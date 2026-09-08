В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более 700 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Количество эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье достигло 720 человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Ihlas Haber Ajansi. Борьба с огнем продолжается уже вторые сутки.

Эвакуация проведена в четырех населенных пунктах. В районе Аксу из села Караоз вывезли 25 жителей из 10 домов, из села Юмук – 105 человек из 29 домов и скот из 18 загонов, а из села Ешилькараман – 151 человека из 40 домов. В соседнем районе Кепез эвакуированы 439 жителей из 175 домов села Чамлыджа.

Пожар тушат с применением трех самолетов, девяти вертолетов и значительного количества наземной техники. К ликвидации огня привлечены 1037 человек личного состава, 165 пожарных машин и 112 единиц вспомогательной техники. В тушении задействованы и спецсредства полиции – водометы, которые помогают сдерживать распространение пламени на критических участках, сообщает Haberturk.

Из-за пожара возникли перебои с мобильной связью, к месту ЧП подтянуты передвижные базовые станции. Без электроснабжения остались 2632 абонента.

Накануне сильный пожар вспыхнул вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов к северу от аэропорта Антальи.

Местные власти исключили угрозу безопасности российских туристов из-за удаленности очагов возгорания от популярных курортов.

В прошлом году для ликвидации огня в этой турецкой провинции спасатели задействовали более 30 воздушных судов.