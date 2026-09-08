Французские ученые нашли математическую формулу любви

Ученые университета Лиона описали любовь при помощи математических уравнений

Ученые рассматривают романтические отношения как динамическую систему, состояние которой меняется под влиянием времени, эмоциональных реакций партнеров и внешних обстоятельств. При помощи уравнений исследователи пытаются понять, почему одни союзы выдерживают серьезные испытания, а другие постепенно распадаются, сообщает ScienceDaily.

Изначально некоторые из применяемых сегодня принципов использовались при изучении численности животных. В частности, речь идет о мальтузианских моделях, уравнениях «хищник — жертва» и эффекте Олли. Последний описывает критическую границу, ниже которой популяции становится значительно сложнее выживать и восстанавливаться.

По мнению ученых, похожий порог существует и в отношениях. Он отражает минимальный уровень прочности эмоциональной связи, необходимый для сохранения союза. Если чувства опускаются ниже этой отметки и долго остаются на таком уровне, математическая модель показывает движение пары к расставанию.

При этом исследователи не ставят перед собой задачу определить, в кого именно влюбится человек. Их интересует, почему некоторые пары сохраняют устойчивость после неизбежных жизненных потрясений, тогда как другие постепенно отдаляются друг от друга.

Значительный вклад в математическое изучение отношений внес психолог Джон Готтман, известный как «Доктор Любовь». Он кодировал общение партнеров и представлял результаты наблюдений в виде графиков, позволявших оценивать вероятное развитие отношений.

Современные модели учитывают и отсроченные эмоциональные реакции. Во время ссоры люди не всегда отвечают друг другу немедленно: пауза может как снизить напряжение, так и усугубить конфликт. Поэтому решающим фактором ученые считают не само наличие разногласий, а способность партнеров после них возвращаться к эмоциональному равновесию.

Исследователи выделяют три основные силы, влияющие на долговечность союза: взаимное притяжение, естественное ослабление чувств с течением времени и эмоциональную реакцию каждого человека на поведение партнера. Их сочетание определяет, насколько успешно пара сможет преодолевать стресс, болезни, финансовые проблемы, рабочие нагрузки и трудности, связанные с воспитанием детей.

В дальнейшем математические модели могут объединить с искусственным интеллектом. Такая система сможет заранее замечать движение отношений к критической точке и предупреждать партнеров о возникающей опасности. Ученые сравнивают эту технологию с навигатором, который показывает текущее положение, направление движения и предлагает варианты маршрута.

Вместе с тем они признают ограничения этого подхода. Большинство моделей построено на наблюдениях за отношениями в западных странах, тогда как на поведение людей также влияют культура, религия, материальное положение и принадлежность к определенному поколению.

Кроме того, человеческие поступки невозможно полностью описать уравнениями. Люди способны менять привычки, обращаться за психологической помощью и сознательно укреплять отношения. Поэтому математические расчеты показывают лишь общие тенденции, но не определяют неизбежное будущее пары.

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