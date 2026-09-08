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    8 сентября 2026, 20:35 • Новости дня

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Трампом и Си Цзиньпином

    Лавров: Путин готов к встрече с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин готов провести трехсторонние переговоры с главами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита АТЭС в Китае, заявил руководитель МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил готовность Москвы к переговорам на высшем уровне, передает РИА «Новости». «Нисколько не сомневаюсь, что президент России Владимир Путин, если такая возможность будет предложена – наши китайские хозяева будут организовывать программу – если она позволит и такое предложение поступит, не исключаю и даже более чем уверен, что наш президент не откажется от такой возможности», – заявил министр в эфире Первого канала.

    Дипломат подчеркнул, что обсуждение подобного формата не просто отражает желания сторон, но и опирается на политический опыт. По его словам, когда лидеры крупнейших экономических и военных держав собираются вместе, экспертам логично ожидать их контактов. Форум с участием мировых лидеров запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков также допустил возможность проведения трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС.

    Кроме того, Ушаков подтвердил планы по организации отдельной двусторонней встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

    До этого он назвал неизбежной личную беседу российского лидера с Дональдом Трампом в случае их приезда на мероприятие.

    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    8 сентября 2026, 08:06 • Новости дня
    Мирошник: Визит делегации США снизил число украинских ударов по России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество пострадавших от действий украинских войск мирных жителей заметно уменьшилось за прошедшую неделю, это связано с визитом делегации США в Россию, заявил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

    С 31 августа по 6 сентября ранения получили 266 россиян, еще 46 человек погибли. Неделей ранее число пострадавших составляло 330 граждан, а жертвами стали 53 жителя.

    «На фоне значительных ответных ударов ВС РФ по военным и объектам двойного назначения на территории Украины, а также введения краткосрочных взаимных точечных ограничений нанесения ударов на период нахождения в России и на Украине представителей США, прибывших для проведения консультаций по мирному урегулированию, произошло некоторое снижение числа террористических атак ВФУ и количества пострадавших гражданских лиц по сравнению с показателями предыдущей недели», – пояснил дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские войска совершили 37 тыс. атак по российской гражданской инфраструктуре.

    В начале августа от ударов ВСУ погибли 49 мирных жителей.


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    8 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    Лавров оценил характер отношений России и Китая

    Лавров заявил об отсутствии старшего и младшего брата в отношениях России и КНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг идею, что Москва или Пекин выступают в роли старшего или младшего брата.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва и Пекин поддерживают всеобъемлющее равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о старшинстве в отношениях двух государств, он отметил, что связи характеризуются равным партнерством.

    «У нас никогда такого ощущения не возникает, как его не возникало у китайцев, когда СССР внес огромный вклад в индустриализацию этой страны и в обеспечение многих основополагающих функций китайского государства», – заметил Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова».

    Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что ядерная отрасль КНР создавалась при решающем вкладе Москвы. При этом в прикладном и теоретическом плане Пекин занимает ведущие позиции в мире, производя высокотехнологичные продукты, включая робототехнику и современные космические корабли.

    У Москвы и Пекина нет технологических секретов друг от друга, добавил дипломат. Страны ведут совместные наработки в области космоса, высоких технологий и искусственного интеллекта. Подобные доверительные отношения являются показателем равноправного характера стратегического партнерства двух крупнейших государств, живущих по соседству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг утверждения западной прессы о статусе Москвы как младшего партнера Пекина.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул независимость двустороннего сотрудничества от влияния внешних факторов.

    Весной российский министр назвал связи двух государств более надежными по сравнению с классическими военными союзами.

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    8 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    Песков: Визит Путина в Индию начнется через пару дней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели должен стать важным событием для России и Индии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Через пару дней он [Путин] начнет свой визит в Индию, в Нью-Дели. Он примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом. В то же время там пройдет очень значимая для обеих стран двусторонняя встреча с премьер-министром [республики Нарендрой] Моди», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Пескова, значимость предстоящего визита связана не только с участием в работе объединения БРИКС, но и с двусторонней повесткой Москвы и Нью-Дели. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии в лице министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара заявили об ожидании визита президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС в Нью-Дели.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на участие Владимира Путина в двухдневном саммите БРИКС в столице Индии в сентябре.

    Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке провели двусторонние переговоры в государственной резиденции «Ала-Арча».

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    8 сентября 2026, 12:14 • Новости дня
    Песков: Путин и Моди обсудят экономическое сотрудничество в закрытом формате

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На предстоящей в пятницу встрече президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди планируют уделить особое внимание экономическому сотрудничеству, часть деталей которого останется непубличной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах обсудить экономику на встрече Владимира Путина с Нарендрой Моди рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийской прессы, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Прежде всего, как и всегда, двусторонняя повестка – торговля и экономическое сотрудничество в самом широком разрезе». По его словам, разговор лидеров намечен на пятницу.

    Песков указал, что конкретные направления экономического сотрудничества не будут раскрыты публично, чтобы недружественные страны не смогли помешать их развитию. Он отметил, что некоторые государства «пытаются вставлять палки в колеса» совместным проектам Москвы и Нью-Дели.

    Представитель Кремля добавил, что обсуждение этих вопросов пройдет в закрытом формате. При этом он заверил, что диалог по чувствительным темам будет вестись в «очень конструктивном ключе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с Моди в Бишкеке заявил о росте товарооборота между Россией и Индией за первые шесть месяцев 2026 года на 2,6%.

    Песков подчеркнул стратегический характер партнерства с Индией и ведение диалога даже в самых чувствительных областях.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснил задачу выработки механизмов экономического сотрудничества России и Индии, устойчивых к внешнему давлению.

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    8 сентября 2026, 13:35 • Новости дня
    Песков анонсировал совместное участие Путина и Моди в форумах в Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут совместное участие в ряде форумов в Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе посетят несколько деловых мероприятий в Индии, передает РИА «Новости». Точная программа визита пока не разглашается, так как это прерогатива индийской стороны.

    «Совместно наши два лидера посетят несколько форумов. Я не хочу забегать вперед принимающей стороны. Это их прерогатива – объявлять программу. Но наши два лидера посетят несколько форумов, важных для деловых кругов двух стран», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге в преддверии саммита БРИКС.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва продолжит реализацию ранее предложенных в рамках БРИКС инициатив. Кроме того, Россия намерена поддерживать приоритеты Индии во время ее председательства в объединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал начало визита Владимира Путина в Нью-Дели через пару дней.

    Власти Индии с нетерпением ожидали приезда российского лидера на ежегодный саммит БРИКС.

    В конце августа глава государства отметил уверенный рост товарооборота между двумя странами.

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    8 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    Писатель Коновалов: Русский – фундамент языкового многообразия России
    Писатель Коновалов: Русский – фундамент языкового многообразия России
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия бережно сохраняет культуру и язык каждого проживающего этноса. При этом в национальной и языковой политике в последние годы происходят важные перемены. Выработана формула – многообразие не в ущерб русским и русскому языку, сказал газете ВЗГЛЯД писатель Вячеслав Коновалов. Напомним, 8 сентября отмечается День языков народов Российской Федерации.

    «День языков народов России учрежден по решению президента Владимира Путина и отмечается в этом году впервые», – напомнил Вячеслав Коновалов, член правления Союза писателей России. Он с сожалением отметил, что в мире малые языки исчезают с угрожающей скоростью.

    В то же время Россия бережно сохраняет культуру и язык каждого этноса. На этом фоне собеседник указал, что в стране, по данным Минпросвещения, сегодня насчитывается более 270 родных языков и диалектов. «Чтобы избежать утраты языкового многообразия и сохранить уникальное наследие, День народов России, безусловно, должен существовать», – подчеркнул собеседник.

    Благодаря переводам на русский язык произведения литературы всех этносов страны получили доступ к миллионной аудитории, а их авторы обрели известность далеко за пределами своих регионов. «Сейчас практика перевода и продвижения литературы народов России возвращается, что показывает премия «СЛОВО» (премия Союза писателей России), где перевод с языков России – одна из основных номинаций премии. Надо помнить, что в каждом языке есть определенные культурные литературные памятники, которые необходимо знать всей стране», – считает собеседник.

    По словам Коновалова, в силу дороговизны процесса перевода, печати и распространения не все малые народы в силах потянуть стоимость этих процессов. «Изучение, сохранение и распространение языка требует серьезных как человеческих, так и финансовых ресурсов. Поэтому в этом вопросе необходимо активное участие государства и общественных организаций», – рассуждает спикер. На этом фоне он указал, что именно принадлежность к России обеспечивает носителям языковой традиции малых народов поддержку и передачу их культуры будущим поколениям.

    Что касается непосредственно русского языка, то он является базисом, на котором строится языковое государство, отметил Коновалов. «Его можно сравнить с основанием дома: прежде чем возводить стены, крыть крышу и вставлять окна, нужно заложить прочный фундамент. Именно такую опорную роль и выполняет русский язык. Он вобрал в себя множество слов, правил и элементов из других языков и стал той основой, на которой строится языковое многообразие государства», – считает собеседник.

    Он напомнил, что в национальной и языковой политике в последние годы происходят важные перемены. «Усиливается роль языков народов России. Так, появляются национальные языковые школы, театры, библиотеки. Также возвращается уважение к «родному брату» – народам, с которыми мы живем веками бок о бок. При этом совершенно справедливо выработана формула – многообразие не в ущерб русским и русскому языку. Не вместо, а вместе», – заключил Коновалов.

    Напомним, 8 сентября 2026 года в России впервые официально отмечается День языков народов Российской Федерации. Эта дата была установлена указом президента Владимира Путина от 4 ноября 2025 года. Памятный день направлен на популяризацию и поддержку языкового и культурного многообразия страны, сохранение родных языков народов РФ, а также на укрепление межнационального согласия.

    Россиян с праздником поздравила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, укорененное глубокое уважение к праву на национальные, конфессиональные и культурные особенности, а также к праву на родной язык даже самого малого народа является уникальным свойством нашей цивилизации, которая из столетия в столетие сохраняла силу и была непобедимой. «В этом залог нашей сплоченности и сохранения крепкой многоцветной многозвучной цивилизации на поколения вперед», – написала она.

    Матвиенко обратила внимание, что одна из миссий ныне живущего поколения россиян – не утратить единства многообразия в период, когда глобализм и цифра стремятся все унифицировать. «В России уважают каждый язык. И никогда не забывают о русском языке, языке межнационального общения, исторически играющем особую роль в судьбе всех народов нашей страны. Как образно выразился великий поэт Расул Гамзатов, к чьему дню рождения 8 сентября и приурочен новый праздник, «русский язык – это очаг, собравший вокруг себя многих», – подчеркнула спикер Совфеда.

    В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что указом президента России в прошлом году приняты Основы государственной языковой политики Российской Федерации. По его словам, Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ активно включился в работу по ее реализации.

    «Нами инициированы меры, направленные на оцифровку письменных, в том числе эпиграфических памятников на территории нашей страны, на создание и распространение мультимедийных проектов, посвященных истории языков и письменности народов России на платформе Национальной электронной библиотеки, поддержку создания и распространения телепрограмм на общероссийских каналах телевещания на национально-культурную тематику, и многое другое», – рассказал Косачев.

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    8 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин поручил заняться региональными дорогами в Тверской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву уделить особое внимание состоянию местных и региональных автомобильных дорог.

    Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым во вторник, передает РИА «Новости». Глава государства обратил особое внимание на состояние транспортной инфраструктуры в регионе.

    «На дороги надо обратить внимание, на местные, региональные», – сказал Путин во время беседы в Кремле.

    В ходе встречи Королев доложил о развитии Твери и области, а также затронул вопросы модернизации электросетевого комплекса. Он попросил президента поддержать возведение новой подстанции-330 и сопутствующих сетей. По словам врио губернатора, эта инициатива уже получила одобрение вице-премьера Александра Новака и руководителя «Россетей» Андрея Рюмина. Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с профильными чиновниками для обеспечения надежного прохождения зимнего периода.

    В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

    Во время встречи глава государства назвал этот регион самым центром русской земли.

    Ранее российский лидер отмечал важность надежных дорог для динамичного роста экономики страны.

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    8 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин похвалил темпы развития туризма в Тверской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым высоко оценил динамику туристической отрасли в регионе.

    Глава региона сообщил, что туризм занимает второе место в валовом региональном продукте области, передает РИА «Новости». «Хорошо развивается отрасль на самом деле», – подчеркнул глава государства во время беседы.

    Российский лидер также обратил внимание на необходимость восстановления заброшенных усадеб, отметив, что они могли бы стать привлекательными объектами для показа.

    Врио губернатора заверил президента, что региональные власти уделяют большое внимание таким историческим местам. По словам Королева, работа в этом направлении уже активно ведется.

    В июле текущего года Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России».

    В ноябре прошлого года президент назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора этого региона.

    Во время той встречи глава государства назвал Тверскую область самым центром русской земли.

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    8 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Ушаков: Путин и Трамп договорились оставаться на связи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились поддерживать регулярный контакт и оперативно созваниваться при необходимости, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о результатах состоявшегося во вторник телефонного разговора между лидерами двух стран, передает РИА «Новости». По его словам, беседа прошла в конструктивном ключе.

    «Разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заявил журналистам представитель Кремля.

    В ходе нынешней беседы стороны уделили основное внимание вопросам украинского урегулирования.

    В июле главы государств провели четвертый за год телефонный разговор.

    Месяцем ранее политики обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

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    8 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Бессент признал невозможность решения украинского кризиса без России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без прямого взаимодействия с Россией.

    Чиновника попросили прокомментировать встречу с министром финансов России Антоном Силуановым. Переговоры состоялись на полях совещания глав финансовых ведомств и центробанков G20 31 августа – 1 сентября в Ашвилле, штат Северная Каролина.

    «Мы посчитали важным, чтобы приехала российская делегация, ведь как можно урегулировать этот ужасный конфликт, если вы не планируете разговаривать?» – отметил Бессент, передает ТАСС.

    Он также добавил, что без обсуждений остановить происходящее невозможно.

    Напомним, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров Силуанова и Скотта Бессента на полях саммита G20.

    Американская сторона назвала прошедшую в Эшвилле встречу продуктивной.

    Глава российского ведомства выразил уверенность в постепенном восстановлении экономических связей между государствами.

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    8 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Лавров заявил о противоречии новых санкций США настроениям на переговорах

    Лавров: Новые санкции США противоречат их настроениям на переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил расхождение между санкционной политикой Вашингтона и позицией американских представителей на переговорах.

    В интервью программе «Большая игра» на Первом канале глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действующая администрация США не просто сохранила прежние ограничения, но и ввела новые, передает РИА «Новости».

    «Все это мало вяжется с настроениями, которые передаются в ходе переговоров. Но это жизнь. И, как всегда, жизнь многогранна», – сказал министр.

    В качестве примера новых ограничений Лавров привел санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент публично рассуждает о дальнейшем усилении санкционного давления и попытках взять под контроль мировые энергетические рынки.

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил о введении нынешней администрацией США новых антироссийских ограничений.

    В прошлом году американский Минфин объявил о внесении в санкционные списки десятков дочерних предприятий «Роснефти» и «Лукойла».

    Летом текущего года американские власти продолжили усиливать экономическое давление для полного вытеснения этих компаний из международного бизнеса.

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    8 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Си Цзиньпин обсудил с премьером Британии конфликт на Украине

    Си Цзиньпин обсудил с премьером Британии Бернемом конфликт на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор для обсуждения украинского кризиса и двустороннего экономического сотрудничества, сообщили в канцелярии британского премьера.

    Главы государств затронули вопросы внутренней безопасности и двусторонних отношений, передает ТАСС. «Премьер-министр заявил, что будет в откровенной и конструктивной манере взаимодействовать по вопросам, важным для обеих стран, и затронул темы внутренней безопасности, конфликта на Украине, Гонконга, прав человека, а также консульские дела, имеющие особую значимость», – отметили в канцелярии.

    Стороны подтвердили приверженность стратегическому партнерству между Британией и Китаем. Политики отметили важность прагматичного взаимодействия для продвижения взаимных интересов и решения общих глобальных вызовов.

    Энди Бернем и Си Цзиньпин также поговорили об экономическом росте и улучшении стандартов жизни в обеих странах. Британский лидер выразил соболезнования из-за наводнения на границе Непала и Китая, поблагодарив коллегу за спасение британских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Энди Бернем обсудил с Эммануэлем Макроном производство ракет SCALP на Украине.

    В июле британский премьер пообещал продолжить военную поддержку Киева.

    Зимой предыдущий глава правительства Кир Стармер призвал укрепить стратегическое партнерство с Китаем.

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