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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня

    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    8 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Росатом заявил о желании Ирана совместно строить новые блоки АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Иран заинтересован в строительстве новых атомных энергоблоков совместно с Россией, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Желание у них есть, без сомнения», – сказал Лихачев, отвечая на вопрос о возможности сооружения совместно с «Росатомом» в Иране новых блоков АЭС.

    По его словам, в перспективе для реализации таких проектов еще потребуются новые контракты между сторонами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев сообщил о поэтапном возвращении российских специалистов на АЭС «Бушер» в Иране.

    Весной Росатом заявил о возобновлении строительства второго энергоблока станции после паузы.

    Лихачев также сообщил о наличии подписанных договоренностей на строительство 17 новых атомных энергоблоков в шести странах мира.

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    8 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков допустил возможную передачу Индии технологий производства Су-57

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность передачи Нью-Дели технологий для локального выпуска новейших боевых самолетов.

    Москва готова поставлять партнерам современные авиационные комплексы, передает ТАСС. При этом перспективы создания сборочных линий за рубежом требуют отдельного диалога. «Су-57 – это очень сложная машина и одна из лучших в мире. Вопрос продажи этих машин в Индию на повестке», – рассказал журналистам представитель Кремля.

    По словам государственного деятеля, зарубежные коллеги активно интересуются получением соответствующих компетенций. Он пояснил, что запрос на передачу производственных секретов станет темой дополнительных двусторонних консультаций.

    Создатели передовой техники традиционно стремятся удерживать уникальные разработки внутри страны. Однако ради укрепления стратегического взаимодействия Москва допускает возможность обмена опытом с дружественным государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин сообщил о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57.

    В конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов направил Нью-Дели официальное предложение по локализации выпуска этих самолетов.

    Осенью прошлого года индийская сторона приступила к рассмотрению инициативы Москвы о совместном производстве.

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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    8 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Песков: Россия выполнит обязательства по поставкам С-400 в Индию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил индийских журналистов в полном выполнении контракта на поставку зенитных ракетных систем, несмотря на задержки.

    Официальный представитель Кремля подтвердил планы Москвы перед началом саммита БРИКС в Нью-Дели, передает ТАСС. «Россия способна выполнить свои обязательства, пусть и с учетом задержки, и они будут выполнены. Этот вопрос затрагивается в ходе переговоров наших лидеров», – подчеркнул пресс-секретарь.

    Индия заключила контракт на приобретение пяти дивизионов зенитных систем в 2018 году. Общая стоимость сделки составила 5,43 млрд долларов. На данный момент заказчику переданы четыре из пяти предусмотренных договором комплектов техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии обсуждали возможность закупки пяти дополнительных комплексов С-400.

    Оборонные ведомства двух стран провели переговоры по ускоренной поставке этих зенитно-ракетных систем.

    Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве контракта с индийской стороной.

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    8 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Студент-геймер из Омска стал оператором дронов на спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Студент Омского политехнического университета Алексей Смирнов успешно прошел обучение на оператора дронов благодаря богатому опыту в компьютерных играх.

    Молодой человек проходит службу на специальном контракте в подразделении беспилотных систем, передает канал «Герои Z» в Max.

    «Я еще дома, на гражданке, очень много играл в компьютерные игры. Поэтому далось легко», – рассказал оператор. Практические занятия прошли без затруднений, а командир высоко оценил успехи подчиненного в управлении джойстиком.

    Военным премудростям, включая искусство маскировки, новобранца обучали опытные инструкторы. Главной мотивацией для бойца остается точное поражение намеченных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны зафиксировало рост числа добровольцев в войска беспилотных систем среди студентов.

    Учащийся донецкого вуза Герман Родионов стал оператором-сапером без прерывания обучения.

    Студент Российского университета транспорта отправился служить в профильный полк вслед за отцом.

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    8 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иранские военные захватили американский подводный беспилотник

    КСИР: Иранские военные захватили американский подводный беспилотник Dive-LD

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный беспилотник Dive-LD, принадлежащий американской армии, во время сложной разведывательной операции у Ормузского пролива, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Иранские военные перехватили передовой подводный аппарат американской армии у Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на входе в стратегически важный морской путь.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в ходе сложных разведывательно-оперативных действий смогли захватить один из наиболее передовых подводных беспилотных аппаратов американской армии», – рассказали в пресс-службе КСИР.

    Уточняется, что иранским военным удалось взять под контроль беспилотник модели Dive-LD. Других подробностей операции пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В конце августа военные сбили разведывательный дрон США MQ-9 в этом же регионе. Весной Корпус стражей исламской революции расширил зону своих операций в данной акватории в десять раз.

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    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

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    8 сентября 2026, 08:49 • Новости дня
    Медики в зоне СВО получили адаптированные для дронов лекарства

    Командир медроты ВС РФ Фримен рассказал о развитии тактической медицины на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тактическая медицина в зоне спецоперации вышла на новый уровень – появились мобильные варианты оборудования, ранее доступные только в стационарах, и лекарства в адаптированных для сброса с дронов упаковках, рассказал командир медроты группировки «Север» с позывным Фримен.

    Тактическая медицина в зоне проведения специальной военной операции вышла на принципиально новый уровень, передает РИА «Новости». Бойцам стали доступны мобильные варианты оборудования, которые ранее применялись исключительно в стационарных условиях, а также лекарственные препараты в специальных упаковках для сброса с беспилотников.

    «Сейчас появилось много мобильных вариантов. То, что раньше было прерогативой исключительно только больниц, сейчас появилось именно четко в тактическом звене, его может использовать практически каждый», – рассказал командир медроты.

    В качестве примера офицер привел шприц-ручки, которые обеспечивают удобное хранение препарата, точное дозирование и индивидуальность применения. По его словам, современные решения и их аналоги не требуют длительного обучения или специальной подготовки.

    Кроме того, меняются формы выпуска лекарств. Упаковки адаптируют под возможности сброса с дронов, чтобы они выдерживали нагрузки. Например, флакон из мягкой упаковки раненый может просто подложить под себя, и тот своим весом обеспечит проведение внутривенной инфузии без необходимости подвешивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения при отступлении целенаправленно минировали колодцы с питьевой водой.

    Военные врачи группировки «Днепр» стали использовать новое средство капрамин для остановки сосудистых кровотечений.

    Медицинские батальоны на передовой начали применять сухую плазму крови для спасения тяжелораненых бойцов.

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    8 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на международной выставке авиации и космонавтики «Эль-Аламейн-2026».

    Новое изделие массой до 270 кг предназначено для воздушного старта и оснащено малогабаритным турбореактивным двигателем, передает РИА «Новости». Оружие может размещаться как на самолетах, так и на вертолетах, обеспечивая дальность поражения до 450 км.

    Представитель компании-разработчика подчеркнул, что эффективность комплекса подтверждена в боевых условиях. «Эффективность работы «Дань-Т» подтверждена сотнями успешных пусков по объектам в зоне специальной военной операции», – заявил он. Боеприпас успешно завершил испытания и полностью готов к применению.

    Экспортная модификация «Дань-Т» предлагается зарубежным заказчикам для оснащения российской авиатехники, включая Як-130, МиГ-29, Ми-28Н и Ми-8. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции боеприпаса с боевыми самолетами и вертолетами иностранного производства.

    Ранее российские боевые самолеты Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиационно-космическом салоне.

    Компания «Рособоронэкспорт» подготовила для этой выставки экспозицию с новейшими средствами противовоздушной обороны.

    В августе предприятие предложило зарубежным заказчикам барражирующий боеприпас «Гарпия-А1» с дальностью полета до тысячи километров.

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    8 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    Корвет ТОФ уничтожил вражескую субмарину на учениях

    Корвет «Резкий» поразил подводную лодку условного противника в Охотском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корвет «Резкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и проливных зонах Курильских островов, в ходе учения уничтожил подводную лодку условного противника, сообщает пресс-служба объединения.

    Экипаж корвета Тихоокеанского флота провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и проливных зонах Курильских островов, передает РИА «Новости». Военные моряки отработали комплекс мероприятий по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника, а также провели учения по противовоздушной обороне и отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.

    «В ходе планового противолодочного учения экипаж корвета «Резкий» ТОФ выполнил поиск и слежение за обнаруженной субмариной условного противника и принуждение ее к всплытию. Подводная цель была смоделирована боевой информационной системой корвета», – сообщили в пресс-службе флота.

    После того как «противник» отказался всплыть, боевые расчеты корвета уничтожили неопознанную подводную лодку. Для этого моряки условно применили торпедное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экипаж корабля «Адмирал Пантелеев» отработал уничтожение вражеской подлодки в Японском море.

    Ранее моряки Тихоокеанского флота отразили атаки беспилотников в акватории Охотского моря.

    Весной корвет «Резкий» вернулся во Владивосток после выполнения задач боевой службы.

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    8 сентября 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков заявил об успешном продвижении российских войск

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам индийских изданий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Динамика на фронтах известна всем экспертам. Мы продвигаемся вперед. Но в любую минуту мы готовы перейти на мирный путь урегулирования», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

    Брифинг состоялся в преддверии предстоящего саммита стран БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. Представитель Кремля отметил, что ситуация на линии соприкосновения находится под контролем и развивается по плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин сообщил об увеличении темпов наступления российских войск.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне боевых действий.

    Месяцем ранее представитель Кремля отметил положительную для России динамику на линии соприкосновения.

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    8 сентября 2026, 09:53 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили в храм Южного военного округа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского доставили в главный православный воинский храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

    Специально изготовленный ковчег со святыней прибыл из главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот», передает РИА «Новости». В дальнейшем планируется доставлять мощи в различные воинские части, в том числе находящиеся в зоне проведения спецоперации.

    «В храм Святого Георгия Победоносца города Ростова-на-Дону – главный православный воинский храм Южного военного округа – доставлен ковчег с частицей мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В Минобороны отметили особое символическое значение этого события, напомнив, что именно на Дону казаки в знак единения преподнесли великому князю Донскому икону Божьей Матери. Приложиться к святыне пришли действующие военнослужащие, военные пенсионеры, а также взрослые и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ковчег с частицей мощей великого князя привезли в подмосковный парк «Патриот».

    Священнослужители провезут эту святыню по различным подразделениям российской армии.

    Месяцем ранее специалисты подтвердили подлинность найденных в Архангельском соборе Московского Кремля останков полководца.

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    8 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Ушаков: Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились поддерживать регулярный контакт и оперативно созваниваться при необходимости, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о результатах состоявшегося во вторник телефонного разговора между лидерами двух стран, передает РИА «Новости». По его словам, беседа прошла в конструктивном ключе.

    «Разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заявил журналистам представитель Кремля.

    В ходе нынешней беседы стороны уделили основное внимание вопросам украинского урегулирования.

    В июле главы государств провели четвертый за год телефонный разговор.

    Месяцем ранее политики обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

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