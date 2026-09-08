Lancet: Пассивное курение привело к гибели более 1,6 млн человек в 2023 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Воздействие пассивного курения является общепризнанной угрозой для здоровья во всем мире, и безопасного уровня вдыхания не существует», – подчеркнули специалисты, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Lancet.

Выяснилось, что в 2023 году негативному влиянию подверглись 2,7 млрд жителей планеты. Среди них оказалось 767 млн детей в возрасте до 14 лет. В результате зафиксировано 1,66 млн преждевременных смертей, а также всплеск ишемической болезни сердца.

Помимо этого, пассивное вдыхание спровоцировало 5,2 млн случаев инфекций дыхательных путей у несовершеннолетних. Эксперты пояснили, что нефильтрованный боковой дым содержит более высокие концентрации токсичных и канцерогенных веществ по сравнению с основным дымом.

Ученые призвали мировое сообщество принять жесткие меры для защиты населения от вредного воздействия. Особое внимание исследователи просят уделить охране здоровья женщин и маленьких детей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение распространенности курения в мире на треть за последние 20 лет.

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал табачную зависимость самой массовой смертельно опасной привычкой.

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил запретить курение на ходу для защиты окружающих от табачного дыма.