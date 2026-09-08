Лавров заявил о необходимости международного признания геноцида советского народа нацистами

Заседание совета было приурочено к 85-й годовщине начала блокады Ленинграда, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Лавров подчеркнул актуальность инициативы «Единой России» по сохранению памяти о жертвах геноцида советского народа. Особое значение эта работа, по его словам, приобретает на фоне попыток фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацистов и принижения роли СССР в Победе.

Противодействие подобным попыткам глава МИД назвал священным долгом русского народа.

«Российская дипломатия продолжит добиваться, чтобы соответствующая правовая квалификация злодеяний гитлеровцев и их подручных против граждан СССР была признана международным сообществом. В этих целях будем и впредь тесно координировать наши усилия с союзниками и единомышленниками из государств ближнего зарубежья», – заявил Лавров.

Одновременно с международным направлением планируется расширить работу по сохранению документальных свидетельств преступлений нацистов. Руководитель центрального совета сторонников «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества и сопредседатель Экспертного совета Ольга Занко сообщила, что новая структура объединит представителей архивов, музеев, общественных и образовательных организаций, поисковых движений и семей.

«Экспертный совет взял на себя большую задачу – объединить архивы, музеи, НКО, поисковые отряды, образовательные организации и семьи, чтобы у каждого факта, имени и подвига было свое место в общей истории страны», – сказала Занко.

По ее словам, работа сторонников партии по сохранению памяти жертв геноцида ведется более трех лет. За это время были приняты четыре закона, сформировавшие правовую основу для увековечения памяти более чем 8 млн пострадавших.

Одной из первых задач Экспертного совета станет помощь российским регионам в разработке нормативных актов, необходимых для исполнения нового федерального законодательства. В состав совета вошли представители Следственного комитета РФ, Российского исторического общества, «Волонтеров Победы», Российского военно-исторического общества, Всероссийского казачьего общества, поискового и реконструкторского движений, музеев и региональных органов власти.

Еще одним проектом станет Народный архив памяти, который сторонники «Единой России» намерены создавать совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ. В него планируется включать документы, фотографии, письма и свидетельства очевидцев преступлений нацистов против советских мирных граждан. Собранные материалы впоследствии смогут получить музеи и научные учреждения.

Кроме того, Экспертный совет изучит возможность разработки отдельного профессионального стандарта для специалистов, занимающихся увековечением памяти жертв геноцида советского народа и защитников Отечества. Он может установить единые требования к квалификации и компетенциям таких сотрудников.

Создание совета продолжает работу, проводимую в рамках проекта «Без срока давности». По инициативе сторонников «Единой России» ранее были приняты законы об увековечении памяти жертв геноцида советского народа и установлении 19 апреля соответствующего Дня памяти, а также меры поддержки общественных инициатив.

Изменения также внесены в Уголовный кодекс. Захоронения жертв геноцида получили правовую защиту наравне с воинскими захоронениями, установлена ответственность за их осквернение, а также за отрицание или одобрение геноцида.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа. Президент России Владимир Путин подписал документ об уголовной ответственности за отрицание преступлений нацистов. Глава государства назвал музеи важнейшим инструментом передачи исторической памяти новым поколениям.