Перу стало участником созданного США военного альянса «Щит Америк»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Что касается Перу, то мы с большим оптимизмом ждем начала работы с новым правительством [президента Кейко] Фухимори, чтобы перенести нашу общую 200-летнюю историю в будущее», – заявил Рубио, передает ТАСС.

Он добавил, что страны планируют синхронизировать усилия по защите полушария от региональных и транснациональных угроз.

Помимо этого, Рубио раскритиковал влияние Китая в Южной Америке, отметив, что сотрудничество с американскими компаниями принесет региону больше пользы. По его словам, выбор партнеров должен происходить в условиях абсолютной прозрачности.

«Щит Америк» представляет собой альянс США и нескольких латиноамериканских государств, направленный на борьбу с наркокартелями и проведение совместных военных операций.

В марте президент США Дональд Трамп принял лидеров ряда стран на саммите в Майами, где объявил о создании международной военной коалиции.

В июле Фухимори официально победила на выборах президента Перу.

Ранее китайские дипломаты высмеяли создание американского альянса «Щит Америки».

Департамент обороны США призвал латиноамериканские государства увеличить оборонные бюджеты для борьбы с преступностью.