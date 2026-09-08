Беспилотник упал на севере Молдавии и вызвал четыре пожара

Tекст: Тимур Шайдуллин

Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения рухнул на окраине села Михэйлений Векь в Рышканском районе. После инцидента на месте падения возникли четыре очага возгорания, которые сейчас ликвидируются, передает РИА «Новости».

«В полицию недавно поступило сообщение о падении дрона на поле подсолнечника на окраине села Михэйлений Векь Рышканского района. После падения дрона, модель которого пока не установлена, вспыхнули четыре пожара. Пострадавших нет», – заявили в пресс-службе Генерального инспектората полиции Молдавии.

В ведомстве пояснили, что на место происшествия прибыли все профильные службы. Специалисты занимаются документированием инцидента и установлением обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе молдавские пограничники нашли обломки неизвестного беспилотника около границы с Украиной.

Несколькими днями ранее в Штефан-Водском районе Молдавии взорвался неопознанный летательный аппарат. А в июле похожий на дрон объект загорелся при ударе о землю в районе города Каушаны.