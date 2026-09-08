  • Новость часаРежим ЧС ввели во втором районе Оренбургской области из-за природных пожаров
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как работает «второй слой» украинской агентуры в России
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая
    Французские ученые нашли математическую формулу любви
    Лавров заявил о стремлении Запада создать на Украине «концлагерь» для русских
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    В Раде заявили о нехватке 22 млрд долларов на выплаты военным
    Симоньян рассказала об успешном завершении лечения от рака
    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Эксперт: ВС России сносят укрепрайоны ВСУ у Доброполья

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на попытки главка ВСУ Михаила Драпатого выровнять фронт у Доброполья в ДНР, каток российских бойцов сносит укрепрайоны и уничтожает живую силу противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Невзирая на то, что Драпатый всячески пытается стабилизировать фронт на добропольском участке, направляя сюда дополнительные силы и средства, у него ничего не выходит. Под катком российской армии раздавливаются абсолютно все укрепрайоны украинских боевиков, которые они создавали на протяжении очень длительного времени», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что у Доброполья солдаты ВСУ несут значительные потери.

    «Говоря о морально-психологическом состоянии украинских боевиков в районе населенного Доброполье, то оно крайне низкое, поскольку здесь за последнее время украинские боевики понесли очень серьезные потери и, естественно, никакого прогресса на линии боевого соприкосновения нет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 1 сентября вклинились в оборону ВСУ в Доброполье. Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье.

    Кроме того, ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Польша анонсировала испытания крылатых ракет большой дальности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Варшава в ближайшие дни приступит к испытаниям крылатых ракет, способных поражать цели на дистанции около одной тысячи километров, сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик на полигоне Нова-Демба.

    Томчик сообщил о предстоящих испытаниях на полигоне Нова-Демба, передает РИА «Новости». По его словам, страна готовится проверить работу ракет большой дальности. «В ближайшие дни в Польше будут проведены специальные военные испытания, направленные на отработку действий на больших дистанциях, до одной тыс. км. Жители всей Польши получат специальные уведомления по этому поводу в ближайшие дни», – заявил Томчик.

    Сейчас польские вооруженные силы обладают только зарубежными ракетами с подобной дальностью поражения, преимущественно авиационными боеприпасами для многоцелевых истребителей. Несколько недель назад в рамках сотрудничества с американским оборонным комплексом начались испытания крылатой ракеты Barracuda-500.

    Польская группа вооружений совместно с компанией Anduril Industries использует технологии, которые позволят наладить производство отечественной версии этой ракеты. Ожидается, что дальность ее действия составит около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на выпуск крылатых ракет Barracuda-500.

    Власти Эстонии приступили к переговорам о закупке аналогичных боеприпасов для систем HIMARS.

    Ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

    Комментарии (3)
    6 сентября 2026, 05:11 • Новости дня
    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье

    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские солдаты массово сдались в плен и выдали координаты своих позиций в Доброполье (ДНР) с помощью специальных QR-кодов на российских агитационных листовках, рассказал командир расчета БПЛА Илья Мельников.

    «Имеются не единичные, а даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие», – рассказал он ТАСС.

    Мельников добавил, что мирное население активно использует эти материалы для помощи российским силам.

    По его словам, на обратной стороне напечатан призыв к жителям освобожденных территорий ДНР содействовать армии. Боец подчеркнул, что подобные случаи поддержки со стороны гражданских происходят регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю в июле более 20 солдат ВСУ сдались в плен в районе Новоселовки. Пленный украинец назвал стоимость откупа от мобилизации в ВСУ, а другой – раскрыл стоимость побега с Украины.


    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом

    Минтранс: Сербские авиакомпании начнут летать в Калининград

    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Белград договорились о расширении авиасообщения, благодаря чему балканские перевозчики получат право осуществлять регулярные перелеты в Калининградскую область, сообщил Минтранс России.

    Авиационные власти двух государств пришли к соглашению о расширении двустороннего воздушного сообщения, сообщил Минтранс в Max. В результате достигнутых договоренностей назначенные авиаперевозчики смогут осуществлять регулярные рейсы из сербских городов в российский эксклав и в обратном направлении.

    «Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно», – заявили в ведомстве.

    Ожидается, что это решение откроет новые перспективы для укрепления деловых, культурных и туристических связей между двумя странами. Кроме того, запуск новых маршрутов позволит существенно улучшить транспортную доступность Калининградской области.

    В прошлом году авиакомпания Air Serbia получила разрешение на использование российского воздушного пространства для рейсов в Китай.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области.

    Ранее Россия и Белоруссия запустили авиасообщение по десяти новым региональным направлениям.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Индия выделила 11,6 млрд долларов на масштабное перевооружение армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийское военное ведомство приняло решение о выделении около 11,6 млрд долларов на повышение боевой мощи государства, сообщило правительство Индии.

    Руководство оборонного ведомства страны утвердило масштабный план модернизации вооруженных сил, направив колоссальные средства на приобретение техники преимущественно у местных производителей, передает ТАСС. Инициативы утвердил профильный совет под председательством министра обороны Раджнатха Сингха.

    «Совет выдал административное одобрение для различных предложений вооруженных сил по закупкам на сумму около 1,10 трлн рупий», – сообщает правительство страны.

    Сухопутные войска получат машины радиационной разведки, транспорт повышенной проходимости и легкие вертолеты. Также армия приобретет танки с минными тралами и мостовые системы. Представители министерства добавили, что новая авиация и техника обеспечат переправу подразделений и выполнение сложных задач в любых условиях.

    Военно-морские силы обзаведутся радарами Arudhra и морскими газотурбинными двигателями для снижения зависимости от импорта.

    Авиация получит наземные станции радиоэлектронных помех, при этом 98% всех контрактов достанутся индийским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нью-Дели направил Парижу официальный запрос на приобретение 114 истребителей Rafale.

    Весной индийское оборонное ведомство заключило с Россией контракт на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска».

    В прошлом году азиатская республика подписала соглашение о закупке российских противокорабельных крылатых ракет.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2026, 06:29 • Новости дня
    Politico: Похороны Младича усложняют вступление Сербии в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича в Белграде создают дополнительную помеху для вступления Сербии в ЕС, пишет Politico.

    Отношения между Белградом и Брюсселем уже были напряженными, а похороны Младича вызвали новое осуждение Брюсселя, что дополнительно поставило под угрозу амбиции Сербии по вступлению в Евросоюз, пишет Politico.

    Издание отмечает, что правительство Сербии официально заявило, что не участвовало в организации церемонии. Однако тело бывшего командующего доставили на правительственном самолете, а гроб, накрытый государственным флагом, сопровождали военнослужащие под звуки траурного марша.

    Церемонию прощания, собравшую тысячи людей в Белграде, возглавил патриарх Сербской православной церкви Порфирий. Издание заявило, что он является близким соратником президента Сербии Александра Вучича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белграде началась церемония прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов.

    Ранее глава Минюста Сербии Ненад Вуйич объявил о погребении генерала с соблюдением государственных почестей.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 06:06 • Новости дня
    Российские десантники перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны сообщило, что подразделениями войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения группировки войск «Днепр» были взяты под контроль пути снабжения ВСУ около Орехова Запорожской области.

    Главной задачей бойцов стал срыв поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ на Ореховском направлении. Для выполнения поставленных целей активно применяются беспилотные аппараты.

    «Операторы ударных FPV-дронов, действуя в тесной связке с разведывательными подразделениями войск беспилотных систем, взяли под контроль ключевые маршруты движения вражеской техники», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия России приблизила развал запорожского фронта ВСУ.

    Эксперт Марочко сообщал, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ. ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как попытка ротации обернулась у ВСУ перестрелкой

    ВС России рассказали о перестрелке вместо ротации в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки на сотни метров на стратегических направлениях, заметив, как попытка ротации боевиков ВСУ на Сумском направлении привела к перестрелке.

    «В районе Великой Рыбицы военнослужащие 21-й омбр из-за несогласованности в управлении вступили в перестрелку со своими сослуживцами, прибывшими для осуществления ротации», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе штурмовики «Северян» продвинулись в районе Хотени. За сутки общее продвижение составило до 600 м. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.

    На Харьковском направлении высокая интенсивность боев сохраняется почти на всех участках фронта. Для комплектования штурм-групп командование ВСУ привлекает военнослужащих-женщин, которые заменили мужчин.

    Штурм-группы «Севера» на Липцовском направлении ведут ожесточенные бои в районе Гоптовки, на Волчанском – стрелковые в районе Малой Волчьи. На Великобурлукском направлении ВСУ доукомплектовывают штурм-группы, по ним работает авиация.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Трое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что российские десантники перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом. Эксперт Марочко заявил, что ВС России давят у Доброполья укрепрайоны ВСУ, а также успешно воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 06:11 • Новости дня
    Бойцы наладили массовый выпуск оптоволоконных катушек для дронов на передовой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты российской группировки войск «Центр» организовали самостоятельное производство оптоволоконных катушек для беспилотных летательных аппаратов, рассказал начальник технической части лаборатории с позывным Месяц.

    Военнослужащие 61-й гвардейской бригады морской пехоты успешно наладили производство необходимых комплектующих прямо на передовой, сказал собеседник РИА «Новости».

    Мощности лаборатории позволяют создавать 30 изделий в сутки.

    «Здесь вы видите полный цикл изготовления оптоволоконных катушек: начиная с производства и печати корпусов до намотки оптического волокна. Все, что здесь находится, – заслуга личного состава, который трудится денно и нощно», – рассказал он.

    Бойцы самостоятельно печатают детали и работают со средствами связи.

    Длина провода рассчитывается исходя из характеристик конкретного дрона, при этом некоторые аппараты способны преодолевать расстояние свыше 30 километров. Военный добавил, что специалисты также занимаются модернизацией крупных квадрокоптеров, оснащая их цифровой связью и механизмами сброса. Кроме того, на базе собирают антенны и аккумуляторные батареи.

    Ранее бойцы группировки «Центр» развернули в зоне спецоперации специализированную мастерскую по производству беспилотных аппаратов.

    Глава АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников отмечал, что изменение характера боевых действий в зоне СВО сделало менее востребованными часть беспилотников, которые начали выпускать в 2023 году.

    В 2025 году военнослужащие Росгвардии наладили печать деталей для оптоволоконных катушек в полевых условиях.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян

    Пантелеев: Авиасообщение с Сербией расширит международные связи Калининграда

    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Прямые рейсы между Сербией и Калининградом расширят возможности для российских туристов и предпринимателей, а также станут новым маршрутом в Европу для жителей других регионов страны, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя договоренность Москвы и Белграда о расширении авиасообщения.

    Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, благодаря чему сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград и обратно, сообщил Минтранс России. Назначенные перевозчики получат право осуществлять полеты из городов Сербии в российский эксклав. Ожидается, что решение укрепит деловые, культурные и туристические связи между двумя странами, а также улучшит транспортную доступность Калининградской области.

    «Россия последовательно стремится расширить сеть международных полетов, в том числе и из региональных центров, чтобы дать возможность своим гражданам путешествовать как по личным интересам, так и в целях бизнеса», – говорит Пантелеев.

    По его словам, организация прямых полетов из Калининграда – это не только дополнительные возможности для жителей этого региона, до Калининграда можно быстро добраться из Санкт-Петербурга или из Москвы. При этом сербская авиакомпания не имеет ограничений на использование воздушного пространства стран ЕС, что может позволить ей совершать полеты по кратчайшему маршруту.

    «Безусловно, российская сторона заинтересована и в том, чтобы отечественные перевозчики летали в Сербию. Но из-за ограничений на использование воздушного пространства стран Евросоюза реализовать это невозможно», – заключил Пантелеев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области. Минтрансу и Минпромторгу было указано проработать вопрос перевозки товаров в регион в срок до 1 ноября 2025 года. Кроме того, правительство приступило к подготовке предложений по проведению в области десятых Российско-китайских молодежных летних игр в 2026 году, когда регион отметит 80-летие.


    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Россия и Малайзия обсудили военное сотрудничество на переговорах в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве состоялись переговоры представителей Вооруженных сил России и военной делегации Малайзии, стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества для повышения боеготовности армий, сообщили в Минобороны.

    Представители Вооруженных сил России провели переговоры с малазийской военной делегацией, возглавляемой генералом Тан Сри Азхан бин Хаджи Мохд Отманом, передает ТАСС. В Министерстве обороны РФ уточнили, что встреча прошла в Москве.

    «Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран», – сообщили в ведомстве.

    Стороны договорились о дальнейшем расширении партнерства в различных сферах.

    В рамках визита делегация из Малайзии планирует посетить российские военно-учебные заведения и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Программа малазийских военных началась с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла под руководством заместителя главнокомандующего сухопутными войсками РФ Александра Матовникова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин встретился в Москве с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном на полях СМИД БРИКС.

    Власти азиатской страны заявили о планах ускорить отмену виз для россиян.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Россия и Сербия договорились о мирном освоении космоса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией о совместном использовании космического пространства в мирных целях.

    Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ уже опубликован на портале правовых актов.

    «В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» одобрить представленный Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» согласованный с МИДом России, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», – отмечается в тексте распоряжения.

    Теперь госкорпорации «Роскосмос» предстоит провести переговоры с сербскими партнерами совместно с Министерством иностранных дел. После достижения окончательных договоренностей документ будет подписан от имени российского правительства.

    В апреле Россия и Сербия подписали программу экономического сотрудничества с акцентом на космос.

    В прошлом году сербский президент Александр Вучич выразил заинтересованность в присутствии крупных российских компаний на внутреннем рынке.

    В мае текущего года Москва выступила категорически против размещения любых видов вооружений на орбите.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков допустил возможную передачу Индии технологий производства Су-57

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность передачи Нью-Дели технологий для локального выпуска новейших боевых самолетов.

    Москва готова поставлять партнерам современные авиационные комплексы, передает ТАСС. При этом перспективы создания сборочных линий за рубежом требуют отдельного диалога. «Су-57 – это очень сложная машина и одна из лучших в мире. Вопрос продажи этих машин в Индию на повестке», – рассказал журналистам представитель Кремля.

    По словам государственного деятеля, зарубежные коллеги активно интересуются получением соответствующих компетенций. Он пояснил, что запрос на передачу производственных секретов станет темой дополнительных двусторонних консультаций.

    Создатели передовой техники традиционно стремятся удерживать уникальные разработки внутри страны. Однако ради укрепления стратегического взаимодействия Москва допускает возможность обмена опытом с дружественным государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин сообщил о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57.

    В конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов направил Нью-Дели официальное предложение по локализации выпуска этих самолетов.

    Осенью прошлого года индийская сторона приступила к рассмотрению инициативы Москвы о совместном производстве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot
    Беспилотник упал на севере Молдавии и вызвал четыре пожара
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    Перу стало участником созданного США военного альянса «Щит Америк»
    Бербок рассказала о своих планах после ухода из ООН
    «Единая Россия» выступила за отмену обязательного учета домашней птицы