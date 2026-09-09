Создатели сериала «Южный парк» заявили о «смене его названия» из-за Трампа

Мультсериал «Южный парк» сменил название из-за Трампа

Tекст: Катерина Туманова

«Вдохновленные смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название «Южный парк» на «Южная Америка». Мы особенно хотим поблагодарить нашу материнскую компанию Paramount – капитуляция Skydance», – приводит Hollywood Reporter выдержку из пресс-релиза.

Журнал уточняет, что в релизе были представлены некоторые иллюстрации в 29-м сезоне «Южного парка», демонстрирующие изменения. Возможно, это была шутка на один день, а, возможно, создатели планируют продолжить ее в новом сезоне. Одно кажется несомненным: акцент на администрации Трампа, сделанный в прошлом сезоне, скорее всего, сохранится и в новом.

В 29-м сезоне сериал намерен высмеять одержимость президента Трампа попытками изменить названия географических объектов, чтобы они звучали как «Америка». Например, он поручит федеральному правительству называть Мексиканский залив и озеро Онтарио соответственно «Заливом Америки» и «Озером Америки».

В понедельник, 7 сентября, Трамп выдвинул идею переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку» (название штата нельзя изменить указом президента). Apple и Google подверглись критике за то, что поддержали эти изменения на своих картах.

Эта новость появилась после того, как в воскресенье «Южный парк» получил премию «Эмми» в номинации «Лучший анимационный сериал». Это первая победа шоу в этой категории с 2013 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ о переименовании озера Онтарио на озеро Америка. Премьер-министр Канады Карни заявил о сохранении исторического названия озера. Геологическая служба США вслед за этим постановила закрепить новое наименование во всех государственных документах.