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    8 сентября 2026, 17:00 • Новости дня

    Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом

    Fars: Иранские военные сбили американский дрон MQ-1 над Ормузским проливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1, сообщило агентство Fars.

    По информации Fars, инцидент произошел в воздушном пространстве над стратегически важным Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    «Беспилотник MQ-1, находившийся над стратегическим районом Ормузского пролива, был обнаружен средствами ПВО юго-восточного направления армии Ирана и ликвидирован», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива.

    Днем ранее иранские военные сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над этими водами.

    В конце мая силы противовоздушной обороны Ирана уничтожили многоцелевой дрон США MQ-1 Predator.

    6 сентября 2026, 02:15 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США

    КСИР заявил об ударе ракетами по авианосцу и эсминцу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаке баллистическими ракетами американских авианосца и эсминца, о чем сообщило агентство IRNA.

    «Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции атаковали американских агрессоров несколькими баллистическими ракетами, поразив авианосец и эсминец, которые преследовали иранские корабли и участвовали в военно-морской блокаде», – передает IRNA.

    В КСИР добавили, что два военных корабля были вынуждены покинуть зону конфликта из-за повреждений и опасений новой атаки.

    Ранее КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Глава Пентагона Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров.

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    7 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

    Вооруженный конфликт с Ираном не только привел к росту стоимости топлива и увеличению транспортных расходов, но и изменил расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Даже после завершения боевых действий некоторые последствия кризиса могут оказаться необратимыми, пишут американские аналитики.

    Одним из главных изменений стало усиление влияния Тегерана на судоходство в Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти, сообщает CNN. После атак США и Израиля Иран сначала попытался перекрыть этот маршрут, лишив рынок примерно 13 млн баррелей поставок в сутки, а затем перешел к регулированию движения судов.

    Иранские власти создали специальную администрацию пролива и потребовали от судоходных компаний регистрировать корабли, придерживаться согласованных маршрутов и платить сборы. Впоследствии Соединенные Штаты организовали ночное сопровождение танкеров, чтобы защитить их от атак беспилотников.

    Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд полагает, что после войны позиции Ирана в Ормузском проливе останутся сильными. По его словам, страны, зависящие от ближневосточной нефти, будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

    «Закрытие Ормузского пролива из гипотетического маловероятного риска превратилось в продемонстрированную и эффективную тактику», – заявил эксперт.

    Аналитики допускают, что будущее соглашение с Тегераном может предусматривать плату за обеспечение безопасного прохода. Руководитель отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева оценила возможное влияние подобных сборов примерно в один доллар на баррель. Обслуживание одного рейса крупного нефтяного танкера туда и обратно может обойтись приблизительно в 260 тыс. долларов.

    Вторым значительным последствием стало укрепление роли Китая на нефтяном рынке. Хотя КНР не относится к крупнейшим производителям сырья, страна продемонстрировала способность быстро сокращать импорт и управлять спросом. Использование накопленных до войны резервов позволило Пекину уменьшить закупки примерно на пять млн баррелей в сутки.

    Одновременно в Китае продолжился переход на электрический транспорт. Во время майских праздников потребление энергии зарядными станциями на автомагистралях выросло на 55,6% по сравнению с предыдущим годом. Почти четверть автомобилей на китайских трассах в этот период составляли электромобили.

    КНР также смогла оперативно заменить часть нефти и газа углем при производстве электроэнергии. В результате мировой спрос на сырье сократился значительно сильнее прогнозов отраслевых аналитиков. По оценке JPMorgan, из потерянных рынком 1,9 млрд баррелей ближневосточной нефти около 800 млн удалось компенсировать благодаря снижению потребления.

    «История показывает, что прошлые нефтяные шоки часто приводили к устойчивому снижению спроса на бензин, и нынешний случай может не стать исключением», – отметила Канева.

    Третьим изменением стал рост нефтедобычи за пределами Ближнего Востока. Бразилия увеличила производство на 800 тыс. баррелей в сутки, Гайана – на 300 тыс., Канада – на 200 тыс., а Норвегия – на 150 тыс. баррелей. Соединенные Штаты сейчас добывают на 900 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

    Одновременно ближневосточные государства начали искать альтернативные способы доставки сырья. Саудовская Аравия задействовала автомобильные маршруты к Красному морю и максимально загрузила трубопровод Восток – Запад. Ирак обсуждает с Chevron строительство нефтепровода к Средиземному морю.

    Происходящие перемены усилили и внутренние противоречия в ОПЕК. После объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из объединения дальнейшее участие в нем может пересмотреть Ирак. Багдад намерен увеличить добычу до рекордных пяти млн баррелей в сутки, а в дальнейшем – до семи млн.

    Расширение производства способно снизить цены для потребителей. Однако избыток предложения одновременно создает риск продолжительного перенасыщения рынка и существенного падения доходов нефтедобывающих стран и компаний.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    7 сентября 2026, 06:31 • Новости дня
    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Резаи: Иран создаст зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран намерен объявить о создании новой зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности заявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая зона ограниченного доступа», – сообщает Press TV.

    По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил, что судоходство через Ормузский пролив полностью закрыто.

    США признали снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

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    7 сентября 2026, 03:07 • Новости дня
    Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

    Секретарь совбеза Ирана Резаи заявил об испытании ракеты над авианосцем США

    Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые провел испытание противокорабельной ракеты непосредственно над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Иран впервые испытал иранскую противоэсминцевую ракету прямо над американским авианосцем», – сообщает Press TV со ссылкой на Резаи.

    По его словам, испытание состоялось 48 часов назад, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке баллистическими ракетами по американскому авианосцу и эсминцу.

    Ранее представитель КСИР пригрозил Вашингтону жестким ответом на новые атаки США.

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    5 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах по шести судам в Ормузском проливе

    КСИР заявил об атаке на шесть судов в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаках на три танкера и три судна, которые шли по несогласованным в Ормузском проливе маршрутам.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции <...> атаковали три нефтяных танкера, следовавших по несанкционированному маршруту через Ормузский пролив, и три судна, связанных с США», – сказано в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    В КСИР добавили, что любое движение по проливу, которое будет выглядеть подозрительным, они будут атаковать.

    «ВМС Корпуса стражей исламской революции предупреждают все суда, находящиеся в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива: не поддавайтесь на уловки американской армии и избегайте подозрительных действий, связанных с проходом через несанкционированные водные пути, иначе вы станете мишенью», – призвали они.

    В этот же день военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил   о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

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    6 сентября 2026, 02:01 • Новости дня
    Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров

    Хегсет пообещал разгромить все иранские танкеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана в случае ударов по кораблям США.

    «Все просто: если Иран откроет огонь по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Все, что от них требуется, – не стрелять в направлении военно-морских сил США», – написал он в соцсети Х.

    Хегсет добавил, что флот нефтяных танкеров Ирана совершенно беззащитен.

    «У Ирана нет военно-морского флота или военно-воздушных сил. Наши самолеты, корабли и подводные лодки могут разом нанести удар по ним», – добавил военный министр США.

    Он сделал репост сообщения Центрального командования, в котором военные предупреждают Иран о простой математике: «Если вы ударите по двум нашим кораблям, мы уничтожим три ваших».

    Напомним, военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах, а КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.

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    8 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Росатом заявил о желании Ирана совместно строить новые блоки АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Иран заинтересован в строительстве новых атомных энергоблоков совместно с Россией, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Желание у них есть, без сомнения», – сказал Лихачев, отвечая на вопрос о возможности сооружения совместно с «Росатомом» в Иране новых блоков АЭС.

    По его словам, в перспективе для реализации таких проектов еще потребуются новые контракты между сторонами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев сообщил о поэтапном возвращении российских специалистов на АЭС «Бушер» в Иране.

    Весной Росатом заявил о возобновлении строительства второго энергоблока станции после паузы.

    Лихачев также сообщил о наличии подписанных договоренностей на строительство 17 новых атомных энергоблоков в шести странах мира.

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    5 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу военные США заявили, что поразили три иранских нефтяных танкера, в том числе один у острова Харк, главного нефтяного терминала страны, после того, как Иран выпустил ракеты по двум военным кораблям ВМС США.

    Центральное командование (CENTCOM) США, которое курирует операции на Ближнем Востоке, заявило, что его американские удары вывели из строя нефтевоз у побережья острова Харк и еще один у острова Джаск, а также уничтожили третий в Оманском заливе.

    «После тщетных атак Ирана CENTCOM навсегда вывел из строя танкеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для перевозки сырой нефти у побережья острова Харк и близ Джаска. Американские военные также полностью уничтожили порожнее судно для перевозки сырой нефти в Оманском заливе», – сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Центральное командование выразило мнение, что иранские танкеры с сырой нефтью являются частью многомиллиардной теневой сети, которая финансирует КСИР и его региональных доверенных лиц, но у Ирана нет средств, чтобы защитить их.

    «Если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще более высокий экономический урон, уничтожив три ваших. Мы без колебаний встанем на защиту американских войск и, если потребуется, уничтожим ограниченный и незащищенный нефтяной флот Ирана», – заявил командующий адмирал Брэд Купер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

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    6 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства энергетики США Крис Райт признал снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

    Нынешний объем трафика нефти через Ормузский пролив оказался ниже показателей, зафиксированных до американских атак на Иран, передает РИА «Новости».

    «Мы не находимся на уровне, который был до конфликта», – сказал Крис Райт в интервью телеканалу CNN. По словам министра, Соединенные Штаты активно сотрудничают со странами региона для восстановления объемов перевозок.

    Глава ведомства подчеркнул, что помощь судам в прохождении пролива требует непосредственного участия американских военных. При этом он выразил уверенность, что цены на топливо в США в ближайшее время скорее снизятся, чем пойдут вверх.

    Ранее сообщалось о рекордном подорожании дизельного топлива в Соединенных Штатах. Его стоимость достигла почти шести долларов за галлон, что эквивалентно примерно 3,8 литра, превысив антирекорд июня 2022 года почти на один доллар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении транзита нефти через Ормузский пролив до 18 млн баррелей в сутки.

    Американские военные организовали скрытый судоходный маршрут для стабилизации мировых цен на энергоносители.

    Экономист Игорь Юшков назвал подобные публикации попыткой Белого дома сдержать рост стоимости топлива перед выборами.

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    7 сентября 2026, 04:49 • Новости дня
    Иран заявил о полной блокаде Ормузского пролива

    Секретарь совбеза Ирана Резаи заявил о полном закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Судоходство через Ормузский пролив полностью закрыто, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив полностью закрыт», – сообщает Press TV.

    По словам Резаи, Иран наносит удары по судам, которые американская сторона пытается провести через пролив. При этом из-за угрозы экологии региона их не топят намеренно. Резаи пояснил, что задержанные суда перевозят нефть, и их потопление нанесло бы серьезный ущерб окружающей среде, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи ранее назвал условия разблокировки пролива, включающие прекращение боевых действий в Газе и Ливане.

    Глава министерства энергетики США Крис Райт признал снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

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    7 сентября 2026, 05:46 • Новости дня
    Глава Минэнерго США Райт: Ядерного соглашения с Ираном может и не быть

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование вопроса ядерного соглашения с Ираном мирным путем может не состояться при нынешней иранской администрации, заявил глава министерства энергетики США Крис Райт.

    «Ядерного соглашения может и не быть. Возможно, речь пойдет просто об уничтожении их возможностей сделать это. Соглашение может подождать следующей администрации в Иране. Мы просто этого не знаем», – отметил руководитель ведомства в интервью ABC News.

    Отвечая на вопрос о дальнейших планах Вашингтона, американский чиновник подчеркнул успешность кампании бомбардировок. По его словам, Соединенные Штаты планомерно снижают способность Тегерана разрабатывать и доставлять оружие массового поражения.

    По его словам, эта работа продолжается уже десятилетия и требует значительных усилий, однако американская сторона намерена довести дело до конца при поддержке союзников. Кроме того, блокада иранских портов должна привести либо к смене власти в стране, либо к радикальному пересмотру ее политического курса, заявил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские чиновники заявляли о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    В Иране рассказали об ответе на возможные удары США по ядерным объектам.

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    7 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Минобороны Йемена объявило о планах установить контроль над столицей страны

    Al Jazeera: Власти Йемена собрались освободить контролируемую хуситами Сану

    Минобороны Йемена объявило о планах установить контроль над столицей страны
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменские власти намерены «освободить» официальную столицу страны Сану от контроля йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов), сообщает представитель министерства обороны Йемена.

    Помощник министра обороны Йемена заявил, что «принято решение об освобождении Саны». По его словам, таким образом вопрос противостояния с хуситами будет урегулирован. Других подробностей представитель ведомства не привел, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что вооруженные силы правительства Йемена провели серию успешных операций против хуситов.

    В июле правительственные силы Йемена подвергли массированной бомбардировке военные объекты шиитских мятежников.

    Сана остается под контролем сторонников хуситов с 2015 года.

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    7 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Иран: Угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угрозы американского руководства атаковать иранские нефтяные танкеры недостойны статуса великой державы, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

    Подобные действия недостойны государства, претендующего на статус величайшей державы, передает РИА «Новости».

    «Понимаете, стране, которая называет себя величайшей сверхдержавой в истории, прибегать к таким угрозам, прибегать к атакам на торговые суда в отмщение за то, в чем они сами сознались, в действительности никакой чести не делает», – отметил дипломат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана.

    Днем ранее Центральное командование США вывело из строя три иранских нефтевоза.

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    7 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о подготовке соглашения между Ираном и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид аль-Ансари подтвердил разработку условий договора между Вашингтоном и Тегераном до применения жестких рычагов давления.

    Активная работа над базой для компромисса между двумя государствами уже идет, сообщил аль-Ансари, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу CNN катарский дипломат озвучил подробности текущего переговорного процесса.

    «Мы работаем над подготовкой условий соглашения, не дожидаясь момента, когда потребуется задействовать рычаги давления», – заявил он.

    Дипломат отметил, что используемые обеими сторонами способы воздействия в конечном счете отразятся в итоговом документе. Он также подверг критике мнение о том, что текущая обстановка в Ормузском проливе может стать новой нормой. По его словам, сторонники такой позиции вскоре ощутят последствия кризиса на себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари анонсировал возобновление диалога между Вашингтоном и Тегераном благодаря договоренностям по Ормузскому проливу.

    Американские, иранские и оманские дипломаты подготовили временное соглашение о возобновлении работы этого морского пути.

    Ранее командующий армией Ирана генерал Амир Хатами запретил американским войскам проход через Персидский залив.

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    8 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Хуситы нанесли массированный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии

    Хуситы атаковали объекты Saudi Aramco и военную базу Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило во вторник, что провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и военной базы в ответ на удары по Йемену.

    Шиитское движение «Ансар Алла» атаковало объекты нефтяной компании Saudi Aramco и военную базу Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Удары стали ответом на бомбардировки Йемена.

    «В ответ на преступления противника мы провели масштабную специальную военную операцию, целью которой стали объекты компании Aramco в Абхе, Наджране, Джизане и экономической зоне, а также база в Хамис-Мушайте», – сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, для атаки использовались десятки баллистических ракет и беспилотников, которые нанесли значительный ущерб. Сариа подчеркнул, что эти действия стали реакцией на более чем 120 авиаударов по йеменской территории за последние три дня.

    Представитель движения добавил, что операции против саудовских объектов и мест скопления войск продолжатся до прекращения агрессии и снятия блокады с Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 августа йеменские повстанцы совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане. В начале августа военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об ударе по этому предприятию.

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