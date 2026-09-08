Медведев провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ходе беседы российский политик предложил обсудить вопросы взаимодействия между политическими силами двух государств, передает РИА «Новости». «Сердечно приветствую вас, рад нашей новой встрече. Приветствую наших вьетнамских друзей, коллег, которые здесь собрались», – заявил Медведев. Он добавил, что стороны могут обменяться мнениями по различным аспектам сотрудничества.

Зампред Совбеза напомнил, что в среду лидер Вьетнама проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Медведев предложил сконцентрироваться на развитии связей между Компартией Вьетнама и партией «Единая Россия». Также он поздравил То Лама с Днем провозглашения независимости, который отмечался 2 сентября, и пожелал успешного визита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с зарубежным коллегой 9 сентября. До этого российский лидер передал То Ламу приглашение посетить нашу страну.