюжей попыткой компенсации внутриполитических неудач.

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    8 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Volkswagen начал рассматривать продажу Ducati

    Volkswagen начал рассматривать продажу Ducati за 1,5 млрд долларов 

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автоконцерн Volkswagen изучает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati, чтобы повысить свою конкурентоспособность и получить до 1,5 млрд долларов, сообщил генеральный директор Audi Гернот Деллнер.

    Деллнер подтвердил агентству Bloomberg, что обсуждение будущего бренда является частью процесса переоценки, передает ТАСС. «В Volkswagen мы придерживаемся принципов дисциплинированного и ответственного управления портфелем активов. Обсуждение будущего Ducati является частью процесса переоценки, но пока никаких решений принято не было», – заявил он.

    Потенциальная сделка по продаже базирующейся в Болонье компании может принести концерну до 1,5 млрд долларов. Эти средства планируется направить на повышение конкурентоспособности крупнейшего европейского автопроизводителя. В ходе масштабной реструктуризации немецкий концерн намерен пересмотреть судьбу 600 из двух тысяч компаний, находящихся под его управлением.

    Ранее автоконцерн уже предпринимал попытку продать Ducati. В 2017 году компания изучала такую возможность, однако была вынуждена отказаться от планов из-за сильного сопротивления со стороны профсоюзов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наблюдательный совет автогиганта утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением 50 тыс. рабочих мест.

    Также сообщалось, что ради снижения корпоративных издержек немецкий концерн ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года. Для перераспределения ресурсов компания также планирует сократить линейку моделей и комплектаций наполовину.

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    8 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Ушаков: Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились поддерживать регулярный контакт и оперативно созваниваться при необходимости, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о результатах состоявшегося во вторник телефонного разговора между лидерами двух стран, передает РИА «Новости». По его словам, беседа прошла в конструктивном ключе.

    «Разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заявил журналистам представитель Кремля.

    В ходе нынешней беседы стороны уделили основное внимание вопросам украинского урегулирования.

    В июле главы государств провели четвертый за год телефонный разговор.

    Месяцем ранее политики обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

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    9 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Власти США потребовали от Ford разорвать связи с Китаем

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа во вторник резко раскритиковала компанию Ford Motor за деловые связи с китайскими компаниями, которые, по их словам, представляют угрозу национальной безопасности.

    Министр транспорта США Шон Даффи призвал генерального директора Ford Джима Фарли прекратить сотрудничество с китайскими компаниями из-за угрозы национальной безопасности, передает Reuters.

    В официальном письме руководству компании отмечается, что сделки с производителями аккумуляторов CATL, Geely и BYD вызывают серьезные опасения.

    «Когда компания намеренно решает углубить операционную зависимость от стратегических конкурентов, она не может действовать как надежный партнер», – заявил Даффи.

    Министр указал на зависимость завода Ford в Мичигане от технологий CATL, которая числится в американском списке связанных с китайскими военными компаний.

    Чиновник осудил решение отложить перенос сборки модели Lincoln Nautilus в США до 2030 года. В ответ представители Ford назвали обращение попыткой привлечь внимание прессы. В автоконцерне подчеркнули масштабные инвестиции в американское производство батарей и полный контроль над своими предприятиями.

    Давление на компанию происходит на фоне подготовки встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Одновременно Конгресс США рассматривает возможность полного запрета на продажу китайских автомобилей в стране без права на исключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США призвали страны G7 пересмотреть условия торговли с Китаем. МИД Китая заявил о готовности жестко противостоять давлению США. Пекин пообещал защитить попавших под санкции США китайских производителей.

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