Жители Приднестровья получили первые паспорта России по указу Путина

Посол в Молдавии Озеров вручил в Приднестровье первые российские паспорта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Документ, подписанный 15 мая, устанавливает особые правила приема в гражданство для жителей непризнанной республики, передает РИА «Новости». «Мы вручили первую партию российских паспортов в соответствии с указом президента от 15 мая этого года. Несмотря на все препоны, которые выдвигались для того, чтобы не запустить этого события, это произошло – это радостное событие случилось», – заявил Озеров. По его словам, процедуру удалось завершить в установленный трехмесячный срок.

Озеров сообщил, что уже получено еще более ста согласий на предоставление гражданства. Свыше 60 тыс. жителей Приднестровья уже подали документы или записались в очередь. Всего в Приднестровье проживает около 455 тыс. человек, из которых примерно 220 тысяч уже являются гражданами России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипмиссия анонсировала старт приема заявлений по упрощенной схеме с 25 мая. Президент Молдавии Майя Санду резко раскритиковала это решение Москвы.

А в августе глава ПМР Вадим Красносельский сообщил о желании более 60 тыс. приднестровцев стать гражданами России.