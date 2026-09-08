Эксперт: Королев способен раскрыть экономический потенциал Тверской области

Баширов: Королеву предстоит превратить туризм в драйвер экономики Тверской области

Tекст: Андрей Резчиков

«Прошедшая рабочая встреча президента Владимира Путина с врио главы Тверской области Виталием Королевым подтверждает: регион получил руководителя, который уже в первые месяцы работы демонстрирует стабильность и отсутствие каких-либо провалов. За последнее время о Тверской области не было слышно ничего негативного – ни скандалов, ни громких отставок, ни управленческих сбоев», – отметил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

По его мнению, это само по себе значимый показатель, особенно для области, несущей на себе «московский крест»: с одной стороны, столица притягивает туристов и покупателей недвижимости, а с другой – вымывает наиболее квалифицированные кадры и молодежь.

«Главное преимущество Королева – его опыт работы в федеральных органах власти. Работа на высоких постах, в том числе в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), дала ему не только широкий кругозор, но и понимание того, как устроены государственные закупки, межбюджетные отношения и реализация федеральных программ», – пояснил эксперт.

Для губернатора, подчеркивает Баширов, умение защищать проекты перед федеральным центром, отчитываться по ним и выстраивать государственно-частное партнерство является ключевой компетенцией.

«Без сильной команды и таких навыков эффективно управлять регионом невозможно: губернатор не может успеть все лично. Королев, судя по первым шагам, уже сформировал работоспособную вертикаль», – считает собеседник.

Отдельно Баширов отметил амбициозность и молодость врио главы региона. «Уже сейчас очевидно, что он нацелен на результат, а не на имитацию. Ошибок пока не видно, а качество управления сохранилось на высоком уровне – жителей Тверской области можно поздравить», – добавил спикер.

Экономическую устойчивость региона, по мнению политолога, также обеспечивает сочетание нескольких факторов.

«Во-первых, личное знакомство президента с Королевым – не формальность: это дает региону дополнительный канал лоббирования интересов на федеральном уровне. Во-вторых, Тверская область – диверсифицированный регион: здесь развиты и промышленность, включая ВПК, и сельское хозяйство, есть значительные лесные и водные ресурсы. Такая многовекторность создает синергетический эффект, позволяющий компенсировать проседание одних отраслей за счет других. При этом важно чувствовать, где ослабить регулирование, а где, напротив, проявить волю. Этот баланс Королев, судя по его предыдущему опыту, понимает», – рассуждает политолог.

По мнению эксперта, достигнутый ВРП в 915 млрд рублей – это высокая база, поэтому пробить планку в один трлн рублей, на что настроен Королев, будет непросто: при больших значениях каждый процент прироста требует значительно больших абсолютных усилий.

«Однако сомнений в том, что регион справится, нет. Проблема высокой базы осложняется еще и тем, что значительной частью инфраструктуры пользуются не только жители, но и приезжающие на выходные москвичи и петербуржцы, которые платят налоги в других субъектах. Тем не менее у Тверской области есть все шансы сохранить положительную динамику», – считает Баширов.

Одним из наиболее перспективных драйверов региона, по его мнению, может стать туризм. Федеральные средства, выделяемые на развитие внутреннего туризма, должны превращаться в конкретные точки роста – гостиницы, маршруты и сервисную инфраструктуру.

«Транспортная доступность у Твери отличная – скоростная трасса и близость к столицам. Но туристу нужно не только доехать, но и получить качественный продукт на месте. А это всегда малый и средний бизнес, который работает с колес, без серьезной финансовой подушки. Поэтому задача власти – создать условия, при которых предприниматели смогут развиваться, не опасаясь резких колебаний спроса», – отметил собеседник.

Потенциал туристической отрасли, по оценке эксперта, составляет 5–7% регионального ВРП, «что вполне реально при грамотной политике». «Природные красоты, Волга, исторические памятники, грибы и ягоды – все это уже есть, осталось правильно упаковать и обеспечить сервисом», – подчеркнул Баширов.

В целом, по мнению политолога, у Виталия Королева есть все необходимые качества для эффективной работы: федеральный опыт, понимание экономики, амбиции и отсутствие токсичного шлейфа. «Сочетание этих факторов позволяет прогнозировать уверенное избрание и результативную работу на посту губернатора Тверской области», – подытожил Баширов.

Напомним, рабочая встреча президента России Владимира Путина с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым состоялась во вторник. На ней обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Врио информировал главу государства о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, в том числе о работах по укреплению электросетевого комплекса.

Кроме того, врио губернатора обратился к главе государства с просьбой издать указ о праздновании 900-летия Твери в 2035 году, а также рассказал о развитии туризма и поддержке участников СВО и их семей.

Королев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области 5 ноября 2025 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. На этой должности Королев сменил Игоря Руденю, перешедшего на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Королев успешно окончил четвертый поток президентской программы развития кадрового управленческого резерва, так называемой «школы губернаторов». Он много лет проработал в Федеральной антимонопольной службе, где прошел путь от начальника управления регулирования ТЭК до замруководителя ФАС.