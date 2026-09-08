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    8 сентября 2026, 23:34 • Новости дня

    Развожаев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на Севастополь

    Развожаев заявил о семи сбитых над Севастополем дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО отражают массированную атаку дронов на Севастополь, активная работа идет практически во всех районах города, сообщил в Max-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. Сбито уже больше семи БПЛА», – написал он.

    Развожаев отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

    Он добавил, что Спасательная служба Севастополя зафиксировала: в Гагаринском и Балаклавском районах в четырех частных домах разбиты окна, есть другие повреждения, на нескольких участках упали фрагменты БПЛА.

    В нескольких районах Севастополя и в Ласпи из-за упавших осколков сбитых дронов зафиксированы небольшие возгорания травы, леса.

    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    8 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт Кнутов: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия возобновила удары по Киеву и области после окончания трехдневного моратория. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, украинская ПВО не справилась с массированной атакой, а поставленные перед ВС России цели были достигнуты: из строя выведены элементы ключевых промышленных предприятий и логистические центры.

    «Россия объявила так называемое «столичное перемирие», чтобы продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. Противник же в это время наверняка пытался вывезти уцелевшее оборудование с еще не уничтоженных заводов и предприятий. Однако серьезную передышку ВСУ, конечно, не получили», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Чтобы оппоненты не могли ощутимо усилиться, сразу по окончании моратория ВС России продолжили смертоносные для украинского военно-промышленного комплекса удары по Киеву и области, считает спикер. «Операция снова была комбинированной: в сторону Киева летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Работали гиперзвуковые «Цирконы», «Ониксы» и, по некоторым данным, «Кинжалы», – рассказал собеседник.

    Он отметил, что противник для отражения атаки был вынужден применить истребители F-16 и Mirage. Однако украинская ПВО уже традиционно не справилась с натиском, поэтому все поставленные Минобороны цели были поражены, подчеркнул аналитик.

    «На сегодняшний день основной целью является выведение из строя ключевых промышленных объектов и логистических центров противоборствующей стороны. Среди них, в частности, предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет», которые создавали риски для трассы «Новороссия», – напомнил Кнутов.

    По его оценкам, удар по «Элемент ЮА» заметно сократит производство подобного рода беспилотников на вооружении ВСУ. Говоря о поражении ракетного агрегатно-детального завода (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), собеседник подчеркнул: ВС РФ продолжают работу по предприятиям, связанным со сборкой, изготовлением и хранением беспилотников.

    «Производство рассредоточено по множеству объектов – это повышает его живучесть: вывести все площадки из строя одновременно крайне сложно. Поэтому нам приходится продолжительное время наносить удары по различным цехам заводов», – пояснил спикер. Также удар нанесен по заводу железобетонных конструкций №1 в Киеве, где, по данным Минобороны, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. «Это уже четвертое предприятие компании «Файер Поинт», по которому мы работаем в последнее время», – заметил эксперт.

    «Если говорить о пораженных целях в области, то это промышленное предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. Там была зафиксирована серьезная детонация, что указывает на точность попадания», – отметил спикер. Отдельно Кнутов указал на удар по «Р-Пласт», крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы». «Речь идет о вооружениях, которые используют элементы искусственного интеллекта, а именно – машинное зрение», – уточнил он.

    Атаку на авиабазу ВСУ «Васильков» аналитик объясняет возможным поступлением данных о сосредоточении украинской авиации. «Парк истребителей у противника небольшой. Самолеты применяются преимущественно как элемент ПВО. При ударах по такой цели, как правило, используются ракеты «Искандер» – у них очень маленькое подлетное время, и украинская сторона чаще всего не успевает среагировать», – детализировал аналитик.

    Говоря о поражении центра радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, собеседник указал: так военные пытались лишить противника возможности обнаруживать и анализировать сигналы от радаров систем ПВО, контрбатарейных РЛС и авиации России.

    «Таким образом, номенклатура целей достаточно широкая: это и склады, и промышленные предприятия, и объекты разведки, и танкеры с ГСМ, и сухогрузы. Удар наносится по наиболее болезненным точкам украинской стороны и чувствительным объектам, которые противник использует для доставки оружия, снабжения своей армии. Эффективные операции ВС РФ снижают возможности ВСУ», – заключил Кнутов.

    В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускавший комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. По данным военного министерства, такие дроны использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

    Кроме того, среди целей атаки на столицу Украины оказались завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт», и промышленное предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет».

    Также в Киеве поражены торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором собирали и хранили разведывательные беспилотники «Шарк» и ударные БПЛА средней дальности, и цех по сборке дронов большой и средней дальности.

    В Киевской области, по данным Минобороны, ВС России ударили по предприятию «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где производили и испытывали беспилотники различного назначения. На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км.

    Кроме того, целью удара стали логистические центры «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка и «Р-Пласт» в городе Белая Церковь. Как уточнили в военном ведомстве, последний являлся крупнейшим логистическим объектом компании «Умные боеприпасы». Также в Киевской области поражены авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в районе Мархалевки.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о поражении в Одессе цеха сборки и склада беспилотников, в порту Черноморска – танкера, доставлявшего ГСМ для ВСУ. В Одесской области российские военные ударили по электроподстанции «Днестровская», обеспечивающей работу украинских портов.

    Напомним, в полночь 8 сентября истек срок трехдневного моратория на удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Президент Владимир Путин объявлял об этой мере 5 сентября. Украинская сторона в ответ приняла аналогичный шаг в отношении ударов по Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях терактов. «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал он. Министр констатировал, что именно это и происходит.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных», – подчеркнул представитель Кремля.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    8 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Посол России назвал высылку дипломатов из Венгрии беспрецедентной эскалацией

    Станиславов: Высылка Венгрией дипломатов России стала беспрецедентной эскалацией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России в Будапеште Евгений Станиславов охарактеризовал решение венгерского внешнеполитического ведомства о высылке российских дипломатов как необоснованную эскалацию.

    «Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороны», – заявил дипломат. Его слова приводит РИА «Новости».

    Соответствующее заявление руководителя дипмиссии было опубликовано в официальном Telegram-канале посольства. В нем подчеркивается, что действия Министерства иностранных дел Венгрии не имеют под собой никаких оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот недружественный шаг. Ранее глава венгерского Минобороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальное ограничение дипломатических контактов с Москвой.

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    8 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ ударили по действующей школе в Запорожской области

    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области
    @ Евгений Балицкий/Max

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали здание и прилегающую территорию действующей Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В момент происшествия внутри и вблизи образовательного учреждения людей не было, сообщил губернатор в своем канале в Max. «Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Благо пострадавших нет», – написал он.

    Глава области добавил, что сейчас на месте удара работают оперативные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.

    В начале июня украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    В конце мая из-за артиллерийского огня со стороны ВСУ в городе пострадали здание местного образовательного учреждения и школьный автобус.

    Несколькими днями ранее украинские военные обстреляли среднюю школу № 3 в этом же муниципальном округе.

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    8 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Премьер Венгрии объяснил высылку российских дипломатов

    Мадьяр: Венгрия выслала 10 дипломатов России для защиты суверенитета страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение Будапешта выслать 10 российских дипломатов стремлением защитить национальный суверенитет.

    По его словам, этот беспрецедентный шаг продиктован исключительно необходимостью защиты государственного суверенитета, передает РИА «Новости».

    «Правительство Венгрии потребовало от 10 дипломатов посольства России в Будапеште покинуть страну... Мы будем защищать суверенитет нашей страны», – написал Мадьяр в соцсетях.

    Напомним, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о требовании к десяти сотрудникам российского посольства покинуть территорию страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот шаг.

    Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал решение венгерского ведомства необоснованной эскалацией.

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    8 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    МИД назвал доклад МАГАТЭ по ЗАЭС политически ангажированным

    МИД: Россия считает доклад МАГАТЭ по ЗАЭС политически ангажированным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия сочла доклад генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси политически ангажированным и не отражающим реальное положение дел вокруг Запорожской атомной электростанции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Расцениваем данный документ как политически ангажированный и не отражающий реальную ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    По словам дипломата, такой вывод основан на том, что в докладе игнорируется принадлежность крупнейшей в Европе станции к России. В документе МАГАТЭ упоминается «серьезное ухудшение ситуации» на объекте, однако генеральный директор организации Рафаэль Гросси уклоняется от прямого признания вины Киева в нападениях на инфраструктуру ЗАЭС.

    Кроме того, в докладе не отражен срыв визита Гросси на станцию и в Энергодар, который планировался на 20-21 августа. МИД России ожидает, что в будущем руководство МАГАТЭ будет более ответственно подходить к составлению подобных документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины препятствуют проезду представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через территорию России.

    Ранее сообщалось, что глава агентства Рафаэль Гросси не осудил киевский режим за убийство главного инженера станции. Также отмечалось, что организация полностью игнорирует официальные сообщения Москвы о ситуации на объекте.

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    8 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Режим ЧС ввели во втором районе Оренбургской области из-за природных пожаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кваркенском районе Оренбургской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих ландшафтных пожаров, для тушения которых задействована авиация, сообщили в МЧС России.

    В Кваркенском районе Оренбургской области ввели режим ЧС. Причиной экстренных мер стали масштабные природные пожары, охватившие территорию региона.

    «В Кваркенском районе введен режим ЧС муниципального характера. К ликвидации ландшафтного пожара привлекали самолет Ил-76», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что на очаги возгорания уже сброшено 42 тонны воды. Сейчас спасатели активно защищают от подступающего огня поселок Октябрьский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Позже ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.

    Вскоре сотрудники экстренных служб локализовали крупное возгорание.

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    8 сентября 2026, 14:24 • Новости дня
    Песков: Идея о полном разрыве отношений России и ФРГ пока не рассматривалась

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия никогда не выступала инициатором сворачивания дипломатических контактов с Германией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Идея о полном разрыве отношений между Россией и Германией пока никому в голову не приходила, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока вроде бы это никому в голову не приходило. Еще раз повторяю, мы сторонниками сворачивания отношений никогда не были. Как далеко могут зайти… может зайти руководство Германии, тут сейчас даже я не стал бы прогнозировать что-то», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не планирует выступать инициатором ухудшения дипломатических связей с Берлином.

    До этого пресс-секретарь президента подчеркнул готовность российской стороны к восстановлению контактов.

    Ранее в МИД отметили полное прекращение межгосударственного диалога между двумя странами.

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    8 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Атаковавший Пермь дрон ВСУ был перенаправлен на жилой дом вместо предприятия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вражеский дрон атаковал жилой дом в Перми вместо промышленного предприятия, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

    Противник перенаправил дрон на жилой дом с промышленного предприятия во время атаки на Пермь 7 сентября, написал Махонин в Max. «Противник целился в наши промышленные предприятия, но не достигнув цели, перенаправил дрон в жилой дом», – заявил глава региона и подчеркнул, что удар пришелся по мирным жителям. Он также выразил уверенность в неминуемом ответе вооруженных сил.

    Махонин также сообщил, что для эвакуированных граждан оперативно развернули пункт временного размещения. Вечером понедельника часть жильцов дома вернулась в квартиры, а владельцам сильно поврежденных помещений предоставили временное жилье.

    Специалисты завершили обследование здания и определили первоочередную задачу – закрыть тепловой контур и восстановить остекление. Наружный ремонт фасада подрядчики планируют закончить к 10 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков сбитых беспилотников в Пермском крае погиб один человек. Власти Перми ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за повреждения многоквартирного дома.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту ударов по гражданской инфраструктуре города.

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    8 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Внучка экс-мэра Самары пыталась подделать голоса убитых родных через нейросеть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова после убийства родственников пыталась сгенерировать их голоса с помощью нейросетей для сокрытия преступления, пишут СМИ.

    После убийства своих бабушки и дедушки Екатерина Тархова попыталась создать видимость того, что они живы, сообщает источник RT в суде. Для реализации плана девушка привлекла Виктора Беланова, который называет себя «куратором креативных нейросетей».

    На судебном заседании он рассказал, что помог создать аудиосообщения от имени Виктора Тархова и его супруги. С помощью искусственного интеллекта были сгенерированы поздравления и рассказы о проблемах со здоровьем.

    Напомним, бывший градоначальник Самары и его жена перестали выходить на связь в начале 2025 года. Родственники не могли с ними встретиться, однако с телефона мужчины продолжали поступать сообщения о его занятости. Впоследствии выяснилось, что супруги мертвы, а их тела расчленены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Екатерины Тарховой. Выяснилось, что девушка отравила своих родственников опасными веществами ради завладения имуществом.

    Следственный комитет добавил в дело статью о незаконном обращении с телами умерших.

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    8 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на международной выставке авиации и космонавтики «Эль-Аламейн-2026».

    Новое изделие массой до 270 кг предназначено для воздушного старта и оснащено малогабаритным турбореактивным двигателем, передает РИА «Новости». Оружие может размещаться как на самолетах, так и на вертолетах, обеспечивая дальность поражения до 450 км.

    Представитель компании-разработчика подчеркнул, что эффективность комплекса подтверждена в боевых условиях. «Эффективность работы «Дань-Т» подтверждена сотнями успешных пусков по объектам в зоне специальной военной операции», – заявил он. Боеприпас успешно завершил испытания и полностью готов к применению.

    Экспортная модификация «Дань-Т» предлагается зарубежным заказчикам для оснащения российской авиатехники, включая Як-130, МиГ-29, Ми-28Н и Ми-8. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции боеприпаса с боевыми самолетами и вертолетами иностранного производства.

    Ранее российские боевые самолеты Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиационно-космическом салоне.

    Компания «Рособоронэкспорт» подготовила для этой выставки экспозицию с новейшими средствами противовоздушной обороны.

    В августе предприятие предложило зарубежным заказчикам барражирующий боеприпас «Гарпия-А1» с дальностью полета до тысячи километров.

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    8 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Спор новосибирцев в интернете закончился поножовщиной

    МВД: Спор новосибирцев в интернете закончился поножовщиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словесная перепалка двух молодых людей в социальных сетях в Новосибирске переросла в реальную драку, в результате которой один из участников получил ножевые ранения, сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области.

    Ссора между двумя сибиряками завязалась в комментариях одного из сообществ в социальных сетях, а затем продолжилась в личных сообщениях, сообщило ведомство в Max. Выяснив адрес оппонента, подозреваемый предложил встретиться лично для выяснения отношений.

    «После этого подозреваемый узнал место жительства оппонента, пригласил его на очный разговор, где и нанес потерпевшему несколько ударов ножом», – говорится в сообщении. Инцидент произошел в Ленинском районе города.

    Накануне из медицинского учреждения поступил сигнал о госпитализации 24-летнего пациента с колото-резаными ранами. Нападавшим оказался 18-летний местный житель, который уже задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

    В начале сентября студент колледжа в дагестанском Кизляре ударил сокурсника складным ножом.

    В середине августа на подмосковной ферме молодой человек нанес двум оппонентам ножевые ранения.

    В июне приезжий из Липецкой области ранил москвича ножом возле станции метро «Солнцево».

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    8 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Каллас призвала усилить давление на Россию

    Каллас призвала усилить давление на Россию для окончания украинского конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас призвала усилить санкционное давление на Россию для скорейшего окончания украинского конфликта.

    Каллас потребовала усилить давление на Россию ради окончания конфликта на Украине, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства ЕС, передает РИА «Новости». «Увеличение поддержки Украины и усиление давления на Москву – это самый быстрый способ положить конец этой войне», – сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичюсом.

    По словам дипломата, Евросоюз выделил Киеву первые 8,47 млрд евро в рамках программы кредитования. Она также отметила, что ЕС одобрил выделение еще 6,1 млрд евро, в том числе на системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Кая Каллас также призвала ужесточить санкционное давление на Россию осенью.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза потребовала настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. До этого Каллас предложила задействовать влияние на продолжающие экономическое сотрудничество с российской стороной государства.

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    8 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Ярославец получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о погибших военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Ярославля Николай Щербаков признан виновным в государственной измене за передачу украинским спецслужбам фотографий могил российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе судов Ярославской области.

    Мужчина осужден на 14 лет лишения свободы, передает РИА «Новости». Преступную деятельность местного жителя выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ по региону.

    «Судом установлено, что с октября 2024 года подсудимый Николай Щербаков систематически посещал мемориальное кладбище, где проводил скрытую фото- и видеосъемку мест захоронения военнослужащих. Собранную информацию ярославец через мессенджер направлял представителям спецслужб Украины», – сообщили в пресс-службе судов Ярославской области.

    В ведомстве добавили, что отбывать наказание фигурант будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его ждет ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля за сбор сведений о российских военнослужащих.

    В июне суд назначил 15 лет колонии жителю Рыбинска за шпионаж в пользу украинской разведки.

    В июле житель Подмосковья получил 14 лет лишения свободы за передачу СБУ информации об инфраструктуре аэропорта Шереметьево.

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