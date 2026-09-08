NYT: Власти Нью-Йорка скрыли опасность воздуха после теракта 11 сентября 2001 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

Скрытые почти четверть века архивы доказали наличие опасных веществ на месте катастрофы, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Издание изучило более 170 тыс. страниц служебной переписки и отчетов, подготовленных к публикации городской администрацией.

«В скорбные месяцы после нападения на Всемирный торговый центр (ВТЦ) жителей Нью-Йорка не раз заверяли, что воздух в районе рухнувших башен безопасен для вдыхания», – отмечает издание.

Однако специалисты находили фрагменты асбеста на расстоянии 800 метров от эпицентра спустя десять месяцев.

Мэр города Зохран Мамдани распорядился открыть доступ к материалам накануне 25-й годовщины атаки. Журналисты подчеркивают, что горожанам предписали вернуться в зараженный район до полного очищения территории, подвергнув их воздействию токсичных элементов.

Считается, что от последствий вдыхания ядовитой пыли скончалось больше людей, чем погибло непосредственно при обрушении башен-близнецов. Жертвами онкологических, сердечных и респираторных заболеваний стали тысячи американцев.

В августе судмедэксперты Нью-Йорка установили личность 1651-й жертвы терактов 11 сентября.

Директор ФБР Кэш Пател назвал оскорблением отказ канадской телекомпании CBC признавать эти события террористическим актом.