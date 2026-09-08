Застрявшие во Вьетнаме россияне благополучно вылетели в Москву

Застрявшие в Ханое россияне вылетели в Москву другими рейсами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Азиатский перевозчик самостоятельно забронировал для них билеты на самолеты других компаний, передает РИА «Новости». «Насколько нам известно, эта информация соответствует действительности. Россиянам, чьи рейсы были отменены, Vietnam Airlines забронировала места на рейсах других авиакомпаний, летающих в Москву, и они вылетели на родину этими рейсами», – заявили представители российского посольства в Ханое.

Ранее стало известно, что более 600 пассажиров не смогли вылететь из столицы Вьетнама в Москву 6 и 7 сентября из-за отмены рейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Vietnam Airlines возобновила прямые рейсы между Ханоем и Москвой весной прошлого года.

В январе полиция задержала оставившую 26 россиян во Вьетнаме без обратных билетов турагента. В мае Российский союз туриндустрии пообещал вернуть застрявших в Турции из-за отмены рейсов пассажиров на самолетах других перевозчиков.