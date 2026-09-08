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    8 сентября 2026, 21:12 • Новости дня

    В ООН после слов Трампа о Луне напомнили о мирном освоении космоса

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Организация Объединенных Наций считает, что освоение космоса должно проходить мирно, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о принадлежности Луны Соединенным Штатам.

    «Мы верим в мирное освоение космоса», – сказал Дюжаррик, передает ТАСС.

    На днях Трамп выложил в социальных сетях серию ИИ-коллажей с объявлением спутника Земли американским.

    В конце августа во время визита в космический центр американский лидер предложил назвать один из объектов на поверхности Луны своим именем.

    Глава НАСА Джаред Айзекман весной заявил о намерении развивать лунную программу вопреки высоким рискам для экипажей.

    6 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

    Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Олег Исайченко

    Подаренная американской делегацией президенту России Владимиру Путину монета свидетельствует о намерении Белого дома договариваться с Москвой по украинскому кризису. Но на пути этих планов стоят европейская «партия войны» и украинские лоббисты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее российскому лидеру подарили монету с надписью: Peace through strength («Мир через силу»).

    «В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

    В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

    «Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

    Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

    «Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

    Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

    «Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

    Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».

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    6 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил Луну американской
    Трамп объявил Луну американской
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выложил в соцсетях серию ИИ-коллажей, на одном из которых объявил Луну американской.

    «Луна наша», – написано в верхней части изображения Луны. На картинке изображена Луна на фоне Земли с американским флагом в углу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита в космический центр в Техасе Трамп предложил назвать один из объектов на поверхности Луны своим именем.

    Ранее он в соцсети Truth Social опубликовал изображение карты Google и назвал озеро Онтарио «озером Америка».

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    7 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Трамп опубликовал карту с Кубой и Канадой в составе США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети карту, на которой десятки стран оказались закрашены в цвета американского флага.

    Американский лидер поделился изображением на своей странице в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости». На опубликованной им карте в цвета звездно-полосатого флага окрашены Куба, Канада, Мексика, Гренландия и Исландия. Кроме того, к американской территории на рисунке отнесены государства Центральной Америки и ряд стран Карибского бассейна.

    Политик оставил свою публикацию без каких-либо комментариев и подписей.

    Ранее глава Белого дома уже размещал карту штата Нью-Мексико, который был переименован в «Нью-Америка», отметив, что эта идея ему по душе. Также он делился снимком Луны на фоне Земли, добавив к нему подпись: «Луна наша».

    В конце августа Дональд Трамп опубликовал карту с переименованным в «озеро Америка» озером Онтарио.

    Ранее президент США заявил о возможном значительном увеличении американской территории.

    Американский лидер также предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов.

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    6 сентября 2026, 05:38 • Новости дня
    По пути в Киев спецпосланники США остановились в Польше

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в польский Жешув после трехчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Самолет спецпосланников Boeing покинул московский аэропорт Внуково около полуночи и приземлился в Польше, передает РИА «Новости».

    По данным сервиса Flightradar, посадка завершилась приблизительно в 2 часа 30 минут по московскому времени.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Накануне американская делегация в столице России провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они продолжались 3 часа 10 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл суть переговоров с американскими посланниками по существу.

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    6 сентября 2026, 02:01 • Новости дня
    Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров

    Хегсет пообещал разгромить все иранские танкеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана в случае ударов по кораблям США.

    «Все просто: если Иран откроет огонь по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Все, что от них требуется, – не стрелять в направлении военно-морских сил США», – написал он в соцсети Х.

    Хегсет добавил, что флот нефтяных танкеров Ирана совершенно беззащитен.

    «У Ирана нет военно-морского флота или военно-воздушных сил. Наши самолеты, корабли и подводные лодки могут разом нанести удар по ним», – добавил военный министр США.

    Он сделал репост сообщения Центрального командования, в котором военные предупреждают Иран о простой математике: «Если вы ударите по двум нашим кораблям, мы уничтожим три ваших».

    Напомним, военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах, а КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.

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    7 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    В ООН предупредили об экзистенциальной угрозе ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей из-за колоссального риска для будущего мировой цивилизации.

    Представитель международной организации выразил серьезную обеспокоенность бесконтрольным развитием технологий, передает РИА «Новости». «Я разделяю опасения экспертов отрасли, что передовые системы искусственного интеллекта могут представлять экзистенциальную угрозу для человечества. Я призываю приложить все возможные усилия для обеспечения надежных, незыблемых гарантий безопасности в сфере искусственного интеллекта, пока еще не стало слишком поздно», – подчеркнул он во время выступления на 63-й сессии Совета по правам человека.

    В ближайшие дни чиновник планирует направить официальные обращения ведущим компаниям, занимающимся разработкой алгоритмов. Он обратил внимание на то, что сейчас практически неограниченная власть над технологиями сосредоточена в руках небольшой группы людей.

    Для решения проблемы комиссар предложил государствам и участникам цепочек поставок договориться о соблюдении определенных «красных линий». Это должно стать минимальным требованием для стран, где базируются вычислительные системы.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение нейросетей опасным экспериментом над обществом.

    Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон предупредил о риске полного исчезновения людей из-за потери контроля над вычислительными системами.

    Основатель компании Microsoft Билл Гейтс призвал ужесточить контроль над искусственным интеллектом.

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    7 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Ученые предрекли Земле двойной удар солнечной плазмы

    ИКИ РАН: Выбросы на Солнце вызовут двойной удар облаков плазмы по Земле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия недавних вспышек на Солнце спровоцирует умеренные магнитные бури на Земле, пик которых ожидается в ночь на среду, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Множественные выбросы плазмы, которые фиксируются на Солнце последние несколько дней, вызовут минимум два удара по Земле 8 и 9 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Института. По данным ученых, об этом свидетельствуют показатели космических коронографов и результаты математического моделирования.

    «Хотя большая их часть проходит мимо, два или три облака по расчетам ударят по планете в течение ближайших двух суток», – пояснили в лаборатории.

    Космическая погода может оставаться нестабильной не менее трех дней. Первые изменения скорости солнечного ветра ожидаются уже вечером в понедельник. Пик геомагнитных возмущений придется на ночь среды, когда скорость ветра может возрасти вдвое, достигнув 700 км в секунду.

    В настоящее время прогноз магнитных бурь остается умеренным. Ожидаются продолжительные возмущения с периодическим переходом в слабые и средние бури. Вероятность сильных колебаний пока оценивается как низкая, однако новые выбросы плазмы могут ухудшить ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мощная вспышка на Солнце спровоцировала сильнейшую магнитную бурю.

    В начале прошлого месяца облако солнечной плазмы задело Землю по касательной.

    В июле скорость солнечного ветра возросла перед геомагнитными возмущениями.

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    7 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Трамп призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в США

    Трамп: Канадской Bombardier нельзя продавать самолеты в США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп потребовал запретить продажу самолетов канадской компании Bombardier на территории Соединенных Штатов.

    «Больше никаких продаж Bombardier в США. Их продукция недостаточно хороша! Более 50% их доходов поступают из США. Они живут за счет американских покупателей, американских компаний, американских аэропортов и американских служб», – написал политик в соцсетях, передает ТАСС.

    По словам президента, эти меры принимаются на фоне блокировки Канадой деятельности американских банков и компаний, включая Gulfstream Aerospace. Глава администрации добавил, что для работы на рынке США компаниям необходимо открывать местное производство.

    В январе Вашингтон решил отозвать сертификацию у всех канадских самолетов из-за спора вокруг компании Gulfstream.

    В августе американские власти обложили пошлиной в 50% сотни товаров из Канады.

    В начале сентября администрация США пригрозила Оттаве введением дополнительных торговых ограничений.

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    7 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Космический грузовик «Прогресс МС-33» затоплен в Тихом океане

    Роскосмос: «Прогресс МС-33» свели с орбиты и затопили в Тихом океане

    Tекст: Антон Антонов

    Российский грузовой корабль «Прогресс МС-33» завершил работу на МКС и был безопасно затоплен в акватории Тихого океана, сообщил Роскосмос.

    «Миссия завершена: грузовой корабль «Прогресс» сведен с орбиты», – сообщил Роскосмос в «Максе».

    Аппарат отстыковался от Международной космической станции, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. После входа в атмосферу несгоревшие фрагменты упали в несудоходном районе океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте ракета «Союз-2.1а» вывела в космос грузовой корабль «Прогресс МС-33».

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола.

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    7 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Россия и Сербия договорились о мирном освоении космоса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией о совместном использовании космического пространства в мирных целях.

    Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ уже опубликован на портале правовых актов.

    «В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» одобрить представленный Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» согласованный с МИДом России, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», – отмечается в тексте распоряжения.

    Теперь госкорпорации «Роскосмос» предстоит провести переговоры с сербскими партнерами совместно с Министерством иностранных дел. После достижения окончательных договоренностей документ будет подписан от имени российского правительства.

    В апреле Россия и Сербия подписали программу экономического сотрудничества с акцентом на космос.

    В прошлом году сербский президент Александр Вучич выразил заинтересованность в присутствии крупных российских компаний на внутреннем рынке.

    В мае текущего года Москва выступила категорически против размещения любых видов вооружений на орбите.

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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    8 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Ушаков: Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились поддерживать регулярный контакт и оперативно созваниваться при необходимости, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о результатах состоявшегося во вторник телефонного разговора между лидерами двух стран, передает РИА «Новости». По его словам, беседа прошла в конструктивном ключе.

    «Разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заявил журналистам представитель Кремля.

    В ходе нынешней беседы стороны уделили основное внимание вопросам украинского урегулирования.

    В июле главы государств провели четвертый за год телефонный разговор.

    Месяцем ранее политики обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

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    8 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Генассамблея ООН завершила 80-ю сессию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нью-Йорке завершилась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

    В ходе итогового заседания Анналена Бербок сложила полномочия председателя, передав их главе МИД Бангладеш Халилуру Рахману, передает ТАСС. «Я объявляю о закрытии 80-й сессии, это было честью для меня, заседание завершено», – заявила Бербок. За время сессии участники провели 116 пленарных заседаний и приняли 317 резолюций.

    Вступающий в должность Рахман пообещал честно исполнять обязанности председателя, руководствуясь интересами всемирной организации. Открытие 81-й сессии пройдет позднее 8 сентября, первое заседание будет организационным.

    Центральным событием новой сессии станут общеполитические прения, запланированные на 22–26 и 28 сентября. Российскую делегацию на этих мероприятиях возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Ранее новый председатель Генассамблеи ООН Халилур Рахман поблагодарил Сергея Лаврова за поддержку на выборах.

    В прошлом году участники организации проголосовали за назначение Анналены Бербок главой 80-й сессии.

    Россия запросила проведение тайного голосования по кандидатуре экс-главы МИД Германии.

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