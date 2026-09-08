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    8 сентября 2026, 19:12 • Новости дня

    Ассоциацию ветеранов Отечественной войны и спецоперации создали в Южной Осетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Южной Осетии официально зарегистрировали Ассоциацию ветеранов Отечественной войны и специальной военной операции, руководителем которой избрали участника боевых действий Сослана Котолова.

    Создание структуры прошло при поддержке исполняющего обязанности президента республики Марата Камболова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он взял вопросы помощи бывшим военнослужащим на особый контроль. Одной из главных задач новой организации станет участие в разработке поправок к закону о ветеранах.

    «Еще до регистрации мы установили рабочие отношения с Ассоциацией ветеранов СВО в Российской Федерации, которые после соблюдения юридических формальностей теперь выйдут на новый уровень», – заявил Котолов.

    Исполнительный директор российской Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох поздравил коллег с регистрацией. Он пообещал тесно взаимодействовать с новой структурой, помогать и обмениваться опытом для укрепления ветеранского братства.

    В конце августа в Цхинвале заработал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году президент Южной Осетии Алан Гаглоев назвал СВО общим делом двух стран.

    Российская Ассоциация ветеранов СВО летом 2025 года договорилась о сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в России.

    7 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники «Герань-4 сикер» нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

    Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

    В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

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    8 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт Кнутов: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия возобновила удары по Киеву и области после окончания трехдневного моратория. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, украинская ПВО не справилась с массированной атакой, а поставленные перед ВС России цели были достигнуты: из строя выведены элементы ключевых промышленных предприятий и логистические центры.

    «Россия объявила так называемое «столичное перемирие», чтобы продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. Противник же в это время наверняка пытался вывезти уцелевшее оборудование с еще не уничтоженных заводов и предприятий. Однако серьезную передышку ВСУ, конечно, не получили», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Чтобы оппоненты не могли ощутимо усилиться, сразу по окончании моратория ВС России продолжили смертоносные для украинского военно-промышленного комплекса удары по Киеву и области, считает спикер. «Операция снова была комбинированной: в сторону Киева летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Работали гиперзвуковые «Цирконы», «Ониксы» и, по некоторым данным, «Кинжалы», – рассказал собеседник.

    Он отметил, что противник для отражения атаки был вынужден применить истребители F-16 и Mirage. Однако украинская ПВО уже традиционно не справилась с натиском, поэтому все поставленные Минобороны цели были поражены, подчеркнул аналитик.

    «На сегодняшний день основной целью является выведение из строя ключевых промышленных объектов и логистических центров противоборствующей стороны. Среди них, в частности, предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет», которые создавали риски для трассы «Новороссия», – напомнил Кнутов.

    По его оценкам, удар по «Элемент ЮА» заметно сократит производство подобного рода беспилотников на вооружении ВСУ. Говоря о поражении ракетного агрегатно-детального завода (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), собеседник подчеркнул: ВС РФ продолжают работу по предприятиям, связанным со сборкой, изготовлением и хранением беспилотников.

    «Производство рассредоточено по множеству объектов – это повышает его живучесть: вывести все площадки из строя одновременно крайне сложно. Поэтому нам приходится продолжительное время наносить удары по различным цехам заводов», – пояснил спикер. Также удар нанесен по заводу железобетонных конструкций №1 в Киеве, где, по данным Минобороны, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. «Это уже четвертое предприятие компании «Файер Поинт», по которому мы работаем в последнее время», – заметил эксперт.

    «Если говорить о пораженных целях в области, то это промышленное предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. Там была зафиксирована серьезная детонация, что указывает на точность попадания», – отметил спикер. Отдельно Кнутов указал на удар по «Р-Пласт», крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы». «Речь идет о вооружениях, которые используют элементы искусственного интеллекта, а именно – машинное зрение», – уточнил он.

    Атаку на авиабазу ВСУ «Васильков» аналитик объясняет возможным поступлением данных о сосредоточении украинской авиации. «Парк истребителей у противника небольшой. Самолеты применяются преимущественно как элемент ПВО. При ударах по такой цели, как правило, используются ракеты «Искандер» – у них очень маленькое подлетное время, и украинская сторона чаще всего не успевает среагировать», – детализировал аналитик.

    Говоря о поражении центра радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, собеседник указал: так военные пытались лишить противника возможности обнаруживать и анализировать сигналы от радаров систем ПВО, контрбатарейных РЛС и авиации России.

    «Таким образом, номенклатура целей достаточно широкая: это и склады, и промышленные предприятия, и объекты разведки, и танкеры с ГСМ, и сухогрузы. Удар наносится по наиболее болезненным точкам украинской стороны и чувствительным объектам, которые противник использует для доставки оружия, снабжения своей армии. Эффективные операции ВС РФ снижают возможности ВСУ», – заключил Кнутов.

    В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускавший комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. По данным военного министерства, такие дроны использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

    Кроме того, среди целей атаки на столицу Украины оказались завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт», и промышленное предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет».

    Также в Киеве поражены торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором собирали и хранили разведывательные беспилотники «Шарк» и ударные БПЛА средней дальности, и цех по сборке дронов большой и средней дальности.

    В Киевской области, по данным Минобороны, ВС России ударили по предприятию «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где производили и испытывали беспилотники различного назначения. На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км.

    Кроме того, целью удара стали логистические центры «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка и «Р-Пласт» в городе Белая Церковь. Как уточнили в военном ведомстве, последний являлся крупнейшим логистическим объектом компании «Умные боеприпасы». Также в Киевской области поражены авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в районе Мархалевки.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о поражении в Одессе цеха сборки и склада беспилотников, в порту Черноморска – танкера, доставлявшего ГСМ для ВСУ. В Одесской области российские военные ударили по электроподстанции «Днестровская», обеспечивающей работу украинских портов.

    Напомним, в полночь 8 сентября истек срок трехдневного моратория на удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Президент Владимир Путин объявлял об этой мере 5 сентября. Украинская сторона в ответ приняла аналогичный шаг в отношении ударов по Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях терактов. «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал он. Министр констатировал, что именно это и происходит.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных», – подчеркнул представитель Кремля.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    7 сентября 2026, 21:26 • Новости дня
    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы

    Соколов: «АвтоВАЗ» планирует сохранить долю бренда Lada на российском рынке

    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главная задача «АвтоВАЗа» на ближайшие годы заключается в удержании доли автомобилей Lada на российском рынке на уровне 25%, сообщил президент концерна Максим Соколов.

    Соколов подчеркнул, что такой показатель является доминирующим положением по классификации Федеральной антимонопольной службы, передает РИА «Новости». «Если в прошлом десятилетии в среднем эта доля составляла 15-20%, то сейчас мы уже уверенно держим планку четверти рынка», – заявил руководитель автоконцерна.

    Он добавил, что глобальная стратегия предприятия направлена на сохранение популярности бренда, улучшение качества продукции и разработку новых моделей.

    Соколов также обратил внимание на серьезные изменения отечественного авторынка после смены собственников компании. По его словам, ушедшие европейские, японские, корейские и американские марки заменили китайские производители. Несмотря на это, за последние четыре года доля «АвтоВАЗа» даже немного выросла.

    В январе глава концерна Максим Соколов сообщил о планах произвести 400 тыс. автомобилей в 2026 году.

    По итогам марта доля бренда Lada на российском рынке превысила уровень в 25%.

    Летом руководитель предприятия анонсировал старт продаж новейшего кроссовера Lada Azimut.

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    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    8 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Посол России назвал высылку дипломатов из Венгрии беспрецедентной эскалацией

    Станиславов: Высылка Венгрией дипломатов России стала беспрецедентной эскалацией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России в Будапеште Евгений Станиславов охарактеризовал решение венгерского внешнеполитического ведомства о высылке российских дипломатов как необоснованную эскалацию.

    «Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороны», – заявил дипломат. Его слова приводит РИА «Новости».

    Соответствующее заявление руководителя дипмиссии было опубликовано в официальном Telegram-канале посольства. В нем подчеркивается, что действия Министерства иностранных дел Венгрии не имеют под собой никаких оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот недружественный шаг. Ранее глава венгерского Минобороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальное ограничение дипломатических контактов с Москвой.

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    8 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ ударили по действующей школе в Запорожской области

    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области
    @ Евгений Балицкий/Max

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали здание и прилегающую территорию действующей Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В момент происшествия внутри и вблизи образовательного учреждения людей не было, сообщил губернатор в своем канале в Max. «Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Благо пострадавших нет», – написал он.

    Глава области добавил, что сейчас на месте удара работают оперативные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.

    В начале июня украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    В конце мая из-за артиллерийского огня со стороны ВСУ в городе пострадали здание местного образовательного учреждения и школьный автобус.

    Несколькими днями ранее украинские военные обстреляли среднюю школу № 3 в этом же муниципальном округе.

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    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    7 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    ВС России ударили полуторатонными авиабомбами по мосту в Краматорске

    Минобороны: ВС России ударили полуторатонными авиабомбами по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация успешно атаковала стратегически важный путепровод на территории Краматорска с применением тяжелых боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Летчики Воздушно-космических сил России нанесли удар по инфраструктуре в зоне проведения спецоперации, сообщается в канале Минобороны в Max. Целью атаки стал мост, расположенный в городе Краматорске.

    Для поражения объекта применялись фугасные авиационные бомбы весом полторы тонны.

    В июле ВКС России уничтожили насыпную переправу противника в Краматорском районе бомбами ФАБ-500.

    В августе российские войска поразили Черевковский мост в Славянске.

    В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску и Краматорску.

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    7 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Крупнейший в истории России янтарный алмаз передали в Госфонд

    «Алроса» передала в Госфонд крупнейший в России янтарный алмаз

    Крупнейший в истории России янтарный алмаз передали в Госфонд
    @ alrosa.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейший в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета весом 468,3 карата передан в Госфонд, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

    Николаев сообщил о передаче уникального кристалла в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС. «Алмаз уже передан Госфонду», – заявил руководитель региона.

    Компания «Алроса» добыла драгоценный камень фантазийного янтарного цвета в Якутии. Вес находки составил 468,3 карата, а размеры – 56х54х22 мм. Кристалл был найден в год 80-летия Великой Победы и получил имя в честь этого события.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главной темой мероприятия стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года компания «Алроса» добыла в Якутии крупнейший в истории России ювелирный алмаз.

    Позже предприятие оставило рекордный природный камень массой 468,3 карата в необработанном виде.

    В августе текущего года президент Владимир Путин оценил запасы этой компании в половину от всех общемировых алмазных резервов.

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    7 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Педофила-рецидивиста отдали под суд в Омске за убийство московской школьницы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завершено расследование дела в отношении ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности детей мужчины, обвиняемого в убийстве и попытке изнасилования 15-летней школьницы из Москвы в Омске, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Мужчине предъявили обвинения по статьям «Покушение на изнасилование, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; убийство, сопряженное с изнасилованием», передает ТАСС.

    По версии следствия, 22 июля 2024 года фигурант напал на девочку в парке имени 30-летия Победы. Школьница приехала в Омск на каникулы к родственникам и решила прогуляться перед возвращением домой. Злоумышленник попытался надругаться над ней, но испугался прохожих и ударил жертву по голове.

    Девочка потеряла сознание, после чего нападавший утопил ее в Иртыше, чтобы скрыть следы преступления.

    Тело школьницы обнаружили спустя три дня поисков, в которых участвовали более 100 полицейских и волонтеров. Выйти на след обвиняемого помогли сложные ДНК-экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве этой московской школьницы в ноябре 2024 года.

    В начале сентября текущего года следователи вменили три новых эпизода педофилии обвиняемому в убийстве ребенка в Ленинградской области.

    Весной суд в Дагестане приговорил к пожизненному сроку убийцу восьмилетней девочки из Каспийска.

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    7 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о прекращении спада в отрасли сельхозмашиностроения

    Алиханов: Снижение в отрасли сельхозмашиностроения России прекратилось

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил об остановке спада в российском сельхозмашиностроении, отметив рост производства почти на 4% за первые семь месяцев года.

    По его словам, спад в индустрии сельскохозяйственного машиностроения остановился, передает РИА «Новости». «В 2026 году в целом прекратился тренд на снижение в сельхозмашиностроении – за семь месяцев производство выросло почти на 4%, а рынок – на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил Алиханов.

    Министр промышленности и торговли совместно с руководителем Минсельхоза Оксаной Лут провели профильное совещание. В обсуждении перспектив развития отрасли приняли участие руководители ведущих предприятий, выпускающих самоходную технику, а также представители ключевых отраслевых союзов и ассоциаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года продажи сельхозтехники в России упали более чем на 30%.

    Позже вице-премьер Дмитрий Патрушев выразил обеспокоенность снижением закупок оборудования аграриями.

    В начале сентября российские земледельцы намолотили свыше 110 млн тонн зерна.

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    7 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Эксперт: На посту главы Дагестана бывший верховный судья республики Щукин ориентирован на социальную справедливость

    Федор Щукин благодаря опыту работы председателем Верховного суда Дагестана хорошо разбирается в особенностях республики. На посту главы региона он сумел быстро наладить важные управленческие процессы и уделяет особое внимание вопросам социальной справедливости, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

    «Новый временно исполняющий обязанности главы Дагестана Фёдор Щукин был назначен в конце апреля 2026 года. На этот период выпали серьезные испытания: произошло масштабное наводнение, затронувшее тысячи жителей. Глава республики доложил президенту о ходе выполнения поручения по оказанию помощи пострадавшим. Особо отмечалось, что в восстановительных работах участвовали волонтеры из всех регионов России», – сказал Шаповалов.

    По его мнению, феномен российского массового волонтерства и взаимопомощи граждан заслуживает отдельного внимания – он сложился в последние десятилетия, когда государство постепенно выстроило большую волонтерскую инфраструктуру и поддержало эти проекты.

    «По достигнутым результатам стоит отметить, что назначение Щукина на должность было правильным кадровым решением президента. Будучи бывшим верховным судьей Дагестана (с 2024 года Щукин возглавлял Верховный суд Республики Дагестан), Щукин хорошо разбирается в региональных особенностях, он смог быстро выстроить важнейшие управленческие процессы. Но, что еще очень примечательно, врио серьезно ориентирован на социальную справедливость. Это особенно важно в контексте преодоления последствий паводков и помощи людям», – считает политолог.

    Он отметил, что важной частью встречи Путина с Щукиным стало обсуждение мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. «Представители Дагестана с честью защищают Россию в ходе СВО, что неоднократно подчеркивал президент. Республика гордится своими героями: 20 уроженцев Дагестана удостоены звания Героя России за совершенные подвиги», – напомнил Шаповалов.

    Эксперт обратил внимание и на символичную дату проведения встречи. «Важно отметить, что встреча состоялась накануне дня рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова – 8 сентября. По инициативе президента этот день указом главы государства установлен как День языков народов России, и в 2026 году он впервые будет отмечаться на государственном уровне. Для Дагестана, самой многонациональной республики страны, это особая честь», – сказал он.

    По словам Шаповалова, опыт Дагестана имеет большое значение для укрепления межнационального согласия во всей стране. «Тот факт, что десятки народов живут на территории Дагестана в мире и согласии, свидетельствует о высоком уровне межнациональных отношений. Республика является неотъемлемой частью многонациональной России, а сложившиеся традиции взаимного уважения подтверждают дружбу и единство народов страны», – заключил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. В ходе рабочей встречи в понедельник руководитель региона доложил главе государства об устранении последствий весенних паводков. Российский лидер потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции.

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    7 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за крупного возгорания сухой травы

    МЧС: Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за возгорания сухой травы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Оренбургской области из-за крупного природного пожара и сильного ветра началась превентивная эвакуация жителей двух населенных пунктов Беляевского района, сообщили в МЧС.

    Спасатели приступили к эвакуационным мероприятиям в Красноуральском и Бурлыкском, передает РИА «Новости». Решение принято из-за масштабного ландшафтного пожара в Беляевском районе Оренбургской области.

    «На территории Беляевского района Оренбургской области горит сухая трава. Огонь подошел к двум населенным пунктам. Тушение осложняется сухой, жаркой погодой, порывами ветра до 12 метров в секунду. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В ликвидации возгорания задействованы более 80 специалистов и 22 единицы техники. Ведомство продолжает наращивать группировку сил и средств на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области для борьбы с крупным ландшафтным пожаром.

    В конце июля из-за стремительного распространения огня спасатели эвакуировали жителей Домбаровского района этого же региона.

    В начале августа возгорание сухой травы произошло на территории садового товарищества в Волгоградской области.

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    7 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 32 украинских дрона над шестью регионами

    Минобороны: Силы ПВО за день уничтожили 32 украинских дрона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы противовоздушной обороны за день уничтожили 32 украинских беспилотника над шестью регионами страны, Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны.

    В течение дня российские военные успешно отразили серию атак с использованием беспилотников, сообщается в канале Минобороны в Max. С 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских дрона самолетного типа.

    Аппараты противника были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областей. Кроме того, вражеские дроны нейтрализовали над Пермским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    В ночь на 4 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 490 украинских беспилотников над 20 регионами страны.

    Сутками ранее военные отразили массированную атаку 416 вражеских дронов самолетного типа.

    В середине августа дежурные расчеты ПВО перехватили 316 аппаратов над территорией России и Черным морем.

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    7 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по перекрестку в центре Донецка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре Донецка украинский беспилотник атаковал проезжую часть на оживленном перекрестке, в результате чего пострадали три человека.

    Инцидент произошел на пересечении улицы Артема и проспекта Титова. В результате атаки дрона ранения получили три человека, передает ТАСС. В настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Врачи уточняют состояние госпитализированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при ударе украинских войск по центру Донецка пострадали трое мирных жителей.

    Месяцем ранее в результате атак беспилотников в республике погибли два человека.

    В прошлом году из-за атаки дрона в Ленинском районе города ранения получили женщина и юноша.

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